«Εορτές αποχαιρετισμού» στο Ηρώδειο: Χατζιδάκις, Ξαρχάκος και Vangelis στις τελευταίες μουσικές βραδιές πριν το τριετές κλείσιμο

Λίγο πριν σφραγισθεί και σιωπήσει για τρία χρόνια, προκειμένου να γίνουν εκτεταμένες εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης, το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού παρατείνει τη λειτουργία του για έναν μήνα.

Τον Ιούνιο, το εμβληματικό μνημείο μετατρέπεται σε σκηνή αποχαιρετισμού, φιλοξενώντας ένα πυκνό πρόγραμμα εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικά διεθνή ονόματα, όπως ο Ισλανδός πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον, η πολυβραβευμένη Σουηδή ερμηνεύτρια Lykke Li και το γερμανικό σύνολο Einstürzende Neubauten, κορυφαίες μορφές της ελληνικής μουσικής όπως οι Σταύρος Ξαρχάκος, Μαρία Φαραντούρη και Λένα Πλάτωνος, αφιερώματα σε μεγάλους δημιουργούς, αλλά και θεατρικές παραγωγές όπως η «Λυσιστράτη», σε μουσική, διασκευή και σκηνοθεσία Σταμάτη Κραουνάκη και η «Εκάβη», σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού.

«Δίνεται έτσι η δυνατότητα να λάβει χώρα μια ευρεία σειρά γεγονότων Τέχνης ως Εορτές Αποχαιρετισμού. Θα έλεγε κανείς ότι όλες οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν εφέτος στη σκηνή του Ηρωδείου -κάθε μοναδική νύχτα, κάθε είδους "Αφιέρωμα"- συνιστά μια ξεχωριστή εορτή Αποχαιρετισμού του» αναφέρει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Μιχαήλ Μαρμαρινός.

Η αυλαία των εκδηλώσεων ανοίγει στις 3 Ιουνίου με το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του Βίκινγκουρ Όλαφσον στην Ελλάδα. Από τους πιο αναγνωρισμένους καλλιτέχνες της εποχής μας, έχοντας υπογράψει εδώ και χρόνια αποκλειστικό συμβόλαιο με την Deutsche Grammophon, ο Ισλανδός πιανίστας, θα παρουσιάσει έργα των Μπαχ, Μπετόβεν και Σούμπερτ, χτίζοντας ένα πρόγραμμα με τίτλο «Opus 109», όπως ακριβώς επιγράφεται και η τελευταία δισκογραφική του δουλειά τον Νοέμβριο του 2025.

Ο τίτλος αναφέρεται στη Σονάτα για πιάνο αρ. 30 σε μι μείζονα, έργο 109 του Μπετόβεν, την οποία ο καλλιτέχνης τοποθετεί δίπλα (ή και απέναντι) σε άλλα έργα του ίδιου του Μπετόβεν και του Σούμπερτ, χωρίς, βέβαια, να παραλείπει τον αγαπημένο του Μπαχ - άλλωστε, όπως λέει ο ίδιος, οι δύο συνθέτες του δέκατου ένατου αιώνα έρχονται αντιμέτωποι με τον γίγαντα του δέκατου όγδοου αιώνα «όπως οφείλει να κάνει κάθε μεγάλος συνθέτης».

Στις 4 Ιουνίου, μια πύλη προς το άγνωστο θα ανοίξει πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου. Το final cut της ιστορικής ταινίας του Ρίντλεϊ Σκοτ, «Blade Runner», προβάλλεται σε μια μνημειακών διαστάσεων HD οθόνη, ενώ η εμβληματική μουσική του Vangelis εκτελείται ζωντανά από το ενδεκαμελές The Avex Ensemble, σε απόλυτο συγχρονισμό με την ταινία.

Στις 5 και 6 Ιουνίου, ο Σταύρος Ξαρχάκος ανεβαίνει στη σκηνή του Ηρωδείου με την παράσταση «Στο παρόν», μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου, την Ηρώ Σαΐα, τον Δημήτρη Μπάση, δεκαμελή ορχήστρα και παιδιά από τη σχολή «Εν Χορδαίς και Οργάνοις» της Σύρου, με τον τίτλο της συναυλίας ν' αποκτά το πιο ουσιαστικό του νόημα: «το παρόν της μουσικής είναι εκεί όπου η μνήμη, η εμπειρία και η νέα δημιουργία γίνονται ένα».

Στις 9 Ιουνίου το Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του λαουτίστα, λέκτορα στο Hellenic College Holy Cross των ΗΠΑ και υποψηφίου για βραβείο Grammy, Βασίλη Κώστα, παρουσιάζει το αφιέρωμα «Ήπειρος» που αποτελεί μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας, αφιερωμένη στη βαθιά παράδοση της ηπειρώτικης μουσικής και στην αταλάντευτη πορεία της μέσα στον χρόνο. Στο κέντρο της παράστασης βρίσκεται η παρακαταθήκη του αείμνηστου Πετρολούκα Χαλκιά, ως σημείο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο η μουσική της Ηπείρου μεταδίδεται, εξελίσσεται και αποκτά νέα πνοή μέσα από τις επόμενες γενιές.

