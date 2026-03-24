Η ύπαρξη των 60 λεπτών στην ώρα δεν είναι τυχαία. Προέρχεται από αποφάσεις που ελήφθησαν πριν από περίπου 5.000 χρόνια. Μια πολύ μεταγενέστερη προσπάθεια να αλλάξει αυτό το σύστημα έγινε κατά την Γαλλική Επανάσταση, όταν το 1793 η Γαλλία επιχείρησε να εισαγάγει δεκαδικό χρόνο: 10 ώρες την ημέρα, 100 λεπτά ανά ώρα και 100 δευτερόλεπτα ανά λεπτό. Το σύστημα όμως απέτυχε γρήγορα, καθώς ήταν δύσχρηστο, ασύμβατο με άλλες χώρες και αντιδημοφιλές.

Για να κατανοήσουμε γιατί επικράτησε το σημερινό σύστημα (24 ώρες, 60 λεπτά, 60 δευτερόλεπτα), πρέπει να επιστρέψουμε στους Σουμέριους της Μεσοποταμίας. Αυτοί ανέπτυξαν ένα αριθμητικό σύστημα με βάση το 60 (εξηκονταδικό σύστημα). Δεν είναι απόλυτα σαφές γιατί επέλεξαν το 60, αλλά ήταν εξαιρετικά πρακτικό, καθώς διαιρείται εύκολα με πολλούς αριθμούς (2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 κ.ά.), διευκολύνοντας υπολογισμούς για γεωργία, φόρους και αστρονομία, σύμφωνα με το BBC.

Αργότερα, οι Βαβυλώνιοι υιοθέτησαν αυτό το σύστημα και το χρησιμοποίησαν στην αστρονομία. Παράλληλα, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ήταν οι πρώτοι που χώρισαν την ημέρα σε 12 ώρες ημέρας και 12 νύχτας (σύνολο 24 ώρες). Οι Βαβυλώνιοι προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα: διαίρεσαν αυτές τις ώρες σε μικρότερες μονάδες για υπολογισμούς ουράνιων φαινομένων, δημιουργώντας έτσι τις βάσεις για τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα.

Οι έννοιες αυτές πέρασαν στον ελληνιστικό κόσμο και αργότερα στους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους, αλλά για πολλούς αιώνες δεν χρησιμοποιούνταν στην καθημερινότητα. Μόνο με την εξέλιξη ακριβών ρολογιών στη νεότερη εποχή άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως λεπτά και δευτερόλεπτα.

Σήμερα, ο χρόνος μετριέται με εξαιρετική ακρίβεια μέσω ατομικών ρολογιών, που βασίζονται σε ιδιότητες του καισίου-133. Παρά την πρόοδο αυτή, το βασικό σύστημα των 60 παραμένει. Η αποτυχία της δεκαδικοποίησης στη Γαλλία δείχνει πόσο βαθιά ριζωμένο είναι: δεν είναι απαραίτητα το πιο «λογικό» σύστημα, αλλά είναι πρακτικό και ιστορικά καθιερωμένο.

Έτσι, τα 60 λεπτά στην ώρα αποτελούν ένα «κληροδότημα» από αρχαίους πολιτισμούς, που διατηρείται μέχρι και σήμερα λόγω της χρησιμότητας αλλά και της παράδοσης.