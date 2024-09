Πέθανε η Βρετανίδα ηθοποιός Μάγκι Σμιθ, θρύλος του θεάτρου και του κινηματογράφου

Πέθανε, σε ηλικία 89 ετών, η βραβευμένη δύο φορές με Όσκαρ, Βρετανίδα ηθοποιός Μάγκι Σμιθ, ένας θρύλος του θεάτρου και του κινηματογράφου, ανακοίνωσαν οι δυο γιοι της.

«Πέθανε γαλήνια στο νοσοκομείο νωρίς σήμερα το πρωί», είπαν οι γιοι της, Κρις Λάρκιν και Τόμπι Στίβενς, «στο τέλος της ζωής της ήταν μαζί με τους φίλους και την οικογένειά της», για να προσθέσουν πως «αφήνει πίσω δύο αγαπημένους γιους και πέντε εγγόνια, που είναι συντετριμμένοι από την απώλεια της εξαιρετικής μητέρας και γιαγιάς τους».

Η σαιξπηρική ηθοποιός, ήταν από τους ελάχιστους ηθοποιούς που κέρδισαν και τα τρία βραβεία: Όσκαρ (δύο φορές) Emmy (τέσσερις φορές) και Τony.

Η μακρά καριέρα της Σμιθ ξεκίνησε στη σκηνή τη δεκαετία του 1950.

Αλλά για πολλούς νεότερους θαυμαστές της στον 21ο αιώνα, έμεινε περισσότερο γνωστή από το ρόλο της ως καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ και στις επτά ταινίες του "Harry Potter" και κοντέσα του Γκράντθαμ Βάιολετ Κρόλεϊ στη δραματική σειρά "Downton Abbey" (Πύργος του Ντάουντον).

Η πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ ήταν για τον ρόλο της ως Δυσδαιμόνα στον "Οθέλλο" του Λόρενς Ολίβιε το 1965. Το πρώτο της Όσκαρ το κέρδισε για τον ρόλο της ως δασκάλα στο Εδιμβούργο στην ταινία "The Prime of Miss Jean Brodie" ("Η Δεύτερη Νιότη της Τζιν Μπρόντι") του 1969.

Κέρδισε Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου στην κωμωδία "California Suite" (Καλιφόρνια Οτέλ) του 1978, μια ερμηνεία που ώθησε τον συμπρωταγωνιστή της Μάικλ Κέιν να πει: «Η Μάγκι δεν έκλεψε απλά τις εντυπώσεις στην ταινία, διέπραξε μια μεγάλη κλοπή».

Άλλοι ρόλοι της ήταν ως Λαίδη Μπράκνελ στο "The Importance of Being Earnest" ("Η σημασία του να είναι κανείς σοβαρός") του Όσκαρ Ουάιλντ στη σκηνή του Γουέστ Εντ, ως 92χρονη σκληρά μαχόμενη στο έργο του Έντουαρντ Άλμπι "Three Tall Women" ("Τρεις ψηλές γυναίκες"), και η συμμετοχή της στη μαύρη κωμωδία του 2001 "Gosford Park." (Έγκλημα στο Γκόσφορντ Παρκ)

Το 1990 η Σμιθ χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ.