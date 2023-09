To Εθνικό Θέατρο «ανοιχτό σε όλες, όλους, όλα»

Ποιος ο ρόλος του θεάτρου σε μια δύσκολη συγκυρία από ταραχώδη γεγονότα και τον απόηχό τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον και το κλίμα; Εκείνος που είχε ανέκαθεν: να στρέψει τον άνθρωπο σε έναν εσωτερικό διάλογο ώστε να γίνει καλύτερος άνθρωπος για τον ίδιο, την κοινωνία, το περιβάλλον γύρω του, να «αγκαλιάσει» τη διαφορετικότητα, να αφυπνιστεί για τις κάθε είδους καταστροφές συνειδητοποιώντας, εν τέλει, ότι η γη έχει τους δικούς της παλμούς που καθορίζουν τη δική της και τη δική μας ύπαρξη.

Εάν τα παραπάνω παρουσιάζονταν με χρώματα, η συγκυρία θα ήταν γκρίζα και η έλευση του θεάτρου τα φώτα του τρένου που εν προκειμένω διασχίζει τη νέα θεατρική σεζόν. Κι αν αυτό φαντάζει ονειρικό, είναι διότι η τέχνη είναι το αναμμένο κερί στο σκοτάδι και η τέχνη έρχεται να φωτίσει έκαστο που ενασχολείται με αυτήν. Το όνειρο, άλλωστε, τρέφει τη ζωή, τρέφει και τους ανθρώπους της Τέχνης, συνεπώς κι εκείνους του Εθνικού Θεάτρου.

«Όλοι τους ονειρεύονται, και επιμένουν να ονειρεύονται, μέσα σε μια πραγματικότητα που δεν είναι και τόσο φωτεινή. Το καλοκαίρι που πέρασε σημαδεύτηκε από πολλά δυσάρεστα γεγονότα: φυσικές καταστροφές, αθώα θύματα, σοκαριστικά περιστατικά βίας και ρατσισμού, υπέρμετρη αύξηση της ρητορικής μίσους στα social media, επανεμφάνιση με ορμή της ακροδεξιάς.

Μια κοινωνία που βρίσκεται σε αναβρασμό, μια κοινωνία που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα της χώρας και που ακόμα την τρομάζει η διαφορετικότητα.

Μέσα σε αυτό το τοπίο το Εθνικό Θέατρο δεν μπορεί παρά να σταθεί δίπλα σε κάθε κοινωνική ομάδα που είναι περιθωριοποιημένη, κάθε φυλής, φύλου, θρησκείας, σωματικής διαφορετικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Να ανοίξει τις πόρτες του και να καλοδεχτεί άπαντες. Ένα θέατρο ανοιχτό σε όλες, όλους, όλα», όπως ανέφερε – μεταξύ άλλων – ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Γιάννης Μόσχος, παρουσιάζοντας το απόγευμα της 18ης Σεπτεμβρίου 2023, το πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου για τη θεατρική περίοδο 2023-2024, από το Σχολείον της Αθήνας – Ειρήνη Παπά όπου έχει μετεγκατασταθεί η Δραματική Σχολή της πρώτης θεατρικής σκηνής της χώρας.

Πολυσυλλεκτικότητα

Η «πολυσυλλεκτικότητα είναι η λέξη που χαρακτηρίζει τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του Εθνικού Θεάτρου για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024» υπογράμμισε ο Γιάννης Μόσχος συμπληρώνοντας ότι «το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις θεατρικές τάσεις: εντάσσει στο ρεπερτόριό του μεγάλα κλασικά έργα σε σύγχρονες αναγνώσεις, συστήνει άπαιχτα θεατρικά έργα, δοκιμάζει πειραματικές συγγραφικές φόρμες, συμπεριλαμβάνει σκηνοθέτες όλων των γενιών και όλων των αισθητικών αντιλήψεων».

