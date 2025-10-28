Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ: «Ο ομφαλός της γης» καλεί για τη σωτηρία του πλανήτη

Έργο-κάλεσμα για τη σωτηρία του πλανήτη και βασισμένο στο ομώνυμο κείμενο του ταλαντούχου Γερμανού συγγραφέα, Φινκ Κλάιντχοϋ, η θεατρική παράσταση «Ο ομφαλός της γης» του διακεκριμένου σκηνοθέτη, ιδρυτή και Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Ελληνογερμανικού Θεάτρου, Κώστα Παπακωστόπουλου, έρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025.

Η παράσταση μας μεταφέρει στη Μεσόγειο το καλοκαίρι, όπου επικρατούν καύσωνες, πυρκαγιές, ξηρασία, πλημμύρες. Η κλιματική κρίση φαίνεται να αλλάζει μια για πάντα τον πλανήτη μας. Μπορούμε ακόμα να ανατρέψουμε αυτή την πορεία ή πρέπει να αποδεχτούμε το αναπόφευκτο; Αναζητώντας απαντήσεις, ο σκηνοθέτης Κώστας Παπακωστόπουλος με το Ελληνογερμανικό Θέατρο στρέφονται –όπως άλλοτε οι αρχαίοι Έλληνες– στο Μαντείο των Δελφών, στον ομφαλό της γης και στη μυθική Πυθία. Η παράσταση θέτει υπό αμφισβήτηση τις αξίες του σύγχρονου πολιτισμού και λειτουργεί ως κάλεσμα για τη σωτηρία του πλανήτη μας.

Στη σκηνή εμφανίζεται η μυθική Πυθία, ενσαρκωμένη από την καταξιωμένη Γερμανίδα ηθοποιό Λίζα Ζοφί Κουστς, η οποία προτάθηκε για τον ρόλο αυτό για το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού Κολωνίας 2024. Ως κλιματική πρόσφυγας, εγκαταλείπει παράνομα τη Μεσόγειο με προορισμό την Ισλανδία. Ενδιάμεσα, όμως, κάνει μια στάση στη Γερμανία, όπου βρίσκει καταφύγιο στη σκηνή ενός θεάτρου.

Σε μια αναπάντεχη συνάντηση με το κοινό, η Πυθία μιλά για την ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση της «Μητέρας Γης» και εξομολογείται την επιθυμία της να αλλάξει έναν κόσμο που παραδοσιακά κυριαρχείται από άνδρες. Τα λόγια της αποτελούν μια σκηνική κραυγή αγωνίας για την ολοένα αυξανόμενη οικολογική καταστροφή – και όχι μόνο. Στο τέλος, όπως απαιτεί και το αρχαίο της καθήκον, ρίχνει μια ματιά στο μέλλον. Και φαίνεται να έχει ένα σχέδιο.

Από την παράσταση «Ο ομφαλός της γης». Πηγή φωτ.: Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

Ο Φινκ Κλάιντχοϋ δίνει στη μυθική Πυθία μια σύγχρονη φωνή, αφηγούμενος τις σκέψεις του μέσα από την οπτική γωνία μιας γυναίκας που τα έχει δει όλα εκ των προτέρων. Την παράσταση πλαισιώνει η πρωτότυπη μουσική του Έλληνα συνθέτη και περφόρμερ Τάσου Στάμου, ενώ τα εντυπωσιακά βίντεο του Γερμανού κινηματογραφιστή Τζων Ζάιντλερ μεταμορφώνουν τη σκηνή σε ένα «τοπίο» περιβαλλοντικής καταστροφής, μέσα στο οποίο κινείται η μυθική ηρωίδα.

Για τη δημιουργία της παράστασης, που πρωτοπαρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2024 στο Κρατικό Θέατρο της Βόννης, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές από τον γερμανικό Τύπο, ο σκηνοθέτης και ο εικονολήπτης του ΕΓΘ ταξίδεψαν στο καμένο δάσος της Δαδιάς, στον Έβρο, εκεί όπου το καλοκαίρι του 2023 ξέσπασε η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη.

«Ταξίδεψα τον Φεβρουάριο του 2024 μαζί με τον κινηματογραφιστή Τζων Ζάιντλερ στο καμένο δάσος της Δαδιάς. Από τη συνολική έκταση των 200.000 εκταρίων, με τη μοναδική της χλωρίδα και πανίδα, σχεδόν 100.000 εκτάρια έγιναν στάχτη το 2023. Ήταν η μεγαλύτερη πυρκαγιά που είχε καταγραφεί μέχρι τότε στην Ευρώπη. Σε συνεργασία με το WWF Greece, συνέλεξα βιντεοληπτικό και ηχητικό υλικό από την καταστροφή αυτής της μοναδικής περιοχής, ενώ είχα την ευκαιρία να μιλήσω με ορισμένους κατοίκους της για τις τραγικές τους εμπειρίες και τις καταστροφικές επιπτώσεις στη ζωή τους. Τις αποκαλυπτικές εικόνες συμπλήρωσαν στη συνέχεια οι μυστικιστικοί-χθόνιοι ήχοι του συνθέτη Τάσου Στάμου. Έτσι, μέσα από αυτή τη διαδικασία γεννήθηκε ''Ο ομφαλός της γης'': μια σκηνική σύνθεση λόγου, βίντεο και μουσικής», σημειώνει ο Κώστας Παπακωστόπουλος.

Από την παράσταση «Ο ομφαλός της γης». Πηγή φωτ.: Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

Όσο για τους υπόλοιπους συντελεστές, το σκηνικό και τα κοστούμια είναι του Τσέτσο Ντινέκοφ, η μουσική του Τάσου Στάμου, ο σχεδιασμός βίντεο του Τζων Ζάιντλερ, τους φωτισμούς σχεδίασε ο Τόμας Μαιρλ, στην κατασκευή μάσκας η Μπίργκιτ Ρηντλ.

Οι παραστάσεις του έργου Ο ομφαλός της γης πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πολιτισμού της Πόλης της Κολωνίας, της Γερμανικής Πρεσβείας και του Ινστιτούτου Γκαίτε στην Αθήνα και έχουν τεθεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.

Ο ομφαλός της γης στην Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ (Λεωφ. Συγγρού 364), Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, ώρα έναρξης: 20:30. Με ελληνικούς υπέρτιτλους

Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται μεταξύ 10 και 15 ευρώ, διατίθενται από τα Ταμεία ΕΛΣ (καθημερινά 9:00-21:00 | 2130885700) και www.ticketservices.gr

Κεντρική φωτ.: Από την παράσταση «Ο ομφαλός της γης». Πηγή φωτ.: Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