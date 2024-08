Νέο βιβλίο: The Political Economy of Evaluation in Greece: Interdisciplinary Perspectives for an Inclusive and Forward-Looking Evaluation

Ο νέος συλλογικός τόμος των Παναγιώτη Ε. Πετράκη, Παρασκευή Β. Μπουφούνου και Παντελή Χ. Κωστή με τίτλο «The Political Economy of Evaluation in Greece: Interdisciplinary Perspectives for an Inclusive and Forward-Looking Evaluation», από τις εκδόσεις Palgrave Macmillan (ISBN 978-3-031-60720-2), επιδιώκει να επανεξετάσει την έννοια της αξιολόγησης ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του εικοστού πρώτου αιώνα και να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του μετασχηματισμού της παγκόσμιας οικονομίας. Πρόκειται για μια αλλαγή νοοτροπίας: όταν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναζητούν λύσεις, η αξιολόγηση επιδιώκει να καταλάβει ποια είναι τα σωστά ερωτήματα για να προχωρήσουμε πέρα από τα έτοιμα μοντέλα δεδομένων και τις παγκόσμιες αντιλήψεις. Η έννοια της αξιολόγησης θεσμών και πολιτικών (με έμφαση στον οικονομικό τους χαρακτήρα) έχει γίνει μια κρίσιμη λειτουργία για την ύπαρξη βιώσιμων συστημάτων διακυβέρνησης.

Το βιβλίο εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ πολιτικής, οικονομίας και αξιολόγησης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα, αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι αξιολογήσεις σε διάφορους τομείς επηρεάζουν τη χάραξη πολιτικής και εξηγεί τι σημαίνει αυτό για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο βιβλίο έχουν συνεισφέρει 47 συγγραφείς από 10 χώρες. Διαθέτοντας διεπιστημονικές προοπτικές για την αξιολόγηση των οικονομικών πολιτικών για την άσκηση δημόσιας πολιτικής χωρίς αποκλεισμούς και για το μέλλον, τα 20 κεφάλαια του βιβλίου επανεξετάζουν την έννοια της αξιολόγησης για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες οικονομικές προκλήσεις.

Ο Νομπελίστας Οικονομολόγος και Καθηγητής του London School of Economics and Political Science Χριστόφορος Πισσαρίδης έγραψε για το βιβλίο το εξής:

«Το βιβλίο αυτό περιέχει μια περιεκτική και προσιτή συζήτηση των αρχών που διέπουν την επιλογή πολιτικών και την αξιολόγηση παλιότερων πολιτικών, η οποία θα πρέπει να είναι πολύτιμη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και για όλους όσους ενδιαφέρονται για το ρόλο της πολιτικής στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Το επίκεντρο αρκετών κεφαλαίων είναι η Ελλάδα μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά το βιβλίο περιέχει πολλά περισσότερα και θα πρέπει να είναι εξίσου χρήσιμο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους που βρίσκονται αλλού στην Ευρώπη και πέραν αυτής.»

Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Ομ. Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παρασκευή Β. Μπουφούνου , Επ. Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παντελής Χ. Κωστής , Επ. Καθηγητής Οικονομικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών