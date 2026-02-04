Onassis AiR Open Call: Γίνε μέλος της κοινότητας του Onassis AiR

Το Onassis AiR καλεί για άλλη μια χρονιά καλλιτέχνες/ιδες από όλο τον κόσμο να κάνουν αίτηση στο διεθνές πρόγραμμα καλλιτεχνικής έρευνας και φιλοξενίας του Ιδρύματος Ωνάση. Η διαδικασία, η έρευνα και ο πειραματισμός βρίσκονται στον πυρήνα του προγράμματος, όπου οι συμμετέχοντες/ουσες, τόσο καλλιτέχνες/ιδες στα πρώτα τους βήματα όσο και καταξιωμένοι/ες δημιουργοί, καλούνται να εμβαθύνουν στην πρακτική τους χωρίς την πίεση της παρουσίασης ενός τελικού έργου.

Τους έχουμε απολαύσει βέβαια στα Onassis AiR Open Days όπου παρουσιάζουν την έρευνά τους, ενώ πολλοί/ές έχουν κατακτήσει τις σκηνές του κόσμου στη συνέχεια με δουλειές που ξεκίνησαν από το πρόγραμμα, όπως ο Mario Banushi, η Χαρά Κότσαλη, η Φωτεινή Σταματελοπούλου, η Marlene Monteiro Freitas και ο Χρήστος Παπαδόπουλος, έχουν συμμετάσχει σε διεθνείς εκθέσεις, όπως ο Victor Ehikhamenor, η Janis Rafa, η Sister Sylvester, η Εύα Παπαμαργαρίτη και η Ναταλία Μαντά, ή σε συναυλίες, όπως ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος και ο Charbel Haber.

Με έδρα τον ευρωπαϊκό Νότο και την Ανατολική Μεσόγειο, το Onassis AiR ενθαρρύνει τον διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών σε άμεση σχέση με σύγχρονα ζητήματα. Το πρόγραμμα αναγνωρίζει την ανάγκη ανταπόκρισης στις εντάσεις και τις προκλήσεις που αναδύονται τόσο στο άμεσο περιβάλλον του όσο και σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο.

Η δημιουργία κοινότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος: όλοι/ες οι Onassis AiR Fellows συμμετέχουν σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων, όπως εργαστήρια peer-to-peer feedback, οργανωμένες επισκέψεις, ανταλλαγές ερευνητικών πρακτικών και συλλογικές συναντήσεις, προωθώντας τη συνύπαρξη καλλιτεχνών/ιδων σε ένα περιβάλλον συνεχούς εξερεύνησης.

Σε κάθε κύκλο του προγράμματος φιλοξενίας, οι συμμετέχοντες/ουσες λαμβάνουν μέρος σε μια σειρά δημόσιων εκδηλώσεων, τα Onassis AiR Open Days. Κάθε εκδήλωση διαμορφώνεται με βάση τη δουλειά των ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, χωρίς όμως οι Fellows να επικεντρώνονται στην παρουσίαση ενός «τελικού» έργου, παρά μόνο στη δημιουργική διαδικασία που οδηγεί σε αυτό.

Λειτουργώντας ως σημείο πρόσβασης στο οικοσύστημα του Onassis Culture, το Onassis AiR προσφέρει στους/στις Fellows τη δυνατότητα να διερευνήσουν μελλοντικές προοπτικές παραγωγής, συμπαραγωγής ή παρουσίασης του έργου τους, καθώς και να λάβουν υποστήριξη για τη διεθνή του πορεία. Μέσα από την επαφή με την επιμελητική ομάδα της Στέγης και ένα εξατομικευμένο πλαίσιο mentoring, οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να αναπτύξουν την έρευνα ή τα έργα τους υπό την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών του χώρου της τέχνης, διευρύνοντας παράλληλα τις γνώσεις και τα δίκτυά τους στα αντίστοιχα πεδία δραστηριότητάς τους.

Τη σεζόν 2026/27, το πρόγραμμα:

Συνεχίζει την εστίασή του σε residencies που απευθύνονται σε δημιουργούς από το ευρύτερο πεδίο των εφαρμοσμένων τεχνών (περιλαμβανομένων της μόδας, της γλυπτικής και του design), τις παραστατικές τέχνες και το πεδίο των ψηφιακών τεχνών.

Παράλληλα, συνεχίζει να υποστηρίζει επαγγελματίες που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη παραγωγής σε έργα παραστατικών και ψηφιακών τεχνών μέσω των εξειδικευμένων Technical Residencies.

Εισάγει μια νέα δυνατότητα διεξαγωγής έρευνας και ανάπτυξης πρότζεκτ σε συνεργασία με το Αρχείο Καβάφη.

Οι κεντρικοί χώροι του Οnassis AiR βρίσκονται στη ζωντανή γειτονιά του Νέου Κόσμου, ακριβώς πίσω από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Το Οnassis AiR αποτελείται από ευέλικτους, αρθρωτούς χώρους, σχεδιασμένους ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες όλων των Fellows και να προωθούν ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό περιβάλλον συνεργασίας. Το 2025 οι δραστηριότητες του προγράμματος επεκτάθηκαν στο Onassis Ready, τo νέο «εργοστάσιο ιδεών και ονείρων» του Ιδρύματος Ωνάση. Στη βιομηχανική περιοχή του Ρέντη, το κτίριο φιλοξενεί στον πρώτο του όροφο τους/τις Fellows του Onassis AiR και του ONX, σε έναν χώρο συνολικής έκτασης περίπου 1.000 τ.μ.

Οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία τεχνικού εξοπλισμού, σε εργαστήρια, ομιλίες, masterclasses, επαγγελματική καθοδήγηση από ένα ευρύ και πολυσχιδές δίκτυο συνεργατών/τριών του Onassis Culture, περιλαμβανομένων επιμελητών/τριών, δραματουργών, παραγωγών, ακαδημαϊκών, τεχνολόγων και ερευνητών/τριών. Με την έλευση στην Αθήνα της παγκόσμιας πλατφόρμας του Onassis ONX, οι συμμετέχοντες/ουσες στο πρόγραμμα έχουν πια την ευκαιρία να ενδυναμωθούν περαιτέρω, να γνωρίσουν νέα ψηφιακά εργαλεία και να λάβουν τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση.

Το τρέχον Onassis AiR Open Call 2026/27 προσκαλεί καλλιτέχνες/ιδες να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα φιλοξενίας διάρκειας δέκα (10) εβδομάδων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2026 και Ιουλίου 2027.

Τα residencies οργανώνονται σε τρεις κύκλους:

Φθινόπωρο (14 Σεπτεμβρίου 2026 – 27 Νοεμβρίου 2026)

Άνοιξη (8 Φεβρουαρίου 2027 – 16 Απριλίου 2027)

Καλοκαίρι (10 Μαΐου 2027 – 16 Ιουλίου 2027)

Η Κοινότητα του Onassis AiR

Επενδύοντας στη μακροπρόθεσμη διασύνδεση, το Onassis AiR επιδιώκει να παραμένει ανοιχτό σε όσους/όσες έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στα προγράμματά του. Όλοι/ες οι Fellows εντάσσονται στην κοινότητα του Onassis AiR και απολαμβάνουν ισότιμη και διαρκή πρόσβαση στους χώρους και τους πόρους του προγράμματος, με ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με προηγούμενους/ες συμμετέχοντες/ουσες, συνεργάτες/τριες και προσκεκλημένους/ες μέσα από μια σειρά συλλογικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε προσωπικό λογαριασμό στο Onassis Directory.

Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση και/ή μία πρόταση έργου.

Όλα τα άτομα που θα επιλεχθούν θα λάβουν καλλιτεχνική αμοιβή 3.500€, προϋπολογισμό έρευνας / παραγωγής, διαμονή, έξοδα μετακίνησης από/προς την Αθήνα, συλλογικό προϋπολογισμό για την υποστήριξη ομαδικών ερευνητικών μετακινήσεων και επισκέψεων, ευκαιρίες εμπλοκής στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες, καθώς και πρόσβαση σε επαγγελματική καθοδήγηση (mentoring) και εξοπλισμό.

Η γλώσσα εργασίας του προγράμματος είναι τα αγγλικά.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής ή το πρόγραμμα, που δεν καλύπτονται στις Συχνές Ερωτήσεις ή στις σχετικές σελίδες του Open Call, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο [email protected] έως την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18:00 (UTC+2). Το ωράριο λειτουργίας του Onassis AiR είναι Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00–18:00 (UTC+2).

Τελική προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων είναι η Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 στις 12 το μεσημέρι (UTC+2).

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν μέσω email για το αποτέλεσμα της αίτησής τους, ανεξαρτήτως έκβασης, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Φόρμα αίτησης

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα διαθέσιμα σκέλη του προγράμματος παρακάτω και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φόρμα αίτησης στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs), ώστε να προσδιορίσετε ποια επιλογή ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας και να υποβάλετε την αίτησή σας αναλόγως.