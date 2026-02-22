Η Σαγράδα Φαμίλια έφτασε στο μέγιστο ύψος της έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα κατασκευής της

Έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα, η εμβληματική βασιλική Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη έφτασε στο μέγιστο ύψος της (172,5 μ.) την Παρασκευή, χάριν της τοποθέτησης ενός λευκού σταυρού ύψους 17 μέτρων τώρα στην κορυφή του Πύργου του Ιησού Χριστού, το κεντρικό τμήμα της εκκλησίας.

«Ήταν μια μέρα που περιμέναμε με ανυπομονησία. Όλα πήγαν καλά, πολύ καλά», δήλωσε ο επικεφαλής αρχιτέκτονας Ζόρντι Φαουλί στους δημοσιογράφους. Όπως είχε σχεδιάσει ο καταλανός αρχιτέκτονας, Αντόνι Γκαουντί, ο σταυρός έχει τέσσερα σκέλη, ώστε να είναι ορατός από κάθε κατεύθυνση.

Πηγή φωτ.: AP Photo/Emilio Morenatti

Το εσωτερικό του Πύργου του Ιησού Χριστού παραμένει υπό κατασκευή, ενώ το εξωτερικό του είναι ακόμα περιτριγυρισμένο από γερανούς και ικριώματα. Αυτό θα διαρκέσει μόνο για λίγους ακόμα μήνες, καθώς η εκκλησία ανακοίνωσε ότι τα ικριώματα αναμένεται να αφαιρεθούν εγκαίρως για τα εγκαίνια, που έχουν προγραμματιστεί για τις 10 Ιουνίου, οπότε και συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατο του Γκαουντί.

The Sagrada Família reaches its highest point following the placement of the upper arm of the cross of the tower of Jesus Christ. As is a tradition in construction, the Catalan flag is hoisted, indicating that the tower structure is complete and that there were no incidents, as… pic.twitter.com/CVtbZCCizX — La Sagrada Família (@sagradafamilia) February 20, 2026

Όπως αναφέρει το Euronews, φημολογείται ότι στα εγκαίνια θα παραστεί ο Πάπας Λέων XIV, αλλά το Βατικανό δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει κανένα σχέδιο για επίσκεψη στην Ισπανία.

Για την ιστορία, ο Πύργος του Ιησού Χριστού, που σήμερα υψώνεται 172,5 μέτρα πάνω από την πόλη, είναι ένας από τους 18 πύργους που είχε αρχικά σχεδιάσει ο Γκαουντί. Σχεδίασε τη Σαγράδα Φαμίλια πριν από περισσότερα από 140 χρόνια, με την πρώτη πέτρα του μνημείου να τοποθετείται το 1882. Ο Γκαουντί, ωστόσο, δεν περίμενε ποτέ ότι η εκκλησία θα ολοκληρωνόταν κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Η υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο

Η παγκοσμίου φήμης εκκλησία αντιμετώπισε πολλές αναποδιές που οδήγησαν στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσής της, από τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο έως την πανδημία της Covid-19.

Η Σαγρίδα Φαμίλια κατέχει τα πρωτεία της υψηλότερη εκκλησίας στον κόσμο από τον περασμένο Οκτώβριο, αφού ένα άλλο τμήμα του κεντρικού πύργου της τοποθετήθηκε στη θέση του, υψώνοντας το ύψος της πάνω από τον κώνο της γερμανικής εκκλησίας Ulm Minster, μιας γοτθικής λουθηρανικής εκκλησίας που χτίστηκε σε διάστημα άνω των 500 ετών.

Εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται το εμβληματικό μνημείο κάθε χρόνο, με περίπου 4,8 εκατομμύρια εισιτήρια να έχουν πωληθεί το 2024. Τα έσοδα από τα εισιτήρια εισόδου χρηματοδοτούν σε μεγάλο βαθμό την εν εξελίξει κατασκευή, καθώς η πλήρης ολοκλήρωση της εκκλησίας αναμένεται να διαρκέσει ακόμη μια δεκαετία.

Επιμέλεια κειμένου: Νεκταρία Μαραγιάννη