Τιμώντας τη συμπλήρωση ενός αιώνα από τη γέννησή του Μάνου Χατζιδάκι, το Ηρώδειο θα φιλοξενήσει ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στο έργο του, σε δύο βραδιές υπό τον κοινό τίτλο «Αμερική του Μάνου Χ». Στις 10 Ιουνίου, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού θα ερμηνεύσει το συγκλονιστικό «Χαμόγελο της Τζοκόντας» του 1965 καθώς και το soundtrack της ταινίας γουέστερν «Blue» του 1968 σε σκηνοθεσία του Καναδού Σίλβιο Ναριτσάνο. Στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος, στις 17 Ιουνίου θα ακολουθήσουν ο διεθνής πιανίστας Γιώργος - Εμμανουήλ Λαζαρίδης για να ερμηνεύσει τη «Ρυθμολογία» και στη συνέχεια οι Raining Pleasure το «Reflections».

Στις 12 και 13 Ιουνίου ο Σταμάτης Κραουνάκης έρχεται στο Ηρώδειο με τη «Λυσιστράτη», μια πολυφωνική οπερέτα που φιλοξενεί ισότιμα μουσική και λόγο, όλα κουρδισμένα στο κλειδί της ανελέητης σάτιρας του Αριστοφάνη. Στη σκηνή του θεάτρου, συναντιούνται τριάντα σημαντικοί ερμηνευτές και μουσικοί, με ξεχωριστή την παρουσία της Δήμητρας Γαλάνη στον ρόλο της θεάς Αθηνάς.

Ακολουθούν στις 15 Ιουνίου η Φιλαρμονική Χορωδία Δωματίου της Εσθονίας και η Ορχήστρα Δωματίου του Ταλίν υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Tõnu Kaljuste, οι οποίοι ερμηνεύουν εμβληματικά έργα της φωνητικής μουσικής του Εσθονού συνθέτη, Άρβο Περτ (γεν. 1935) τόσο της σόλο όσο και της χορωδιακής.

«Μια ωδή στην Avant Garde» παρουσιάζει στις 18 Ιουνίου το γερμανικό σύνολο Einstürzende Neubauten (Καταρρέοντα Νεόχτιστα) που είναι ταυτισμένο με την ηχητική πρωτοπορία για περίπου πέντε δεκαετίες. Όσοι ανέβουν στο αρχαίο θέατρο το βράδυ του Ιουνίου, θα βρεθούν μπροστά σε ένα ιστορικό παράδοξο: ένα συνεργείο κατεδαφίσεων των μουσικών συμβάσεων μεταμφιεσμένο σε συγκρότημα θα έχει καταλάβει τη σκηνή του Ηρωδείου, μετατρέποντάς το σε μια εξαίσια βιομηχανική παιδική χαρά.

Στις 19 Ιουνίου, η Λένα Πλάτωνος και ο Θάνος Τσακνάκης ανασύρουν από τη λήθη την πλατωνική ιδέα περί αθανασίας της ψυχής και την ανασυνθέτουν ποιητικά με τις «Μοίρες», το νέο έργο της συνθέτριας που δημιουργείται ειδικά για το φετινό Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και θα ερμηνεύσει ο διεθνής σολίστ του φλάουτου, Στάθης Καραπάνος. Τα κείμενα αφηγείται η Μαρία Φαραντούρη. Στις 21/6, Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ θα δώσει στο Ηρώδειο την καθιερωμένη της συναυλία.

Στις 22 Ιουνίου, η Lykke Li, η ανεξίτηλη φωνή πίσω από το «I Follow Rivers» και κομμάτια όπως τα «No Rest for the Wicked» και «I Never Learn» έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για να συναντήσει τους πολυάριθμους ακροατές της και να σβήσει έτσι ένα συναυλιακό απωθημένο ετών.

Με πάνω από δεκαπέντε χρόνια πορείας, η πολυβραβευμένη Σουηδή ερμηνεύτρια, τραγουδοποιός, μοντέλο και ηθοποιός έχει χτίσει έναν κόσμο όπου η ποπ αφήνει πίσω της τη γυαλιστερή επιφάνεια των σύγχρονων παραγωγών και απογυμνώνεται, για να αγγίξει μια πιο ωμή και πηγαία έκφραση. Στις 25 και 26 Ιουνίου, ο Στάθης Λιβαθινός παρουσιάζει την «Εκάβη» του Ευριπίδη σε μια παράσταση που εντάσσεται στον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών.

Στις 29 Ιουνίου ο διεθνούς φήμης Πολωνός αρχιμουσικός Μιχάλ Νεστερόβιτς ηγείται της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, μιας πλειάδας εκλεκτών λυρικών τραγουδιστών και εκτεταμένων χορωδιακών δυνάμεων, προσφέροντας στο κοινό του Φεστιβάλ μια από τις σπάνιες ευκαιρίες να απολαύσει ζωντανά την Όγδοη συμφωνία του Γκούσταφ Μάλερ. Το πρόγραμμα για τις 30 Ιουνίου θα ανακοινωθεί προσεχώς.