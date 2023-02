Η ατζέντα της εβδομάδας: Κων. Παρθένης, ρεσιτάλ βιολιού, Μήνας Αφροαμερικανικής Παράδοσης

Εν όψει του τριημέρου της Αποκριάς ποικίλες δράσεις πραγματοποιούνται ανά την πρωτεύουσα. Eκείνες στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος απευθύνονται σε ενήλικες και παιδιά, με πολλές και διαφορετικές μουσικές να «γεμίζουν» τους χώρους του, ενώ οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν μάσκες και άλλα αποκριάτικα είδη, όπως αναφέρουμε, αναλυτικά, εδώ.

Παράλληλα με τις δράσεις που πραγματοποιούνται έως την Καθαρά Δευτέρα, προτείνουμε, για όσους έχουν μείνει στην Αθήνα, την παρακολούθηση δύο θεατρικών παραστάσεων που ολοκληρώνονται για αυτή τη σεζόν: «Τα μάτια τέσσερα» και «Ο Συνεργός».

Μετά την Καθαρά Δευτέρα, το μουσικό μας αυτί επιλέγει ρεσιτάλ αρχαίας ελληνικής λύρας, βιολιού και πιάνου, και ο αμφιβληστροειδής μας μια κινηματογραφική προβολή για τους Αφροαμερικανούς στο Σικάγο, τη δεκαετία του ’60.

Αποτελούν μία επιλογή των όσων συνολικά πραγματοποιούνται στην πρωτεύουσα, μεταξύ 25 Φεβρουαρίου και 3 Μαρτίου.

Διαλέξεις

Ζητήματα ηθικής στην Ευρώπη, σήμερα, θέτει στη διάλεξή του ο Τάκης Θεοδωρόπουλος. Διερωτάται ποια στάση θα μπορούσε να εκφράσει την ηθική συνείδηση της Ευρώπης σήμερα; Τα «ανοιχτά σύνορα», η «πολυπολιτισμική κοινωνία», η «θρησκευτική ανοχή» ή μήπως κάτι άλλο βαθύτερο; Η διάλεξη θα δοθεί στις 28 Φεβρουαρίου (20:00-22:00) στο Ίδρυμα Θεοχαράκη.

Θέατρο

Τελευταίες παραστάσεις για «Τα μάτια τέσσερα» του Γιάννη Τσίρου και «Ο συνεργός» του Γιώργου Χριστοδούλου. Πολυαναμενόμενη η θεατρική performance για τον Κωνσταντίνο Παρθένη, στην Εθνική Πινακοθήκη.

Μία σπουδή στη σχάση των νόμων σε μια κοινωνία που κυριαρχεί ο παραλογισμός αποτελούν «Τα μάτια τέσσερα» σε σκηνοθεσία Γιώργου Πυρπασόπουλου. Κεντρικό πρόσωπο η συλληφθείσα Άννα, δικαίωση γι’ αυτήν αναζητεί μόνο ο δημοσιογράφος. «Ο νόμος είναι ίσος για όλους. Οι άνθρωποι, όμως, δεν είναι ίσοι. Οι κοινωνικά αδύναμοι παραβάτες είναι πιο ένοχοι» αναφέρει σχετικά στο σημείωμά του ο Γιάννης Τσίρος για το έργο, το οποίο και τιμήθηκε με το βραβείο Δραματουργίας Κάρολος Κουν, το 2010.

Με τους Μαρία Κατσανδρή, Χρήστο Σαπουντζή, Πανάγο Ιωακείμ και Ναταλία Σουίφτ. Τελευταίες παραστάσεις στις 25/2 (21:00) και 26/2 (18:00), στο θέατρο «Ιλίσια - Βολανάκης» (Παπαδιαμαντοπούλου 4, Ιλίσια, 2107223010).

