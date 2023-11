Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου στο Μόναχο

Περισσότερες από 20 ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, μεγάλου και μικρού μήκους, ορισμένες ήδη βραβευμένες στην Ελλάδα και διεθνή φεστιβάλ, καθώς και ένα αφιέρωμα στο έργο του Νίκου Νικολαΐδη, περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 37ης Εβδομάδας Ελληνικού Κινηματογράφου στο Μόναχο, που θα διεξαχθεί μεταξύ 18 και 26 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα αποτελείται επίσης από προβολές πρώτης γραμμής, συζητήσεις και εκπλήξεις που έρχονται για να αναδείξουν τον πλούτο του ελληνικού κινηματογράφου.

Εφέτος, για πρώτη φορά, η Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου πραγματοποιείται σε τρεις διαφορετικές αίθουσες στο Rio Filmpalast, στο Gasteig HP8 και στο Neues Rottmann, λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος του κοινού. Καλεσμένος της εφετινής διοργάνωσης ο σκηνοθέτης Λουκάς Παλαιοκρασάς.

Εναρκτήρια ταινία το «Inside», η πρώτη μεγάλου μήκους του Βασίλη Κατσούπη που ξετυλίγει μία κατάσταση εγκλεισμού σε ένα σπίτι η οποία με τη σειρά της οδηγεί τον δράστη σε αδιέξοδο και εσωτερικό διάλογο. Ο παράγοντας ενεργοποίησης του συναγερμού ασφαλείας δεν λαμβάνεται υπ όψιν, ο ληστής έργων τέχνης φυλακίζεται στο μοντέρνο ρετιρέ στο οποίο με προσοχή έχει εισβάλει. Συντροφιά του, έργα τέχνης, αρκετά του Έγκον Σίλε, για την κλοπή των οποίων και εισέβαλε στο διαμέρισμα. Πρωταγωνιστεί ο Γουίλεμ Νταφόε, η ταινία θα προβληθεί στα αγγλικά με γερμανικούς υπότιτλους.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίας «Ησυχία 6-9» (Silence 6-9) του Χρήστου Πασσαλή, «Black Stone» του Σπύρου Ιακωβίδη, «Μαγνητικά πεδία» (Magnetic Fields) του Γιώργου Γούση, «Εκεί Που Ζούμε» (Where We Live) του Σωτήρη Γκορίτσα, «Με αξιοπρέπεια» (Dignity) του Δημήτρη Κατσιμίρη, «Πίσω από τις Θημωνίες» (Behind The Haystacks) της Ασημίνας Προέδρου, «Kristos – The Last Child» ντοκιμαντέρ της Ιταλίδας Τζούλια Αμάτι, «Τέλος Χρόνου» (Final Year)

ντοκιμαντέρ του Λουκά Παλαιοκρασά, «ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η Ιστορία Μιας Επανάστασης (*Να κοιμάμαι στο στήθος

του…)» (AKOE/AMFI: The Story of a Revolution) του Ιωσήφ Βαρδάκη, «Πένθος – Αυτοί που μένουν» (Grief – Those Who Remain) των Μυρτώς Πατσαλίδου και Μαρίας Λούκα.

Όπως και οι επτά μικρού μήκους ταινίες «Airhostess-737» του Θανάση Νεοφώτιστου, «Cat Postale» του Ζαχαρία Μαυροειδή, «Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου» (National Marine Park of Alonissos) των Μαρίας Αλεξίου, Παναγιώτη Κυριαζή, Ανδρέα Στέλλα, «Little Doggie» του Γιώργου Ντούνη, «Μια Ιστορία σε 14 λέξεις» (A Story in 14 Words) της Ελένης Στείρου, «Nothing Holier Than a Dolphin» της Ισαβέλλας Μαργαρά και «Τokakis or What’s my Name» του Θάνου Τοκάκη.

Ακόμη, στο πλαίσιο του αφιερώματος στον Νίκο Νικολαΐδη, θα προβληθούν οι ταινίες «Τα Κουρέλια τραγουδάνε ακόμα» (The Wretches are still singing) και «Ο Χαμένος τα παίρνει όλα» (The Loser Takes It All).

Επιμέλεια κειμένου: Νεκταρία Μαραγιάννη