Κινηματογράφος

Παρουσία του υφυπουργού Πολιτισμού και εκπροσώπου του πρωθυπουργού, Ιάσονα Φωτήλα, ολοκληρώθηκε την Κυριακή 31 Αυγούστου, στο ακριτικό Καστελλόριζο, η 10η έκδοση του Beyond Borders Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου. Από τις 24 έως την 31 Αυγούστου έλαβε χώρα στο νησί μια εβδιμάδα ντοκιμαντέρ απ’ όλον τον κόσμο, πραγματοποιήθηκαν masterclasses για το ντοκιμαντέρ, Pitching Lab, συναυλίες, εργαστήρια για παιδιά, φόρουμ συμπαραγωγών, podcast, series, critics’ corner.

Στον χαιρετισμό του στην τελετή λήξης, ο Ιάσονας Φωτήλας κάλεσε τους παρευρισκομένους να βυθιστούν στις αλήθειες που βρίσκονται πίσω από τις εικόνες και τις μαρτυρίες των ανθρώπων. Επισήμανε τη δύναμη του ντοκιμαντέρ ειδικά σε μια εποχή επινοημένης πραγματικότητας και εύκολης παραπληροφόρησης και την αξία της τεκμηρίωσης και της προσωπικής μαρτυρίας απέναντι στην υπερπληροφόρηση. Αναφέρθηκε στη στήριξη της Πολιτείας μέσω του ΕΚΚΟΜΕΔ με 7.600.000 ευρώ για 200 περίπου ντοκιμαντέρ τα τελευταία 6 χρόνια και στη συνολικότερη στήριξη του κινηματογραφικού τομέα με 220.700.000 ευρώ για 100 εγχώριες και διεθνείς παραγωγές.

Ακόμη, αναφερόμενος στην πρόσφατη αλλαγή της διαδικασίας επιλογής της ελληνικής ταινίας για Όσκαρ, ο υπουργός δήλωσε ότι άκουσε τους ανθρώπους του ντοκιμαντέρ που διαμαρτυρήθηκαν για την απουσία τους από την επιτροπή αυτή και θα κάνει από την επόμενη χρονιά τη σχετική προσθήκη. Τέλος ευχήθηκε στους ανθρώπους του Beyond Borders να συνεχίσουν το σπουδαίο έργο τους αντλώντας έμπνευση. «Στο ακροτελεύτιο σημείο της πατρίδας μας δείχνουμε ότι τa αυστηρά και απαραβίαστα σύνορα της πατρίδας μας εντέλει είμαστε εμείς, οι άνθρωποι και τα όνειρά μας», είπε.

Ο Δήμος Μεγίστης τίμησε την ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, Ειρήνη Σαρίογλου και τον Michel Noll, καλλιτεχνικό σύμβουλο και διευθυντή διεθνούς ανάπτυξης του φεστιβάλ, με τιμητικές πλακέτες. Από πλευράς της, η Ειρήνη Σαρίογλου έκλεισε την τελετή με θερμές ευχαριστίες προς την ομάδα της που , όπως τόνισε, έχει πια εξελιχθεί σε οικογένεια, τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, τους σκηνοθέτες και τους παραγωγούς, καθώς και τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία από το 2016 στηρίζει αδιάλειπτα το Φεστιβάλ.

Εξέφρασε, επίσης, την ευγνωμοσύνη της προς τη ΔΕΗ, στρατηγικό εταίρο της διοργάνωσης τα τελευταία τρία χρόνια, για την καθοριστική συμβολή της στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της δυναμικής πορείας του θεσμού, τον Πρόεδρο του ΙΔΙΣΜΕ, Παναγιώτη Πουλάκο, αλλά και τους επαγγελματίες και κατοίκους του νησιού για την πολύτιμη αρωγή τους. «Το Φεστιβάλ αυτό έχει πολλές ιδιαιτερότητες: είναι ένα Φεστιβάλ που τιμά τον άνθρωπο και τον διάλογο», υπογράμμισε. «Όσο υπάρχουν γενοκτονίες, πόλεμοι και κάθε μορφή αθλιότητας που υποβαθμίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τόσο θα συνεχίσουμε να έχουμε εδώ μια δυνατή φωνή και να αντιστεκόμαστε, όχι μόνο με λόγια αλλά με στάση ζωής».