Από την παράσταση «Τα μάτια τέσσερα». Φωτ.: Αγγελικη Κοκοβέ

«Ο Συνεργός» του Γιώργου Χριστοδούλου (κείμενο-σκηνοθεσία) αναφέρεται σε ένα πραγματικό γεγονός: στη συγκάλυψη της δολοφονίας μίας νεαρής γυναίκας από τη Βέροια, το 2000. Αν και βρισκόμασταν σε μικρή ηλικία, τότε, θυμόμαστε το γεγονός όπως μεταδόθηκε από τα τηλεοπτικά κανάλια. Δράστης το πρόσωπο που την αναζήτησε μετά την «εξαφάνισή» της.

Όσο για τον τίτλο της παράστασης, υπογραμμίζει τη συμβολή μελών της κοινωνίας στην απόκρυψη τέτοιων απεχθών γεγονότων, αλλά και στη διαστρέβλωση της αλήθειας.

Παίζουν οι Χρήστος Κοντογεώργης, Γιώργος Χριστοδούλου, Μαρία Προϊστάκη και Φανή Παναγιωτίδου. Για δύο ακόμη παραστάσεις, στις 27 και 28 Φεβρουαρίου (21.00), στο θέατρο «Επί Κολωνώ» (Ναυπλίου 12, Αθήνα 104 44, 210 5138067).

Από την παράσταση «Ο Συνεργός». Φωτ.: Δομνίκη Μητροπούλου

Με ενδιαφέρον αναμένουμε τη δράση «Κωνσταντίνος Παρθένης - Νικόλαος Γιοκαρίνης. Εξομολόγηση - Θεατρικό Δρώμενο» η οποία παρουσιάζεται (1-3 Μαρτίου, 19:30) στην Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου (Βασιλέως Κωνσταντίνου 50), στην Αίθουσα «Αντώνης Κομνηνός» όπου φιλοξενείται η αναδρομική έκθεση «Κωνσταντίνος Παρθένης. Η ιδανική Ελλάδα της ζωγραφικής του».

Όλα επιχειρεί να αναδείξει η performance είναι το μεγαλείο, η πνευματικότητα και ο δημιουργικός οίστρος του καλλιτέχνη που αναζητά τη σχέση του με το παρελθόν, καθώς και ο ρόλος του στην κοινωνία και στον σχεδιασμό του μέλλοντος.

Βασισμένη στο ιστορικό κείμενο του Ν. Γιοκαρίνη «Αι Εξομολογήσεις των: με τον κ. Κωνσταντίνον Παρθένην διά την παλαιάν και την νέαν τέχνην», το οποίο αντιμετωπίζει με σύγχρονη δραματουργική προσέγγιση ο Γιώργος Κουτλή (σκηνοθεσία). Τον Κων. Παρθένη υποδύεται ο Γιάννης Τσορτέκης, ερμηνεύει ο Παναγιώτης Μανουηλίδης. Περισσότερα εδώ.

Μουσική

Ρεσιτάλ αρχαίας ελληνικής λύρας και άλλες συναυλίες περιλαμβάνει το μουσικό πρόγραμμα για αυτή την εβδομάδα. Το ρεσιτάλ αρχαίας ελληνικής λύρας θα δοθεί (28/2, 20:30) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (210 7282333, megaron.gr), από τον σολίστ αρχαίας λύρας Νίκο Ξανθούλη. Συμπράττει το κουαρτέτο εγχόρδων L’Anima (Στέλλα Τσάνη: βιολί, Μπρουνίλντα-Ευγενία Μάλο: βιολί, Ηλίας Σδούκος: βιόλα, Λευκή Κολοβού: βιολοντσέλο).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνθέσεις αποκλειστικά γραμμένες για την αρχαιοελληνική επτάχορδη λύρα, από Έλληνες και ξένους δημιουργούς. To πρώτο μέρος του προγράμματος απoτελείται από σύντομης διάρκειας έργα των Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Γκάρυ Τζουντ, Τόμας Μπραμέλ, Νίκολας Τζέιμς, Βίνσεντ Κέννεντυ, κ.ά.

Στο δεύτερο μέρος, θα ακουστούν οι συνθέσεις «Φαντασία σε υποδόχμιο ρυθμό» του Δημητρίου Δελφινόπουλου, «Argo Ergo Sum» (Δημιουργώ, άρα υπάρχω) του Θανάση Δρίτσα και «Κοντσέρτο για αρχαία λύρα και συμφωνική ορχήστρα» του Νίκου Ξανθούλη σε διασκευή για λύρα και κουαρτέτο εγχόρδων του ίδιου.

