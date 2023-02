Ισπανία: Εντοπίστηκαν δύο σχέδια 100 ετών του Σαλβαδόρ Νταλί

Ηλικίας 100 ετών, «πατρότητας» του σουρεαλιστή Σαλβαδόρ Νταλί και συνολικής αξίας περίπου 300.000 ευρώ είναι τα δύο σχέδια τα οποία κατέσχεσαν οι ισπανικές αρχές. Σύμφωνα με αναδημοσιευμένο άρθρο του Reuters στο CNNi, τα σχέδια είχαν κλαπεί τον Ιανουάριο του 2022 σε μια διάρρηξη στη Βαρκελώνη, και βρέθηκαν στην κατοχή τριών αδερφών ηλικίας 50, 53 και 55 ετών τους οποίους συνέλαβαν οι ισπανικές αρχές.

Spanish police return two stolen 100-year-old charcoal drawings by surrealist master Salvador Dali to rightful owner. Three arrested for 'highly specialized' heist that occurred last year https://t.co/pnUOTWYlND pic.twitter.com/suNCHeiL1S