Κι επειδή το ταξίδι του Beyond Borders μπορεί να φτάσει και ως … το διάστημα, στην τελετή λήξης προβλήθηκε, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, η ταινία «Asteroide Hunters» των Thomas Marlier και Guillaume Lenel (Γαλλία, 2024). Μια συναρπαστική ταινία για πλανητολόγους, αστροφυσικούς, γεωχημικούς και ειδικούς από ποικίλα επιστημονικά πεδία που συγκροτούν σήμερα ένα παγκόσμιο δίκτυο χιλιάδων «φρουρών» του ουρανού. Η αποστολή τους: να εντοπίζουν, να παρατηρούν και να μελετούν τους αστεροειδείς, διαστημικά σώματα με δυνητικά καταστροφική τροχιά, αλλά και πολύτιμες πληροφορίες για τη γένεση του ηλιακού μας συστήματος.

Τα βραβεία του 10ου Beyond Borders

Στα δύο διαγωνιστικά τμήματα απονέμονται συνολικά 10 βραβεία:

Κυρίως Διαγωνιστικό Τμήμα

Στο Κυρίως Διαγωνιστικό Τμήμα, με 18 ταινίες ντοκιμαντέρ μεσαίου και μεγάλου μήκους, η Κριτική Επιτροπή απαρτίστηκε από τους/τις: Τάσος Μπουλμέτης-Πρόεδρος (σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός), Claudia Bucher (commissioning editor, ARTE G.E.I.E), Ευγενία Γιαννούρη (Αν. Καθηγήτρια Sorbonne Nouvelle), Jobst Knigge (σκηνοθέτης) και Μαρία Λούκα (ντοκιμαντερίστρια, σεναριογράφος και δημοσιογράφος).

Χρυσό Στεφάνι της Μεγίστης - Grand Prix

Το βραβείο απονέμεται στην ταινία Λο του Θανάση Βασιλείου (Ελλάδα, 2025). Ο σκηνοθέτης με λιτά μέσα αλλά πυκνή σε ουσία αφήγηση, επιχειρεί μια τολμηρή καταβύθιση στα απροσπέλαστα και σκοτεινά τοπία της οικογενειακής του ιστορίας, μετουσιώνοντας τα σπαράγματα ενός υπό κατάρρευση μικροαστικού διαμερίσματος σε ένα ζωντανό, πολυεπίπεδο ψηφιδωτό μνήμης, απώλειας και κρυμμένων τραυμάτων, δημιουργώντας μια συναρπαστική, καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία.

Το βραβείο συνοδεύεται από το ποσόν των 7500€, για την καλύτερη ταινία που πραγματεύεται ιστορικά γεγονότα και προσωπικότητες, τρέχοντα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα και την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων με οποιαδήποτε μορφή και τρόπο.

Αργυρό Στεφάνι της Μεγίστης

Το βραβείο απονέμεται στην ταινία Letters from Wolf Street του Arjun Talwar (Πολωνία, 2023). Σε αυτό το πορτρέτο, ο Aljun Talwar ταξιδεύει τον θεατή κατά μήκος της οδού που διαμένει, στη Βαρσοβία. Είναι μια αναφορά στη σύγχρονη Πολωνία, όπου ο Ινδός σκηνοθέτης ανακαλύπτει μοναδικές εικόνες, ιστορίες και πρωταγωνιστές, ερευνώντας το ερώτημα του τι σημαίνει να είσαι Πολωνός. Η ταινία αφορά το ανήκειν, τον ρατσισμό, τόσο τον προφανή όσο και τον πιο υποδόριο, εκείνον που δύσκολα παρατηρείται. Υπάρχει μια ωμή ειλικρίνεια σε αυτή τη δουλειά που είναι ταυτόχρονα συγκινητική και, κάποιες φορές, πραγματικά αστεία.

Το βραβείο συνοδεύεται από το ποσόν των 3.000€, χορηγία της ΕΡΤ, για την δεύτερη καλύτερη ταινία που πραγματεύεται ιστορικά γεγονότα και προσωπικότητες, τρέχοντα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα και την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων με οποιαδήποτε μορφή και τρόπο.

