Eden: Η Τζόις Ντιντονάτο τραγουδά για τη φύση και το περιβάλλον

«H τέλεια ντίβα του 21ου αιώνα» είχαν χαρακτηρίσει την Τζόις Ντιντονάτο (γενν. 1964) οι New York Times, ως «την πιο σημαντική και θαυμαστή μετζοσοπράνο της γενιάς της, με ανυπέρβλητη τεχνική και συναισθηματική εκφραστικότητα» οι Financial Times, ως «την πιο δραστήρια τραγουδίστρια της γενιάς της» ο New Yorker.

Πρόκειται για ορισμένους μόνο από τους χαρακτηρισμούς που έχουν προσαχθεί στην βραβευμένη με Grammy και Olivier μεσόφωνο Τζόις Ντιντονάτο, και ανατρέχουμε σε αυτούς με αφορμή το μουσικό πρότζεκτ που θα παρουσιάσει (30 Μαΐου, 20:30) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών –θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό της διεθνούς περιοδείας της, «Eden», ένα μουσικό πρότζεκτ για την επανασύνδεση του ανθρώπου με τη φύση, την ευαισθητοποίησή μας απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα και στην κλιματική αλλαγή

Γι' αυτό και η Τζόις Ντιντονάτο θέτει στο κοινό το ερώτημα: «σε αυτή την ταραγμένη εποχή, εσύ ποιον σπόρο θα φυτέψεις σήμερα;». Μεταφέρει το κοινό σε μια όαση γεμάτη τραγούδια και σπόρους ‒πραγματικοί σπόροι που μπορούν να φυτευτούν, θα διανέμονται στο κοινό εκτός της συναυλιακής αίθουσας.

Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το μουσικό πρότζεκτ θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής με ελληνικούς υπέρτιτλους, κατόπιν, θα «ταξιδέψει» σε 45 πόλεις και πέντε ηπείρους έως το 2024 και επιχειρείται ο αντίκτυπός του (σ.σ του μουσικού πρότζεκτ) να είναι μακροπρόθεσμος.

Με αφορμή την πολύπλευρη καλλιτεχνική πρωτοβουλία –που υλοποιείται σε συνεργασία με πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και περιβαλλοντικούς φορείς παγκόσμιας εμβέλειας– «η Αμερικανίδα μετζοσοπράνο μεταμορφώνεται σε μια ονειρική ''αφηγήτρια''.

Με τη μαγευτική της φωνή, η σούπερ σταρ της όπερας μας μεταφέρει στο σύμπαν μιας παραδεισένιας μουσικής με συνθέσεις από την εποχή του Μπαρόκ ως τις μέρες μας που μιλούν στην καρδιά μας και μας επανασυνδέουν με τη φύση», αναφέρεται στο σημείωμα για το πρότζεκτ.

Eden

Μια μουσική περιπλάνηση τεσσάρων αιώνων σε συνθέσεις των Φραντσέσκο Καβάλλι, Άαρον Κόπλαντ, Κρίστοφ Βίλλιμπαλντ Γκλουκ, Γκέοργκ Φρήντριχ Χαίντελ, Τσαρλς Άιβς, Γκούσταφ Μάλερ –μεταξύ άλλων– αποτελεί το μουσικό πρότζεκτ «Eden», κατά την παρουσίαση του οποίου θα ακουσθούν –ανάμεσα σε άλλα– το τραγούδι «Τhe First Morning of the World» (Το πρώτο πρωινό του κόσμου), που γράφτηκε κατόπιν ανάθεσης από τη βραβευμένη με Όσκαρ Ρέιτσελ Πόρτμαν, όπως και τα τραγούδια «Seeds of Hope» (Σπόροι ελπίδας) και ο ύμνος της «Εδέμ».

Το τελευταίο τραγούδι είναι απόρροια συλλογικής προσπάθειας των παιδιών της Χορωδίας Καντέρμπερι (Ηνωμένο Βασίλειο), τα οποία συμμετείχαν σε εργαστήριο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που διοργανώθηκε με αφορμή το «Εden».

Την Τζόις Ντιντονάτο πλαισιώνει η Ορχήστρα Il Pomo d’Oro, το διάσημο μπαρόκ σύνολο με τον διεθνώς αναγνωρίσιμο δυναμικό και αυθεντικό ήχο, το οποίο προσεγγίζει και άλλα είδη ρεπερτορίου σε αυτή την ξεχωριστή μουσικοσκηνική εμπειρία.

Στο πόντιουμ, ο πολυβραβευμένος Μαξίμ Εμελιάνιτσεφ, ο οποίος θα ερμηνεύσει επίσης τα μέρη για τσέμπαλο. Συμμετέχει, σε ρόλο ηθοποιού, ο χορευτής και χορογράφος Μανουέλ Παλάτσο.

Μαζί τους, η Χορωδία Νέων του El Sistema Greece υπό τη μουσική διδασκαλία της Βάγιας Παπαγιαννοπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μαρί Λαμπέρ-Λε Μπιάν, τους φωτισμούς ο Τζον Τόρρες.

Περισσότερα για το πρότζεκτ «Eden» στην ιστοσελίδα της Τζόις Ντιντονάτο, εδώ.

Η εμφάνιση της Τζόις Ντιντονάτο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών εντάσσεται στον κύκλο «Μεγάλοι Ερμηνευτές» και πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της Mytilineos Energy and Metals.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (210 7282333), Τζόις Ντιντονάτο-«Eden» - 30 Μαΐου 2023, 20:30