«Masters of the Air» από τους Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τομ Χανκς

«Πνευματικός διάδοχος» των «Band of Brothers» και «The Pacific» του ΗΒΟ η υπερπαραγωγή εννέα επεισοδίων του Apple TV+ «Masters of the Air», το τρέιλερ της οποίας δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η σειρά είναι παραγωγή και πάλι των Στίβεν Σπίλμπεργκ, Τομ Χανκς και Γκάρι Γκέτζμαν με κόστος που ξεπερνά τα 250 εκατ. δολάρια, όπως αναφέρει το Ηollywood Reporter, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Το "Masters of the Air" είναι ένας χαιρετισμός στους γενναίους άνδρες της 8ης Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι, με το θάρρος και την αδελφοσύνη τους, βοήθησαν να νικηθεί η ναζιστική Γερμανία στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», ανάφερε ο Γκάρι Γκέτζμαν σε δήλωσή του.

Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο Apple TV στις 26 Ιανουαρίου 2024. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Κάρι Φουκουνάγκα και Τιμ Βαν Πάτεν.