Συνολικά, στην πρώτη θεατρική σκηνή της χώρας ανεβαίνουν τη σεζόν 2023-2024, 17 παραγωγές – συμπεριλαμβανομένων επιτυχημένων παραστάσεων της περυσινής σεζόν – πραγματοποιούνται παράλληλες δράσεις και συζητήσεις γύρω από θεματικές που αφορούν στις παραστατικές τέχνες και επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα.

Η κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου - Κτίριο Τσίλλερ. Πηγή φωτ.: Facebook/ Εθνικό Θέατρο / National Theatre of Greece

Έμφαση δίνεται στην εξωστρέφεια του Εθνικού Θεάτρου τόσο εντός Ελλάδος με το ανέβασμα δύο παραστάσεων από την περυσινή σεζόν σε δύο άλλα θέατρα των Αθηνών και την απόκτηση αυτόνομης στέγης για τα θεατρικά εργαστήρια πλησίον του Κτιρίου του Τσίλλερ, όσο και στο εξωτερικό. «Τον χειμώνα που μας έρχεται το Εθνικό θα ταξιδέψει με το ''Goodbye, Lindita'' του Μάριο Μπανούσι σε Βελιγράδι, Δρέσδη, Άμστερνταμ και στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας» χάρη στο πρώτο Showcase στην ιστορία του Εθνικού που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία τον περασμένο Απρίλιο. Ένας θεσμός που θα έχει ασφαλώς και συνέχεια» σημείωσε ο Γιάννης Μόσχος.

Όπως διευκρίνισε, «σχεδιάζουμε ήδη το δεύτερο Showcase για την άνοιξη του 2024, όπου και πάλι θα κληθούν να παρακολουθήσουν τις φετινές παραγωγές μας επιμελητές/-τριες και διευθυντές/-τριες οργανισμών του εξωτερικού, αλλά και ξένοι δημοσιογράφοι. Παράλληλα, την άνοιξη του 2024 θα λάβουν χώρα και τα πρώτα Residencies Ελλήνων καλλιτεχνών στο εξωτερικό και θα κληθούν και ξένοι ομότεχνοί τους, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα. Και τα δύο προγράμματα θα υλοποιηθούν χάρη στην οικονομική αρωγή του Ταμείου Ανάκαμψης».

Παραγωγές

Συνεργαζόμενο με ένα εκλεκτό επιτελείο ηθοποιών, σκηνοθετών, μεταφραστών, δραματουργών, κινησιολόγων, σκηνογράφων, ενδυματολόγων, μουσικών, φωτιστών, που δουλεύουν εντατικά –μαζί με όλο το προσωπικό του Εθνικού Θεάτρου– η πρώτη θεατρική σκηνή της χώρας παρουσιάζει παραγωγές για κάθε ηλικία και θεατή.

Στην κεντρική σκηνή (Κτίριο Τσίλλερ), ανεβαίνουν «Ο Ιμπρεσάριος από τη Σμύρνη» του Κάρλο Γκολντόνι σε σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου (από 26/10), ο «Βασιλιάς Ληρ» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά (από 9/12) και το «Ονειρόδραμα» του Άουγκουστ Στρίντμπεργκ σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη (από 20/3/2024).

Στη σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» (Κτίριο Τσίλλερ), η νέα θεατρική σεζόν ξεκινά με επανάληψη της επιτυχημένης παράστασης της περυσινής σεζόν, «Goodbye, Lindita» του Μάριο Μπανούσι (σύλληψη-σκηνοθεσία, από 20/9) και συνεχίζεται με τις παραγωγές «Όλοι εμείς πουλιά» του Ουαζντί Mουαουάντ σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου (από 20/12), «Generation Lost» (για τους Millennials- είθισται να ονομάζονται όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1981-1996) του Γρηγόρη Λιακόπουλου σε σκηνοθεσία Κατερίνας Γιαννοπούλου (από 13/3/2024).

Πηγή φωτ.: Εθνικό Θέατρο

Στη σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» - Θέατρο Rex θα δούμε τις παραστάσεις «Ευαγγελισμός, το μιούζικαλ» σε μουσική Άγγελου Τριανταφύλλου, λιμπρέτο Γιάννη Αστερή και σκηνοθεσία των Άγγελου Τριανταφύλλου και Δημήτρη Σταυρόπουλου (από 8/11), και «Η προξενήτρα» του Θόρντον Ουάιλντερ σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου (από 9/2/2024).

