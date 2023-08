Λιβύη: Άγαλμα λύκαινας αποικιοκρατικής περιόδου εντοπίστηκε έπειτα από δεκαετίες σε αγρόκτημα

Ένα μεγάλο χάλκινο άγαλμα λύκαινας που κάποτε στεκόταν στην κορυφή ενός στύλου στο κέντρο της Βεγγάζης εντόπισαν κατόπιν πληροφορίας οι αρχές της Λιβύης. Το άγαλμα είχε εξαφανιστεί πριν από δεκαετίες, ο δε ιδιοκτήτης του αγροτήματος όπου βρέθηκε, ο 80χρονος Σαγίντ Μοχάμεντ Μπουραμπίντα, δήλωσε ότι το είχε αγοράσει από μάντρα παλαιών σιδερικών επειδή του άρεσε.

«Θυμόμουν αυτό το άγαλμα στη θέση του κοντά στο λιμάνι από τότε που ήμουν μικρός... Είχα ένα εργαστήριο επεξεργασίας χαλκού και όταν το είδα τυχαία στη μάντρα με τα παλιοσίδερα μου άρεσε το σχήμα του και η ποιότητα της δουλειάς, οπότε το αγόρασα», είπε, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Μπουραμπίντα κράτησε το άγαλμα, μια ρέπλικα του διάσημου γλυπτού Λύκαινα του Καπιτωλίου που απεικονίζει μια θρυλική σκηνή της αρχαίας Ρώμης, σε κοινή θέα κάτω από ένα μεγάλο δέντρο δίπλα στη βεράντα του σπιτιού του.

Ο Χαλίντ αλ Ακούρι, επικεφαλής του τμήματος τουρισμού και αρχαιοτήτων στην αστυνομία της Βεγγάζης, είπε ότι είναι βέβαιος ότι ο Μπουραμπίντα δεν γνώριζε ότι το άγαλμα εξακολουθούσε να αποτελεί δημόσια περιουσία.

