Οι καλύτερες ατάκες χριστουγεννιάτικων χωρισμών

Η περίοδος των εορτών, ειδικά τα Χριστούγεννα, είναι η πλέον δημοφιλής για χωρισμούς. Συνηθίζεται, αυτό δείχνει η διεθνής πρακτική. Περνάς πιο πολύ χρόνο με κάποιον ή κάποια, ασυμφωνίες και αδυναμίες αποκαλύπτονται και η εορταστική θαλπωρή μπορεί να μετατραπεί σε εορταστική ασφυξία.Εκτός από τους χωρισμούς υπάρχουν και τα συναπαντήματα συγγενών και φίλων. Έρχονται πιο κοντά και στήνουν καυγάδες τρικούβερτους. Αυτοί δεν χωρίζουν, μπορεί να μην ξαναμιλήσουν ποτέ ξανά στη ζωή τους, αλλά υπάρχουν πολλά ζευγάρια που αποφασίζουν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Στο πλαίσιο του πρότζεκτ Μodern Love οι New York Times φιλοξένησαν τις 52 καλύτερες ατάκες χωρισμού που έχουν ειπωθεί από πραγματικούς ανθρώπους σε πραγματικούς χωρισμούς. Και έχει ενδιαφέρον η ευρηματικότητα. Τα κλασικά «δεν είναι αυτό που νομίζεις» ή «σου αξίζει κάτι καλύτερο» ή «θέλω να βρω τον εαυτό μου» είναι επιπέδου νηπιαγωγείου.

Μια από τις πιο εμβληματικές σκηνές χωρισμού τα Χριστούγεννα είναι από το «Love Actually» (2003).Η Κάρεν (Έμα Τόμσον) συνειδητοποιεί, ανήμερα Χριστουγέννων, ότι το δώρο του συζύγου της δεν είναι το κόσμημα που περίμενε (προοριζόταν για άλλη) αλλά ένα απλό CD. Κλείνεται μόνη της στο υπνοδωμάτιο, αφήνει να ξεσπάσει το κλάμα της υπό τους ήχους του «Both Sides Now» της Joni Mitchell, και λίγα λεπτά μετά επιστρέφει στο σαλόνι για να «κρατήσει» τις γιορτές. Εδώ δεν υπάρχει κραυγαλέος χωρισμός. Δεν υπάρχουν λόγια. Υπάρχει η θλίψη, η σιωπή, η απόφαση συντριβής να συνεχίσεις «παρ’ όλα αυτά».

Πάμε στις ατάκες που έχουν πιο πολύ πλάκα από τα δράματα. Από τις 52 των ΝΥΤ, σταχυολογήσαμε 16. Η αμερικανική εφημερίδα είχε πιο δύσκολο έργο, διότι οι συντάκτες διάβασαν 800 ξεχωριστά λόγια αποχαιρετισμού μιας σχέσης για να επιλέξουν τις πιο ξεχωριστές.

-«Δεν μπορούμε να βλεπόμαστε πια γιατί δεν έχεις ούτε ένα βιβλίο στο σπίτι σου».

«Μα οδηγώ Πόρσε», είπε.

«Η υπόθεση έκλεισε».

-«Δεν σε αγάπησα ποτέ», είπε. «Αγάπησα τον τρόπο που με αγαπούσες».

-«Με χωρίζεις για το καπάκι της τουαλέτας;» ρώτησε.

«Πάντα ήταν κάτι παραπάνω από αυτό», απάντησα, «αλλά ναι».

-«Στην πραγματικότητα, θέλω απλώς να είμαι με μια μαρξίστρια σούπερ μόντελ με διδακτορικό», είπε το ερωτικό μου ενδιαφέρον- τοπικός ακτιβιστής με υπερτροφικό εγώ.

-«Ο χωρισμός δεν είναι σαν να πας στην τουαλέτα», είπε. «Δεν σημαίνει ότι επειδή το κάνουν όλες σου οι φίλες, πρέπει να το κάνεις κι εσύ».

-«Νομίζω ότι θα είναι εντάξει», έστειλε μήνυμα ο φίλος μου αφού με χώρισε με SMS. «Την άφησα σιγά-σιγά».

«Νομίζω πως αυτό το μήνυμα προοριζόταν για κάποιον άλλον», του απάντησα.

-«Σου αξίζει να βρεις κάποιον που να αγαπά την Τέιλορ Σουίφτ όσο κι εσύ», είπε.

-«Νόμιζα πως με αγαπούσες», του είπα.

«Πραγματικά προσπάθησα», απάντησε, κατακρεουργώντας με - μια αποτυχημένη, ετήσια οντισιόν για την αγάπη.

-«Δεν ήταν κάτι που έκανες εσύ», είπε η πρώτη μου κοπέλα. «Ήσουν υπέροχος σύντροφος. Δηλαδή, θα σου έγραφα ακόμα και συστατική επιστολή».

-«Δηλαδή θα με χωρίσεις και θα με αφήσεις να βγω στη θύελλα;» είπε εκείνος.

«Όχι», απάντησα. «Σου δίνω μια ομπρέλα».

-Δεν φταίω εγώ-είναι 100% δικό σου θέμα. Εκτός αν γίνεις άλλος άνθρωπος, αυτό δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει.

-Αν μείνω με κάποιον που νιώθει χλιαρά για μένα, θα αρχίσω κι εγώ να νιώθω χλιαρά για τον εαυτό μου».

-«Είμαι αξιολύπητη τώρα», είπα, με το πρόσωπο μουτζουρωμένο από τη μάσκαρα, «αλλά έλα να με δεις σε πέντε χρόνια, εγώ θα είμαι μια χαρά, κι εσύ θα είσαι ακόμα εσύ».

-«Εσύ βγαίνεις μαζί μου επειδή είμαι χαριτωμένη κι εγώ βγαίνω μαζί σου επειδή είσαι πλούσιος», του είπα.

«Λοιπόν, εγώ δεν είμαι και τόσο χαριτωμένος κι εσύ δεν είσαι και τόσο πλούσια!»

-«Ο Ρέι δεν θέλει πια να τα έχετε», μου είπε ο Λούι στο δημοτικό, εκ μέρους του Ρέι.

-«Γιατί δεν κλαις;» με ρώτησε ο σύντροφος μου, αφού με χώρισε.

Μπορεί κάποιοι να χωρίζουν τα Χριστούγεννα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χωρίσετε κι εσείς. Είναι, άλλωστε, γιορτινές μέρες όπου η αγάπη θα έπρεπε να περισσεύει μαζί με τη γλυκύτητα και τη θαλπωρή, έστω με την καταναλωτική εσάνς. Αντί για λόγια αποχαιρετισμού, μαζί με ένα μελομακάρονο, δοκιμάστε να πείτε μια έξυπνη, τρυφερή ατάκα-κάτι που να μένει… Η σωστή φράση κάνει τη διαφορά.