Ο Νίκος Ξανθούλης. Πηγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ρεσιτάλ βιολιού και πιάνου θα δοθούν στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας (Ιπποκράτους 41, 2103634000). Στις 28 Φεβρουαρίου (20:30), παρουσιάζεται (με ελεύθερη είσοδο) το αφιέρωμα της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών σε έργα γραμμένα για σόλο βιολί ή βιολί και ηλεκτρονικά μέσα. Ερμηνεύει η βιολονίστα Τάνια Σικελιανού, το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Χέλμουτ Λάχενμαν, Σαλβατόρε Σιαρίνο, Ιάννη Ξενάκη, Γιώργου Απέργη, Σπύρου Δεληγιαννόπουλου, Βασιλικής Φιλιππαίου, Δημήτρη Μπάκα, Νίκου Χαριζάνου, Kώστα Μαντζώρο και Λεωνίδα Κανάρη, μεταξύ άλλων.

Την πρώτη του Μάρτη θα δοθεί (20:30) το ρεσιτάλ πιάνου από τον Αναστάσιο-Αχιλλέα Ζαφειρόπουλο-Τσίγκα, ο οποίος θα ερμηνεύσει έργα των Λοντοβίκο Τζουστίνι (1685-1743), Ντομένικο Σκαρλάττι (1685-1757), Μούτσιο Κλεμέντι (1752-1832) και Φρεντερίκ Σοπέν (1810-1849).

Εκθέσεις

Καλλιτέχνες που αποτέλεσαν σταθμό στη διαμόρφωση της μοντέρνας τέχνης συμμετέχουν στην ομαδική έκθεση «The Human Condition: from Modernity to the Contemporary» που θα διαρκέσει έως τις 18 Μαρτίου στην γκαλερί «Σκουφά» (Σκουφά 4). Κοινό χαρακτηριστικό των έργων της έκθεσης είναι η ανθρωποκεντρική θεματική και η προσωπογραφία ως τη δυνατότητα απεικόνισης της προσωπικότητας, των συναισθημάτων και του ψυχικού κόσμου του απεικονιζόμενου.

Έργο του Φράνσις Πικαμπιά, φιλοτεχνημένο το 1942

Τα έργα φέρουν την υπογραφή καλλιτεχνών των ιστορικών πρωτοποριών όπως οι Αντρέ Ντεραίν, Τζόρτζιο ντε Κίρικο, Όττο Ντιξ, Ζαν Φωτριέ και Φράνσις Πικαμπιά, του ύστερου μοντερνισμού – Εντουάρντο Αρόγιο και Άντυ Γουόρχολ – καθώς και σύγχρονων καλλιτεχνών της ζωγραφικής σχολής του Βερολίνου: Ντέιβιντ Νίκολσον, Δημήτρης Τζαμουράνης, Τζον Άιζακς, μεταξύ άλλων.

Κινηματογράφος

«Ένα Σταφύλι στον Ήλιο/A Raisin in the Sun» (1961) είναι η ταινία με την οποία η Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22) τιμά τον «Μήνα Αφροαμερικανικής Παράδοσης» (Black History Month). Μία ευκαιρία να «σκύψουμε» στον αγώνα των Αφροαμερικανών για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και όσα είχαν υποστεί.

Η προβολή πραγματοποιείται (28/2, 19:00) σε συνεργασία με τη Mooviereel και το «Petit Plan: Κινηματογράφος για Εφήβους», με ελεύθερη είσοδο. Η δε ταινία, φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή των Ντάνιελ Πέτρι με τον Σίντνεϊ Πουατιέ, και αναφέρεται σε μια οικογένεια Αφροαμερικανών που παλεύει να επιβιώσει, στο Σικάγο, τη δεκαετία του ’60. Περισσότερα για την ταινία και τον Μήνα Αφροαμερικανικής Παράδοσης, εδώ.