Φεστιβάλ Καννών: Πρεμιέρα για τους «Killers of the Flower Moon» του Σκορτσέζε (vid)

Μία σειρά δολοφονιών που διαπράχθηκαν στην Οκλαχόμα, στο Έθνος των Όσατζ, κατά τη δεκαετία του 1920 και μετά την ανακάλυψη πετρελαίου σε γη της φυλής, είναι το θέμα της ταινίας «Killers of the Flower Moon»· ένα γουέστερν σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορτσέζε που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 20 Μαΐου 2023, στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Μία «γεύση» της υπόθεσης δίνει το τρέιλερ της ταινίας το οποίο δόθηκε προ ολίγων ωρών στη δημοσιότητα, η δε ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα του Ντέιβιντ Γκραν.

«Είναι ένα έργο για το οποίο είμαι περήφανος και ανυπομονώ να το μοιραστώ μαζί σας», έγραψε σε ανάρτησή του ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο twitter αναρτώντας παράλληλα το τρέιλερ. Ο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στην διαρκείς 156' ταινία «Killers of the Flower Moon», μαζί με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζέσι Πλέμονς, Τζον Λίθγκοου και ο Μπρένταν Φρέιζερ.