Περισσότερες εκείνες που ανεβαίνουν στη σκηνή «Κατίνα Παξινού» - Θέατρο Rex - Πειραματική Σκηνή νέων δημιουργών. Πρόκειται για τις παραγωγές «Yes, we can’t» της Μαριλένας Κατρανίδου σε σύλληψη-σκηνοθεσία Μαριλένας Κατρανίδου (από 7/11), «We are here prepared for tragedy» (χορός) της Σοφίας Μαυραγάνη (σύλληψη-σκηνοθεσία, από 1/12), «Μπατόν σαλέ - Ζωντανές συνεντεύξεις σε ελαφριά ατμόσφαιρα» της Ευδοξίας Ανδρουλιδάκη (σύλληψη-σκηνοθεσία) σε συνεργασία με τη Μαρία Φιλίνη (από 7/1/2024), «The life and death of Jessica Brown» των Τζέο Πακίτσας και Σοφία Πριόβολου (σύλληψη-σκηνθεσία) σε κείμενο Γεράσιμου Μπέκα (από 12/1/2024), «Αντικατοπτρισμός» του Βασίλη Βηλαρά (σύλληψη, σκηνοθεσία, από 21/3/2024) και «Η γραμμή του ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου σε σκηνοθεσία Γιώργου Παύλου (από 15/5/2024).

Πηγή φωτ.: Εθνικό Θέατρο

Απευθυνόμενο σε παιδιά και νέους κάθε ηλικίας, το Μικρό Εθνικό παρουσιάζει τη νέα θεατρική σεζόν δύο παραγωγές ανταποκρινόμενο στον ίδιο πάντα στόχο: να προτείνει θέατρο με υψηλή καλλιτεχνική αξία, που αντλεί τις θεματικές του από σύγχρονα και καίρια ζητήματα των καιρών μας και αναζητά να ψυχαγωγήσει, να συναρπάσει και να συγκινήσει τους νεαρούς θεατές.

Παιδιά και νέοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις παραγωγές «Στα όρια» του Κρις Κούπερ σε σκηνοθεσία Σοφίας Βγενοπούλου (σκηνή «Ελένη Παπαδάκη» - Θέατρο Rex, Μικρό Εθνικό-Εφηβική σκηνή, από 21/10/2023) και τη διασκευή του έργου του Κάρλο Κολόντι, «Πινόκιο», από τον Κρις Κούπερ, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου (Μικρό Εθνικό-Παιδική σκηνή, από 10/11).

Πηγή φωτ.: Εθνικό Θέατρο

Στις επαναλήψεις που ανεβαίνουν εκτός των σκηνών του Εθνικού Θεάτρου το πρόγραμμα περιλαμβάνει το έργο «Ο άνθρωπος απ’ το Παντόλσκ» του Ντμίτρι Ντανίλοφ σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή (θέατρο «Κιβωτός», από 20/9) και το μιούζικαλ «Τα φώτα της πόλης» σε μουσική Θοδωρή Οικονόμου, στίχους Σταύρου Σταύρου και σκηνοθεσία Αμάλιας Μπένετ, που βασίζεται στην εμβληματική ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν («Θέατρον», Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», από 18/10).

Πλην των παραστάσεων, των κύκλων διαλέξεων και των παράλληλων δράσεων, το Εθνικό Θέατρο διοργανώνει εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, εφήβους αλλά και ενήλικες κάθε ηλικίας, το Εργαστήρι Προσωπικής Ανάπτυξης Κρατουμένων που υλοποιείται από το Εθνικό Θέατρο στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων του Αυλώνα και στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, και το πρόγραμμα εργαστηρίων με άτομα από την απεξάρτηση.

Κεντρική φωτ.: Εθνικό Θέατρο - Κτίριο Τσίλλερ. Πηγή φωτ.: Εθνικό Θέατρο/ n-t.gr