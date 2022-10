Ο Χάγκριντ και οι δυσεύρετοι καλοσυνάτοι ήρωες

Η πρόσφατη απώλεια (14 Οκτωβρίου) του Σκωτσέζου ηθοποιού Ρόμπι Κολτρέιν (1950-2022) σε ηλικία 72 ετών, επαναφέρει τη συζήτηση για τους «προστάτες», τους μη συγγενείς των παιδιών που στέκονται δίπλα τους, καθότι ο αποθανών έχει ταυτιστεί με το ρόλο του ως Ρούμπεους Χάγκριντ στη σειρά ταινιών «Χάρυ Πόττερ», βασισμένων στην αντίστοιχη σειρά βιβλίων λογοτεχνίας του φανταστικού που έγραψε η Τζόαν Κ. Ρόουλινγκ. Η Βρετανίδα συγγραφέας τον περιγράφει στο πρώτο βιβλίο της σειράς ως «έναν αληθινά γιγάντιο άντρα. Το πρόσωπό του δε φαινόταν σχεδόν καθόλου πίσω από τα μακριά και μπερδεμένα του μαλλιά και γένια, αλλά τα μάτια του ξεχώριζαν, καθώς γυάλιζαν σαν βρεγμένα κάρβουνα. […] Ο Χάγκριντ ήταν τόσο τεράστιος που όλοι παραμέριζαν μπροστά του για να περάσει» και «παρ’ όλα τα απίστευτα που τους είχε διηγηθεί μέχρι τώρα ο Χάγκριντ (σ.σ για τον κόσμο της μάγων), ο Χάρι τον εμπιστευόταν».

We are hugely saddened to hear of the passing of the magnificent Robbie Coltrane who played Hagrid with such kindness, heart and humour in the Harry Potter films. He was a wonderful actor, a friend to all and he will be deeply missed. pic.twitter.com/n1IshfFG6y