Χάλκινο Στεφάνι της Μεγίστης

Το βραβείο απονέμεται στην ταινία The Lost Season του Mehdi Ghanavati (Ιράν, 2024), για την ανθρώπινη, ευαίσθητη και γεμάτη σεβασμό απεικόνιση της προσπάθειας της νεαρής πρωταγωνίστριας της ταινίας να αντιταχθεί στο πατριαρχικό θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν και στις τοπικές παραδόσεις της περιοχής όπου ζει. Η κάμερα του Ghanavati αποτίει έναν κινηματογραφικά αριστοτεχνικό φόρο τιμής στις Ιρανές γυναίκες που ενσαρκώνουν το θάρρος και τη δύναμη μέσω της συνεχούς, ενεργής και συχνά επίφοβης αντίστασής τους. Ο αδιάκοπος αγώνας τους για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία και την ισότητα αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον αγώνα για δικαιοσύνη και δημοκρατία, τόσο στο Ιράν όσο και παγκοσμίως.

Το βραβείο συνοδεύεται από το ποσόν των 2.000€, χορηγία της ΕΡΤ, για την τρίτη καλύτερη ταινία που πραγματεύεται ιστορικά γεγονότα και προσωπικότητες, τρέχοντα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα και την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων με οποιαδήποτε μορφή και τρόπο.

Το Στεφάνι Μεγίστης, που απονέμεται κάθε χρόνο στις καλύτερες ταινίες του Κυρίως Διαγωνιστικού Τμήματος του Beyond Borders Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου, αποτελεί πιστή και χειροποίητη ρέπλικα που βρέθηκε σε αρχαίο τάφο (θήκη) το 1913 και χρονολογείται στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ.

Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ

Μια εμπνευσμένη ιστορία, μια πολύ τρυφερή ταινία για την αξία της αλληλεγγύης και την ικανότητά της να ανοίγει φωτεινές ρωγμές ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, δημιουργημένη από έναν σκηνοθέτη του οποίου η συνεπής ανθρωπιστική οπτική διαπνέει όλο του το έργο. Το Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ – Creative Greece για το Καλύτερο Ελληνικό Ντοκιμαντέρ απονέμεται στον Σταύρο Ψυλλάκη για την ταινία Σμιλεμένες Ψυχές (Ελλάδα, 2025).

Το βραβείο συνοδεύεται από το ποσόν των 1.000€, χορηγία του ΕΚΚΟΜΕΔ – Creative Greece για το καλύτερου ντοκιμαντέρ Έλληνα σκηνοθέτη.

Βραβείο «Οδυσσέας»

Για την αριστουργηματική του αφήγηση και τη βαθιά εξερεύνηση των προσωπικών και συλλογικών τραυμάτων, το Βραβείο Οδυσσέας απονέμεται από την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών στην ταινία Λο του Θανάση Βασιλείου.

Η ταινία διαχειρίζεται με εξαιρετική τέχνη τις αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας του σκηνοθέτη, την τρυφερή σχέση του με τη μητέρα του, η οποία είναι το σημείο αναφοράς του, ενώ παράλληλα ενσωματώνει τις πνιγηρές εικόνες του παρελθόντος που πηγάζουν από το συλλογικό τραύμα της Χούντας, αγγίζοντας προσωπικές ιστορίες, όπως τη δική του. Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ παρελθόντος και παρόντος παραμένει ανθεκτικός και ισχυρός.

Η αφήγηση της ταινίας είναι αριστουργηματική, καθώς το παρελθόν αντηχεί με το παρόν, διαπερνώντας το προσωπικό και συλλογικό τραύμα και αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα επιστροφής στις ρίζες, στην κληρονομιά και στη μητρική παρακαταθήκη, με μια ξεχωριστή αναφορά στους Έλληνες της Διασποράς που αναζητούν την ταυτότητά τους και τη σύνδεση με τον γενέθλιο τόπο τους.

Το βραβείο συνοδεύεται από το ποσόν των 500€, με την πρωτοβουλία και υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας για το καλύτερο ντοκιμαντέρ Έλληνα σκηνοθέτη της διασποράς.

Βραβείο #ThisisEU

To Βραβείο απονέμεται στο The German People του Marcin Wierzchowski (Γερμανία, 2025). Η μακροχρόνια παρατήρηση του Wierzchowski στους επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων της ρατσιστικής επίθεσης στο Χανάου το 2020 μας δείχνει με εντυπωσιακό τρόπο ότι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία υπονομεύουν τις ευρωπαϊκές μας αξίες και απειλούν τη δημοκρατία. Σε μια εποχή αυξανόμενης πόλωσης, η ταινία αποτελεί μια επείγουσα προειδοποίηση ότι μια ανοιχτή κοινωνία δεν είναι αυτοδύναμη, αλλά απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, ενσυναίσθηση και αφοσίωση στον πλουραλισμό.

Το βραβείο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συνοδεύεται από το ποσόν των 500€, χορηγία της ΕΡΤ, για το ντοκιμαντέρ που προωθεί καλύτερα τις σύγχρονες ευρωπαϊκές αξίες.

Βραβείο FIPRESCI

Στην Επιτροπή FIPRESCI συμμετέχουν οι κριτικοί κινηματογράφου Jan Storø, Έλλη Μαστόρου και Νικόλαος Αλέτρας, οι οποίοι απένειμαν το βραβείο με το παρακάτω σκεπτικό:

Ως κριτικοί κινηματογράφου, αναζητούμε ταινίες με ισχυρή πλοκή, καλή δραματουργία, κινηματογραφική ποιότητα και μια άποψη για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Η ταινία που επιλέξαμε συνδυάζει όλα αυτά τα στοιχεία με έναν ισχυρό τρόπο. Εστιάζοντας στους νέους, που είναι το μέλλον της ανθρωπότητας, και αμφισβητώντας τον τρόπο που αυτοί αντιμετωπίζουν τη βία των σύγχρονων κοινωνιών.

Αναλογιζόμενη τον τρόπο που τα κοινωνικά δίκτυα αναδιαμορφώνουν την αντίληψή μας για τον κόσμο και πώς τα κοινωνικά δίκτυα και ο κινηματογράφος αλληλοεπηρεάζονται. Με τη δυνατή οπτική αφήγηση που συνδυάζει διαφορετικά φορμά και τεχνικές. Και με τη χρήση χιούμορ του παραλόγου για να αποφορτίσει τραυματικά γεγονότα. Αυτή η ταινία στέκεται στα όρια μεταξύ πραγματικού και εικονικού, μεταξύ συναισθημάτων και αλγορίθμων, μεταξύ ενσυναίσθησης και αδιαφορίας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το βραβείο FIPRESCI απονέμεται στην ταινία The longer you bleed του Ewan Waddell (Ουκρανία, 2025).

Το βραβείο συνοδεύεται από το ποσόν των 500€, χορηγία της ΕΡΤ για την καλύτερη ταινία που επιλέγεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου.

μicro Διαγωνιστικό Τμήμα

Στο μicro Διαγωνιστικό Τμήμα, η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από τους/τις: Michaela Kolster-Πρόεδρο (δημοσιογράφος και διευθύντρια προγράμματος του ZDF/PHOENIX), Bruce Clark (συγγραφέας και δημοσιογράφος), Άλεξ Σάκαλη (συγγραφέας και δημοσιογράφος), Gilles Perrin (καθηγητής γαλλικής λογοτεχνίας και κινηματογράφου) και Βασίλη Λουλέ (σκηνοθέτης).

Χρυσός Φοίνικας

Για την καλλιτεχνική της κινηματογράφηση και την ισχυρή απεικόνιση της αντίθεσης ανάμεσα στην αθωότητα και τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου, ο Χρυσός Φοίνικας απονέμεται στην ταινία Clear Sky του Marcin Kundera (Πολωνία, 2024).

Με την πρώτη ματιά, δύο αγόρια φαίνεται απλώς να παίζουν. Ωστόσο, στο φόντο, ο πόλεμος αποκαλύπτεται σταδιακά: το κατεστραμμένο σχολείο, τα ερειπωμένα κτίρια, οι σειρήνες των αεροπορικών επιδρομών και ο ήχος των πυροβολισμών συνθέτουν μια καταπιεστική ατμόσφαιρα. Τα παιδιά προσπαθούν να διατηρήσουν μια ψευδαίσθηση κανονικότητας και είναι ακριβώς αυτή η έντονη αντίθεση ανάμεσα στην παιχνιδιάρικη αθωότητά τους και την αδυσώπητη πραγματικότητα που τα περιβάλλει, που καθιστά την ταινία τόσο συγκλονιστική.

Το βραβείο συνοδεύεται από το ποσόν των 1.250€, με την υποστήριξη του Phoenix TV για την καλύτερη μικρού μήκους ταινία τεκμηρίωσης από πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη.

Αργυρός Φοίνικας

Για το αριστουργηματικό του animation και τον συγκινητικό τρόπο με τον οποίο μετατρέπει τις προσωπικές μνήμες σε μια οικουμενική ιστορία αγάπης και απώλειας, ο Αργυρός Φοίνικας απονέμεται στην ταινία Simply Divine των Mélody Boulissière & Bogdan Stamatin (Γαλλία, 2024).

Η ταινία ξεκινά το 1939, αφηγούμενη τον έρωτα μιας νεαρής κοπέλας από ένα ρουμανικό χωριό και ενός στρατιώτη, των οποίων η σχέση διαλύεται από το χάος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Δεκαετίες αργότερα, η ιστορία ανασυντίθεται μέσα από τη μαρτυρία της ηλικιωμένης γυναίκας λίγο πριν τον θάνατό της, δύο επιστολές από τον αγαπημένο της και φωτογραφίες από ένα παλιό δημόσιο Αρχείο: εικόνες νεαρών στρατιωτών με τις αγαπημένες τους. Αυτά τα θραύσματα μνήμης συνθέτουν μια αφήγηση γεμάτη αγάπη και ελπίδα, μέσα σε έναν κόσμο σημαδεμένο από τον θάνατο και τη ματαιότητα.

Το βραβείο συνοδεύεται από το ποσόν των 1.000€, με την υποστήριξη του Phoenix TV για την καλύτερη μικρού μήκους ταινία τεκμηρίωσης από πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη.

Χάλκινος Φοίνικας

Για την ευαίσθητη και γεμάτη δύναμη απεικόνιση της ανθρώπινης ανθεκτικότητας μπροστά στην ακραία αντιξοότητα, ο Χάλκινος Φοίνικας απονέμεται στην ταινία My Land is Burned του Abdulrahman Alshowaiki (Βέλγιο, 2024)

Το My Land is Burned βυθίζει τον θεατή σε έναν σκληρό, αλλά ταυτόχρονα ζωντανό κοινωνικό μικρόκοσμο: ένα στρατόπεδο στο βόρειο Λίβανο, όπου πρόσφυγες από τον συριακό εμφύλιο πόλεμο παλεύουν καθημερινά για την επιβίωση. Μέσα στη φτώχεια και την αβεβαιότητα, οι κάτοικοι αυτής της κοινότητας επιδεικνύουν μια βαθιά φροντίδα ο ένας για τον άλλον. Μια δασκάλα αναλογίζεται το μέλλον των φωτεινών και γεμάτων ενέργεια μαθητών της. Μια μητέρα αγωνίζεται να κρατήσει τα παιδιά της ζεστά και χορτασμένα, αναζητώντας τα απαραίτητα της επιβίωσης. Σε μία από τις πιο συγκινητικές σκηνές, ένας ημιπαράλυτος βετεράνος του πολέμου περιθάλπεται με τρυφερότητα από τον μικρό του γιο.

Το βραβείο συνοδεύεται από το ποσόν των 750€, με την υποστήριξη του Phoenix TV για την καλύτερη μικρού μήκους ταινία τεκμηρίωσης από πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη. Επίσης, οι τρεις διακριθείσες ταινίες του μicro θα προβάλλονται στo Phoenix - ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά τηλεοπτικά δίκτυα ντοκιμαντέρ.

Η Κριτική Επιτροπή του μicro απένειμε επίσης Εύφημο Μνεία σε δύο ταινίες, με το παρακάτω σκεπτικό:

Για την λεπτομερή εξερεύνηση των προσωπικών αγώνων και των κοινωνικών προκλήσεων, Εύφημος Μνεία απονέμεται στην ταινία Refuge του Partha Das (Ινδία, 2024). Το Refuge προσφέρει μια βαθιά και ευαίσθητη ματιά στη ζωή ενός ανάπηρου άντρα στη σύγχρονη Ινδία, αγγίζοντας θέματα όπως η οικογένεια, η κληρονομιά και η τιμή, μέσα σε μια κοινωνία βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και επιβαρυμένη από τη φτώχεια. Η ταινία ακολουθεί στενά τον Farooque, έναν σύνθετο και γοητευτικό χαρακτήρα, από τους διαδρόμους του μετρό όπου προσπαθεί να πουλήσει τα ταπεινά του βραχιόλια, μέχρι το σπίτι της μητέρας του, στο οποίο επιστρέφει ύστερα από πολλά χρόνια.

