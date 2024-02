Λ. Μενδώνη για επίδειξη μόδας στο Βρετανικό Μουσείο: Ευτελίζουν και προσβάλλουν το μνημείο

Για «ευτελισμό και προσβολή» των Γλυπτών του Παρθενώνα έκανε λόγο σε καυστική ανακοίνωσή της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με την επίδειξη μόδας που έγινε στο Βρετανικό Μουσείο.

«Είναι η ώρα τα κλεμμένα και κακοποιημένα γλυπτά αριστουργήματα να αστράψουν στο αττικό φως», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η υπουργός.

Με τη διοργάνωση επίδειξης μόδας στις αίθουσες όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, το Βρετανικό Μουσείο, για μια ακόμη φορά, αποδεικνύει τον μηδενικό σεβασμό του προς τα αριστουργήματα του Φειδία. Οι ιθύνοντες του Βρετανικού Μουσείου ευτελίζουν και προσβάλλουν όχι μόνο το μνημείο αλλά και τις οικουμενικές αξίες που αυτό εκπέμπει. Οι συνθήκες έκθεσης και φύλαξης των γλυπτών, στη Duveen Gallery, συνεχώς επιδεινώνονται. Είναι η ώρα τα κλεμμένα και κακοποιημένα γλυπτά αριστουργήματα να αστράψουν στο αττικό φως.

H επίδειξη μόδας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο και ήταν του οίκου Erdem για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2024-2025 περιλαμβάνοντας γνωστά ονόματα, όπως η Άνα Γουίντουρ και η ηθοποιός Λίλι Τζέιμς.

Σύμφωνα με τη Vogue για το event «ο Μοραλίογλου σίγουρα σκεφτόταν την ελληνικότητα της Κάλλας όταν ζήτησε την άδεια να εμφανιστεί εκεί: "Συγκεκριμένα, μελέτησα πραγματικά μια συγκεκριμένη παράσταση που έκανε το 1953 με τη Μήδεια". Αυτή η τραγωδία του Ευριπίδη ήταν ο αρχαίος σύνδεσμος, αλλά υπήρχαν και άλλα. Η Κάλλας γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, εκπαιδεύτηκε στην Ελλάδα και έκανε το όνομά της στην παγκόσμια σκηνή. "Ήθελα να παρουσιάσω σε αυτόν τον χώρο που ενσαρκώνει την ελληνικότητά της", είπε και πρόσθεσε: "Με ενδιέφερε η ιδέα ότι κάποιος ξεκινά από κάπου και καταλήγει κάπου αλλού".»

Ο Μοραλίογλου είναι γεννημένος στον Καναδά γιος μιας Αγγλίδας μητέρας και ενός Τούρκου πατέρα που εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο.

For fall, #Erdem Moralıoğlu looked to Maria Callas, examining the nuances between her off-stage and her on-stage persona, particularly her “Medea” performance. There were prim suits and blurred houndstooths draped into delicate sheaths. See every look: https://t.co/x7B0S49FB4 pic.twitter.com/Qo64vakN8T