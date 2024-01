Εγκαίνια και επεκτάσεις μουσείων το 2024 ανά τον κόσμο

Εγκαίνια μουσείων καθώς και σημαντικές επεκτάσεις και ανακαινίσεις προκειμένου τα ιδρύματα να συστήσουν μεγαλύτερο μέρος της συλλογής τους στο κοινό, αναμένονται εντός του 2024 ανά τον κόσμο. Η σημασία για τα θυρανοίξια κάθε μουσείου αλλά και επεκτάσεις είναι βαρύνουσα, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μουσείο ή συλλογή αποτελεί ένα μικρό λιθαράκι στην κατανόηση του πολιτισμού και της Ιστορίας. Στυλοβάτες πολιτισμού άλλωστε τα μουσεία, κοιτίδες γνώσης και ξεκούρασης για τους θαμώνες τους.

Μεταξύ των μουσείων που αναμένεται να εγκαινιαστούν είναι το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (Γκίζα, Αίγυπτος), το Kunstsilo με έργα κυρίως Νορβηγών καλλιτεχνών (Κρίστιανσαντ), το Μουσείο του Περθ (Ηνωμένο Βασίλειο), το Μουσείο Reinhard Ernst με έργα που εντάσσονται στο ρεύμα της αφαίρεσης (Γερμανία), το Μουσείο Σαίξπηρ για τους θεατρόφιλους και μη (Λονδίνο), το Μουσείο Οίνου με τη βιωματική εμπειρία των αισθήσεων (Πεκίνο) καθώς και το Μουσείο Nintendo (Τόκιο).

Το Μουσείο Τέχνης του Σάο Πάολο επεκτείνεται σε ένα πύργο - κτίριο και η Συλλογή Frick επιστρέφει «σπίτι» της, σε ένα ιστορικό κτίριο επί της Πέμπτης Λεωφόρου της Νέας Υόρκης. Αμφότερα, αποτελούν ορισμένα από τα μουσεία - συλλογές που επεκτείνονται και ανακαινίζονται, διαδικασίες επίσης βαρύνουσες καθότι κάθε μουσείο και συλλογή αποτελούν έναν ζωντανό οργανισμό που χρειάζεται φροντίδα και «ανάπτυξη» προκειμένου να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής.

Πώς χωροθετείται μια επέκταση σε ένα μουσείο που αιωρείται επάνω από το έδαφος, πόσω μάλλον όταν αυτό το μουσείο αποτελεί παράδειγμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής και ορόσημο της πόλης του; Η λύση είναι μία: επέκταση προς τα κάτω, το έδαφος. Είναι αυτή που χρησιμοποιεί το Μουσείο Τέχνης του Σάο Πάολο. Πρόκειται για μία υπόγεια σήραγγα που συνδέει το υπάρχον οικοδόμημα του Μουσείου Τέχνης με ένα νέο 14ωροφο πυργόσπιτο, απέναντι από το Μουσείο.

Πηγή φωτ.: Facebook/ MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

Το νέο κτίριο είναι μινιμαλιστικής αρχιτεκτονικής με γκρι πρόσοψη, αντικατοπτρίζοντας το σχήμα και το μέγεθος του αρχικού κτιρίου. Δημιούργημα του 1968 το αρχικό κτίριο, θεωρείται το κομψοτέχνημα της αρχιτέκτονος Λίνα Μπο Μάρντι γι’ αυτό και θα μετονομαστεί προς τιμήν της, ενώ το νέο κτίριο θα πάρει το όνομα του συζύγου της, Πιέτρο Μαρία Μπάρντι, ιδρυτικού διευθυντή του ιδρύματος.

Πηγή φωτ.: Facebook/ MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

Ποιος ο λόγος της επέκτασης; Μία επείγουσα ανάγκη για νέο χώρο, καθότι στο αρχικό κτίριο εκτίθεται μόνο το 1% των 11.000 αντικειμένων της συλλογής. Οι πέντε όροφοι από τους συνολικά 14 θα είναι νέες αίθουσες και αυξάνουν το χώρο κατά 66%, σε σύνολο 190.000 τ.μ. Η σύλληψη έγινε από τον αρχιτέκτονα Τζούλιο Νέβες και ο συν-σχεδιασμός από την Metro Arquitetos Associados, όσο για το κόστος της επέκτασης παραμένει ακόμη μη ανακοινώσιμο. Τα εγκαίνια της επέκτασης αναμένονται στα τέλη του 2024.