Η αφήγηση παραμένει διακριτική, επιτρέποντας στον θεατή να αναρωτηθεί για τις ατυχίες που τον οδήγησαν στην παρούσα του κατάσταση. Υποβόσκει η αίσθηση πως πίσω από τη φτώχεια του κρύβεται ένας βαθύτερος, ανεξήγητος λόγος, ο οποίος αποκαλύπτεται σταδιακά. Αυτή η ήπια αποστασιοποίηση επιτρέπει στην ταινία να εξελιχθεί οργανικά, οδηγώντας σε μια τελική αποκάλυψη που είναι τόσο συγκλονιστική όσο και βαθιά συγκινητική—αναδεικνύοντας την ικανότητα του σκηνοθέτη να αφηγείται με υπομονή, ενσυναίσθηση και εσωτερική δύναμη.

Για την εύστοχη και ισχυρή απεικόνιση της ταυτότητας στη σύγχρονη Ελλάδα, Εύφημος Μνεία απονέμεται στην ταινία Albgreko του Ilir Tsuko (Ελλάδα, 2024). Το Albgreko διερευνά την εμπειρία των νέων με αλβανική καταγωγή που μεγάλωσαν στην Ελλάδα, ρίχνοντας φως στο πώς η εξελισσόμενη αυτογνωσία τους αντανακλά τη μεταμόρφωση της χώρας τα τελευταία τριάντα χρόνια. Η ταινία σκιαγραφεί ένα πορτραίτο ανάλαφρο αλλά βαθύ, πολιτικό χωρίς διδακτισμό και ρεαλιστικό χωρίς να υποκύπτει σε κοινοτοπίες.

Το Albgreko ξεχωρίζει ως ένα πρωτοπόρο έργο, ενταγμένο σε αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο κύμα ντοκιμαντέρ που εξερευνούν τη Νέα Ελλάδα. Αποφεύγει τα καθιερωμένα κλισέ γύρω από το έθνος-κράτος, την ομογένεια, τον τουρισμό, τα μνημόνια και την προσφυγική κρίση. Αντί να ακολουθήσει τη συμβατική άποψη της αναγκαστικής αφομοίωσης, η ταινία αναδεικνύει με ευαισθησία την δυνατότητα να αγκαλιάσει κανείς πολλαπλές ταυτότητες χωρίς εσωτερική σύγκρουση—ενσαρκώνοντας την υπόσχεση μιας σύγχρονης, πολυπολιτισμικής Ελλάδας.

Pitching Lab

Η Κριτική Επιτροπή του Pitching Lab με Head Moderator την Claudia Schreiner (επικεφαλής Masterschool στο Documentary Campus, Γερμανία) και μέλη της τους φοιτητές/ριες από το Δίκτυο Κινηματογραφικών Σχολών του φεστιβάλ, Sofia Y. Silva (Βενεζουέλα), Σπύρο Μπέτση (Ελλάδα), Ana-Stefana Pop (Ρουμανία) και Haluk Laman (Τουρκία), ξεχώρισε το πρότζεκτ Fragments of Humanity του Maros Pulscak (Σλοβακία), για την αρτιότητα, τη σαφήνεια και την εξαιρετική ποιότητα του.

Η πρόταση λαμβάνει ως έπαθλο δωρεάν παροχή υπηρεσιών coloring για την ολοκληρωμένη ταινία (μετά το στάδιο του final cut), προσφορά του βραβευμένου colorist Δημήτρη Καρτέρη (dimitriskarteris.com), που αντιστοιχεί σε υπηρεσία χρηματικής αξίας 3.000 ευρώ.

Ραντεβού του χρόνου, στην έναρξη της επόμενης δεκαετίας του Beyond Borders, 23-30 Αυγούστου 2026!

Το φεστιβάλ διοιργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ) σε συνεργασία με την γαλλική Ecrans des Mondes, τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Συν-διοργάνωση: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Αθήνα, της Πρεσβείας της Γερμανίας στην Αθήνα, της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Αθήνα, της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Αθήνα και της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα.