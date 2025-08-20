H Ευρώπη εξεγείρεται ενάντια στον μαζικό τουρισμό – Τα αίτια

Μπορεί ο τουρισμός να συμβάλει στην οικονομία, αλλά ο υπερτουρισμός στην Ευρώπη τείνει να προκαλεί την αντίδραση τοπικών πληθυσμών. Μία τέτοια αντίδραση είχε τη μορφή διαμαρτυριών στη Βαρκελώνη, στους δρόμους της οποίας πολίτες διαδήλωναν με νεροπίστολα απαιτώντας, μεταξύ άλλων, περιορισμούς στα κρουαζιερόπλοια και στο βραχυπρόθεσμο τουρισμό.

Διερευνώντας το CNN τα αίτια του υπερτουρισμού, σημειώνει επίσης τις δευτερογενείς επιπτώσεις οι οποίες, κατά πως φαίνεται, είναι χειρότερες. «Τα περισσότερα καταστήματα και εστιατόρια είναι σχεδιασμένα για τους τουρίστες. Οι τιμές έχουν αυξηθεί. Η βραχυχρόνια μίσθωση ουσιαστικά έδιωξε πολλούς ντόπιους. Οι ταξιδιώτες δεν νοιάζονται για την κουλτούρα της χώρας που επισκέπτονται», σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Οικονομία του διαμοιρασμού

Όπως αναφέρει το CNN, πρώιμο σημάδι της μαζικής πληθώρας τουριστών ήταν η ραγδαία εξάπλωση της οικονομίας του διαμοιρασμού, με πρωτοπόρο την πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Κατόπιν, ταχέως αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους προγραμμάτιζαν ολοένα και περισσότερες πτήσεις σε προορισμούς και μάλιστα σε χαμηλές τιμές. Παρατηρείται επίσης, αύξηση των ταξιδιών μετά την άρση των περιορισμών που είχαν προκληθεί από την πανδημία της Covid-19.

Πώς θα αποτραπεί το μαζικό κύμα τουρισμού ή ο συνωστισμός τους; Ορισμένοι προορισμοί γίνονται πιο ακριβοί για να αποτρέψουν τον μαζικό τουρισμό. Το Μπουτάν χρεώνει 100 δολάρια την ημέρα ως «τέλος βιώσιμης ανάπτυξης». Η άδεια για πεζοπορία με γορίλες στη Ρουάντα κοστίζει 1.500 δολάρια ανά άτομο. Ακόμη και το τέλος 10 ευρώ για τους ημερήσιους επισκέπτες της Βενετίας έχει προκαλέσει κριτική από τους ντόπιους, οι οποίοι θεωρούν ότι η πόλη πουλιέται στους εύπορους. Ακόμη, το ημερήσιο όριο επισκεπτών στην Ακρόπολη συμβάλει στον μη συνωστισμό πέριξ του Ιερού Βράχου.

Πώς κατακλύζεται ένας «μυστικός» προορισμός

Τις τελευταίες δεκαετίες, όμορφοι και «μυστικοί» προορισμοί έχουν διαδοθεί και είναι πλέον υπερπλήρεις από τουρίστες. Αυτό συμβαίνει διότι κάποια αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους αρχίζει να εκτελεί πτήσεις προς τον προορισμό και, την επόμενη χρονιά, οι ανταγωνιστές της θα ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Έτσι, εκατοντάδες αεροπλάνα πετούν προς αυτόν τον προορισμό και, για να γεμίσουν, οι αεροπορικές εταιρείες μειώνουν δραστικά τις τιμές των πτήσεων. Ο «μυστικός» προορισμός κατακλύζεται, τα καταλύματα να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στον αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών, ωθώντας τους ντόπιους να επενδύσουν σε βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις.

Ακόμη και τα καθιερωμένα δημοφιλή μέρη μπορούν να πέσουν θύματα της δικής τους δημοτικότητας, από πτήσεις κατακλύζονται ήδη, η Κέρκυρα και η Κρήτη.

Προς περιορισμό των τουριστών

Παρά ταύτα, καταλήγει το CNN, οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί προορισμοί φαίνεται να επικεντρώνονται στο να περιορίσουν τον αριθμό των τουριστών παρά να αποκλείσουν εντελώς τους ταξιδιώτες με περιορισμένο προϋπολογισμό.