Στις 11 Μαΐου 2024 έχουν προγραμματιστεί τα εγκαίνια του Μουσείου Τέχνης Kunstsilo, ενός νέου ιδρύματος στην προκυμαία της πόλης Κρίστιανσαντ στη νότια Νορβηγία. Ενδιαφέρον έχει το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το μουσείο, ένα σιλό σιτηρών το οποίο ολοκληρώθηκε το 1934 και απέσπασε εθνικό βραβείο για τη μοντέρνα, λειτουργική αρχιτεκτονική του. Η αρχική λειτουργία του κτιρίου ανοίγει τη συζήτηση για τη μετατροπή εγκαταλελειμμένων χώρων σε αίθουσες τέχνης ή μουσεία.

Από τα αρχιτεκτονικά σχέδια για το Μουσείο Τέχνης Kunstsilo. Πηγή φωτ.: Facebook/ Kunstsilo

Στη νέα λειτουργία του κτιρίου, ως Μουσείο Kunstsilo (κόστος: 66 εκατ. δολάρια), θα αποτελείται από τρεις ορόφους και 35.500 τετραγωνικά πόδια εκθεσιακού χώρου εντός των οποίων θα παρουσιάζονται δύο συλλογές: η συλλογή της τοπικής κυβέρνησης με έργα τέχνης από καλλιτέχνες στη νότια Νορβηγία και η συλλογή 5.000 έργων σκανδιναβικής μοντερνιστικής τέχνης του φιλάνθρωπου Νικολάι Τάνγκεν.

Αναμέναμε να εγκαινιαστεί τον Οκτώβριο του 2022 οπότε και ήταν έτοιμο κατά 99%, πέρυσι τέτοια εποχή στην ιστοσελίδα του αναγραφόταν ότι θα εγκαινιαστεί το 2023, σήμερα, εκτιμάται ότι θα εγκαινιαστεί την άνοιξη του 2024. Ο λόγος για το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο στην Γκίζα της Αιγύπτου, το κόστος του οποίου ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια. Το μουσείο που εκτείνεται σε ένα οικόπεδο 480.000 τετραγωνικών μέτρων και απέχει περίπου 2 χιλιόμετρα από το συγκρότημα της πυραμίδας της Γκίζας, αποτελεί μέρος ενός νέου «σχεδίου» για το Οροπέδιο της Γκίζας με την ονομασία «Γκίζα 2030».

Από την ιστοσελίδα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, επάνω αριστερά αναγράφεται η εκτιμώμενη περίοδος των θυρανοιξίων του.

Όταν το Μουσείο εγκαινιαστεί, θα αποτελεί το μεγαλύτερο στον κόσμο, όπως και το μεγαλύτερο που θα είναι αφιερωμένο σε έναν μόνο πολιτισμό, στην προκειμένη τον αιγυπτιακό. Στους χώρους του θα εκτίθενται συνολικά πάνω από 100.000 αρχαία αντικείμενα – 5.500 εξ αυτών στις αίθουσες της συλλογής για τον Τουταγχαμών, με πολλά από τα αντικείμενα της συλλογής αυτής να παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό.

Στην κύρια είσοδο του Μουσείου θα υποδέχεται το κοινό ένα άγαλμα 82 τόνων, 3.200 ετών, του Ραμσή Β’, η δε μεταφορά του αγάλματος το 2018 κόστισε 600.000 ευρώ. Επρόκειτο για το πρώτο αντικείμενο που εγκαταστάθηκε στο Μουσείο κατά την κατασκευή του, και αυτό, λόγω του μεγάλου μεγέθους του.

