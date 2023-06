Κύμα αντιδράσεων για τη λογοκρισία σε σκηνή της ταινίας «Ο Άνθρωπος από τη Γαλλία» (vid)

Θαυμαστές κινηματογραφικών έργων εκφράζουν την οργή τους για τη λογοκρισία σκηνής στην ταινία «The French Connection» (Ο Άνθρωπος από τη Γαλλία).

Όσοι παρακολούθησαν το δράμα του Γουίλιαμ Φρίντκιν του 1971 στην αμερικανική πλατφόρμα streaming Criterion Channel αιφνιδιάστηκαν από αδέξιο μοντάζ στο πλαίσιο σκηνής διάρκειας περίπου 10 λεπτών.

Η σκηνή, που διαδραματίζεται στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης, περιλαμβάνει συνομιλία μεταξύ των ντετέκτιβ «Ποπάι» Ντόιλ (Τζιν Χάκμαν) και «Κλάουντι» Μπάντι Ρούσο (Ρόι Σάιντερ), στην οποία ο πρώτος εκστομίζει προσβολή φυλετικού περιεχομένου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent, από τη σκηνή αφαιρέθηκαν έξι δευτερόλεπτα και η επεξεργασμένη εκδοχή δεν παρουσιάζει τη συνομιλία από την αρχή. Όσοι αγόρασαν ψηφιακά αντίγραφα της ταινίας ξαναβλέπουν τη σκηνή και παρατηρούν ότι το αντίγραφο που αγόρασαν έχει επίσης τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει την αλλαγή.

Η Disney κατηγορείται για λογοκρισία της ταινίας. Το στούντιο έχει τα δικαιώματα του φιλμ «The French Connection» από την εξαγορά της Fox το 2019.

Ωστόσο, η ταινία παραμένει στην αρχική της εκδοχή, χωρίς επεξεργασία, στο Disney+ στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά. Συντάκτης της εφημερίδας επικοινώνησε τόσο με τη Criterion Channel όσο και με τη Disney.

Ένας χρήστης σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι γελοία και απαράδεκτη σαν κίνηση από την πλευρά της Disney και ότι όλο αυτό έγινε χωρίς σκέψη.

Ο επιμελητής ταινιών Αλεξάντερ Γουόλ ανέφερε ότι «ο Ρόι Σάιντερ είπε συγκεκριμένα ότι η σκηνή είχε απήχηση στο κοινό εκείνη την εποχή» και πρόσθεσε «Το πολιτιστικό πλαίσιο είναι ένα σημαντικό μέρος του γραμματισμού στα μέσα. Ο ιστορικός αναθεωρητισμός δεν είναι η απάντηση».

Roy Scheider specifically said the scene resonated with audiences at the time. Cultural context is an important part of media literacy. Historical revisionism is not the answer. The French Connection is preserved uncut in The Golden Age Collection. https://t.co/pYY1M061Ki pic.twitter.com/HnDY4M9z5D