Εγκατάσταση αναπαριστά τα αγγεία του ανθρώπινου σώματος

Τα αγγεία του ανθρώπινου σώματος αναπαριστά ροζ δέντρο ανάμεσα στους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης. Ο λόγος για την εγκατάσταση «Old Tree» της Ελβετής καλλιτέχνιδος Pamela Rosenkranz, ένα συνθετικό δέντρο με έντονο νέον ροζ χρώμα το οποίο αναπαριστά τις διακλαδώσεις οργάνων, αγγείων και ιστού του ανθρώπινου σώματος.

'Old Tree' ..sculpture by Pamela Rosenkranz.. Highline, NYC [May 11, 2023] pic.twitter.com/kH6EVwArJ6

Η εγκατάσταση βρίσκεται στη διασταύρωση της 10th Avenue με την 30th Street στη Νέα Υόρκη, ανάμεσα σε ουρανοξύστες και πάνω σε μια γέφυρα από χάλυβα. Το δε γλυπτό, κατασκευάσθηκε στο Σαν Ντιέγκο και διέσχισε τις ΗΠΑ πάνω σε δύο φορτηγά.

Συναρμολογήθηκε επί τόπου, στο σημείο που παρουσιάζεται. Μετά τη συναρμολόγηση κάθε ενός από τα 16 κλαδιά του δέντρου και τις έξι ρίζες του, η Pamela Rosenkranz κάλυψε το βάθρο με μια γήινη επιφάνεια ώστε να μοιάζει με χώμα.

Old Tree, Pamela Rosenkranz (2023)

On view at the High Line Plinth, New York pic.twitter.com/Yyf3MxPdmP