Ένα drone καταγράφει τη μεταφορά του αγάλματος του Ραμσή Β', τον Ιανουάριο του 2018. Πηγή: AP Photo/Amr Nabil

Η κατασκευή του Μουσείου ξεκίνησε το 2002 και ο σχεδιασμός του αποτελεί ένα κράμα του μοντέρνου στοιχείου και του αιγυπτιακού πολιτισμού. Το σχήμα του είναι λοξότμητο τρίγωνο σε κάτοψη, η πρόσοψη του κτιρίου είναι ένας ημιδιαφανής πέτρινος τοίχος από αλάβαστρο, μπροστά από τον οποίο εκτείνεται μια μεγάλη πλατεία με χουρμαδιές. Χαρακτηριστική η ανατολική πρόσοψη, ύψους 46 μέτρων και πλάτους 800 μέτρων, έχει επτά πυραμίδες σχηματισμένες –με τον αριθμό επτά να αποτελεί σημαντικό νούμερο στην αρχαία αιγυπτιακή παράδοση.

Στα τέλη του 2024 αναμένεται να μεταφερθεί «σπίτι» της, στην ιστορική έπαυλη της Πέμπτης Λεωφόρου, απέναντι από το Central Park της Νέας Υόρκης, η συλλογή Frick. H συλλογή είχε μεταφερθεί προσωρινά σε κτίριο μοντέρνας αρχιτεκτονικής επί της Λεωφόρου Μάντισον 945, για λόγους ανακαίνισης και ανάπλασης (κόστους 290 εκατ. δολάρια) του ιστορικού κτιρίου επί της Πέμπτης Λεωφόρου.

Το εν λόγω έργο σηματοδοτεί την πρώτη ολοκληρωμένη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ιστορικού κτιρίου εδώ και σχεδόν 90 χρόνια. Το ανακαινισμένο μουσείο και η βιβλιοθήκη θα περιλαμβάνουν νέους χώρους έκθεσης και εκπαίδευσης ενώ έχει προγραμματιστεί να προσφέρονται και νέες ανέσεις. Όσο για το κτίριο επί της Μάντισον 945, θα κλείσει στις 3 Μαρτίου και στη συνέχεια θα καταληφθεί από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s.

Από τα αρχιτεκτονικά σχέδια της ανακαινισμένης Συλλογής Frick. Πηγή φωτ.:Πλατφόρμα Χ/ Archinect



Για την ιστορία, η συλλογή των καλών και διακοσμητικών τεχνών του μουσείου ανήκε κάποτε στον Henry Clay Frick, έναν εξέχοντα Αμερικανό βιομήχανο του χάλυβα και προστάτη των τεχνών, ο οποίος κληροδότησε το αρχοντικό του Beaux-Arts και τις ιστορικές του συλλογές, στο κοινό, μετά το θάνατό του το 1919.

Στη συνέχεια, η Άνναμπελλ Σέλντορφ, ιδρύτρια της Selldorf Architects, προσπάθησε να διατηρήσει την ιστορία του Frick. Κατά την επαναλειτουργία του, το αρχοντικό θα είναι ανοικτό για τους επισκέπτες στον δεύτερο όροφο, όπου τα οποία έχουν μετατραπεί σε νέους χώρους γκαλερί παρουσιάζοντας έργα μικρής κλίμακας από τις συλλογές του μουσείου.

«Στον δεύτερο όροφο βρίσκονταν τα ιδιωτικά δωμάτια της οικογένειας, οι κρεβατοκάμαρες κ.λπ. και είναι μικρότερης κλίμακας από τα μεγάλα δωμάτια στον κάτω όροφο που γνωρίζει ο κόσμος», όπως σημειώνει ο διευθυντής τη συλλογής Frick, Ίαν Γουορντρόπερ, και συνεχίζει: «Νομίζω ότι ο κόσμος θα λατρέψει να μπορεί να πάει και να πάρει μια αίσθηση του πώς λειτουργούσε ολόκληρο το σπίτι. Διατηρήσαμε ή επαναφέραμε τις διακοσμήσεις που υπήρχαν εκεί. Μας δίνει 15 επιπλέον δωμάτια στον επάνω όροφο για να παρουσιάσουμε τη συλλογή».

Στον 18ο αιώνα πρόκειται να ταξιδέψει νοητά το κοινό του Μουσείου του Πέρθ, τα θυρανοίξια του οποίου αναμένονται τον Απρίλιο. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το μουσείο είναι το πρώην δημαρχείο της πόλης, η ανακαίνιση έγινε από τους Ολλανδούς αρχιτέκτονες Mecanoo και το κόστος δημιουργίας του μουσείου ανέρχεται στις 27 εκατ. λίρες.

