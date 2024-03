Το περιβάλλον πρωταγωνιστεί στη νέα τοιχογραφία του Banksy

Στο περιβάλλον και τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος γι' αυτό επικεντρώνεται το νέο έργο του Banksy το οποίο έκανε την παρουσία του την Κυριακή, στο βόρειο Λονδίνο, με τον street artist να ανεβάζει τη Δευτέρα (18/3) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφίες πριν και μετά από την τοιχογραφία στην περιοχή του Φίνσμπουρι Παρκ.

Όπως προκύπτει από τις φωτογραφίες, η παρέμβαση του Banksy έγινε στον τοίχο πίσω από ένα κλαδεμένο δέντρο. O street artist έχει γεμίσει τον γκρίζο τοίχο με πράσινο χρώμα, με την πράσινη μάζα να δίνει την ψευδαίσθηση ότι είναι το φύλλωμα του δέντρου. Το έργο συμπληρώνεται από μια ανθρώπινη φιγούρα, η οποία κρατά έναν σωλήνα υψηλής πίεσης, από όπου υποτίθεται ότι έχει εγχυθεί όλο αυτό το χρώμα.

Large green artwork has appeared on the side of flats in north London and people suspected #Banksy was behind the bright design.



Bansky has appeared to confirm via Instagram the green wall mural behind a tree is his 🎨 🌳⁠



What do you think of his latest piece? 🖌️⁠