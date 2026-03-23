Κομοτηνή: Στη μεγάλη οθόνη το 2ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου με ελεύθερη είσοδο

Με ένα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα επιστρέφει στην Κομοτηνή το 2ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την ερχόμενη Πέμπτη έως την Κυριακή, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να αναδείξει τη δυναμική του γαλλόφωνου σινεμά, παρουσιάζοντας έργα τόσο σύγχρονων όσο και κλασικών δημιουργών και να φέρει το κοινό κοντά σ’ αυτό. Εμπνευσμένο από τη ρήση του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ ότι «ο κινηματογράφος επιδιώκει να δείξει το αόρατο», το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες που φωτίζουν πτυχές της καθημερινότητας και της κοινωνικής πραγματικότητας, μέσα από δυνατές αφηγήσεις και πολυδιάστατους χαρακτήρες.

Η αυλαία ανοίγει την Πέμπτη 26 Μαρτίου με την ταινία «Ο θείος μου από την Αμερική» του Αλέν Ρενέ, ενώ ακολουθεί το σύγχρονο δράμα «Μοιραία περίπολος», που πραγματεύεται τις συνέπειες του πολέμου και τα τραύματα της επιστροφής στην κανονικότητα.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το εμβληματικό «Μάτια χωρίς πρόσωπο» του Ζορζ Φρανζύ, ενώ το βράδυ προβάλλεται το βραβευμένο animation «Δεν επιτρέπονται σκύλοι και Ιταλοί», μια συγκινητική ιστορία μετανάστευσης και οικογενειακής μνήμης. Την ίδια ημέρα, ξεχωρίζει η παρουσίαση των κόμικς του Νίκου Καμπασελέ στο φουαγιέ του Μεγάρου Μουσικής Κομοτηνής, παρουσία του δημιουργού και ομιλητών από τον χώρο της εκπαίδευσης και των εικαστικών τεχνών.

Το Σάββατο 28 Μαρτίου, το πρόγραμμα συνεχίζεται με το «Κάτω απ’ τον ουρανό του Λιβάνου», μια ιστορία αγάπης και ανατροπών με φόντο τον εμφύλιο πόλεμο, ενώ ακολουθεί «Το Παρίσι του Σουλεϋμάν», που αναδεικνύει τις δυσκολίες της μεταναστευτικής εμπειρίας στη σύγχρονη Ευρώπη.

Η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή 29 Μαρτίου με τις ταινίες «Σλάλομ: Επικίνδυνες ισορροπίες», που εξετάζει τις πιέσεις στον χώρο του αθλητισμού και «Divertimento», μια ιστορία έμπνευσης και επιμονής γύρω από τη μουσική και τη γυναικεία δημιουργικότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στο μαθητικό κοινό, καθώς την Παρασκευή 27 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί ειδική δωρεάν προβολή για μαθητές Δημοτικού με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ernest & Celestine: Το ταξίδι», προβάλλοντας αξίες όπως η φιλία, η ελευθερία και η δύναμη της τέχνης.

Το 2ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί στη Στέγη Πολιτισμού ΑΜΘ Α.Ε., στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής, με ελεύθερη είσοδο.