Πηγή φωτ.: Πλατφόρμα Χ/ Kingston Museums

Το Μουσείο θα αφηγείται την ιστορία του Περθ ως την πρώτη πρωτεύουσα της Σκωτίας. Μεταξύ των σημαντικών εκθεμάτων το ασημένιο σπαθί του διεκδικητή του θρόνου της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ιρλανδίας, Πρίγκιπα Τσάρλι. Το σπαθί, το οποίο θα παρουσιάζεται πρώτη φορά στο κοινό, κατασκευάσθηκε στο Περθ το 1739 αλλά έκτοτε δεν είχε «επιστρέψει» στη Σκωτία.

Εκτός από το σπαθί, ένα σημαντικό και συνάμα σπάνιο έκθεμα στο Μουσείο είναι η Πέτρα του Πεπρωμένου επάνω στην οποία στέφονται οι Βρετανοί μονάρχες.

Το πρώτο μισό του 2024 αναμένεται να εγκαινιαστεί το Μουσείο Reinhard Ernst στην πόλη Βισμπάντεν της κεντρικής Γερμανίας, το κόστος του οποίου ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ. Όπως προκύπτει από το όνομα του Μουσείου, θα περιλαμβάνει τη συλλογή έργων του Reinhard Erns, ενός βιομήχανου που δραστηριοποιείται στην κατασκευή εξαρτημάτων μηχανών.

Η συλλογή του αριθμεί περισσότερους από 860 πίνακες και γλυπτά που επικεντρώνονται στην αφαίρεση (γερμανική μεταπολεμική τέχνη, ιαπωνική τέχνη, κυρίως Gutai, και αμερικανικός αφηρημένος εξπρεσιονισμός) και φέρουν την υπογραφή των Γιόσεφ Άλμπερς, Ρίτσαρντ Ντίμπενκορν και Έλεν Φρανκεντάλερ, μεταξύ άλλων.

Από τα αρχιτεκτονικά σχέδια του Μουσείου Reinhard Ernst. Πηγή φωτ.: Πλατφόρμα Χ/ Elizabeth S Craig

Όσο για το Ίδρυμα Reinhard & Sonja Ernst, έχει μισθωθεί για 99 χρόνια από την πόλη, το δε κτίριο έχει σχεδιαστεί από το γραφείο του βραβευμένου με Pritzker αρχιτέκτονα Φουμιχίκο Μάκι.

Από τα αρχιτεκτονικά σχέδια για το Μουσείο Σάιξπηρ. Πηγή φωτ.: Πλατφόρμα Χ/ Art + Socialmedia & Technology

Τρία μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης θα βρίσκεται το Μουσείο Ουίλιαμ Σαίξπηρ με συμβολική την τοποθεσία του: στο σημείο όπου βρισκόταν το ελισαβετιανό θέατρο –το Curtain Playhouse, όπου εικάζεται ότι ο Σαίξπηρ είχε παίξει ως ηθοποιός και ενδεχομένως να είχε ανεβάσει τις πρώτες παραστάσεις των έργων του «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και «Ερρίκος ο Ε’», τον 16ο αιώνα. Στο Σόρντιτς του Λονδίνου, που –επί εποχής Σαίξπηρ– είχε αποτελέσει ένα κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο στο οποίο πραγματοποιούνταν ποικίλες δραστηριότητες: από παιχνίδια έως αγώνες.

Τα θυρανοίξια του Μουσείου αναμένονται την άνοιξη του 2024. Οι επισκέπτες του θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τη ζωή και τις πηγές έμπνευσης του Άγγλου θεατρικού συγγραφέα μέσα από ιστορικά τεκμήρια και καινοτόμα θεατρική τεχνολογία που θα προσφέρει πολυαισθητηριακή εμπειρία και θα είναι συνώνυμη της διαδραστικότητας. Όπως και τη δυνατότητα να μεταφερθούν στο Λονδίνο του 16ου αιώνα και να μάθουν για την κουλτούρα της εποχής.

Embark on a hyper-sensory journey through Shakespeare’s world and perform on the stage where Romeo & Juliet and Henry V were presented at the Museum of Shakespeare, opening in Shoreditch in 2024



Sign up at https://t.co/vttdBTihDU to be the first in line for tickets pic.twitter.com/4ooSabtcOh