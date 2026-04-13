Δώδεκα θεατρικές πρεμιέρες που έρχονται στην Αθήνα μετά το Πάσχα

Μετά το Πάσχα, οι θεατρικές σκηνές της Αθήνας μπαίνουν σε δυναμική τροχιά με νέες πρεμιέρες και δημιουργίες που φιλοδοξούν να ανοίξουν διάλογο με το σήμερα. Κλασικά έργα σε σύγχρονες αναγνώσεις, πρωτοεμφανιζόμενα κείμενα του ξένου δραματολογίου, πρωτότυπα ελληνικά έργα, διασκευές κινηματογραφικών ταινιών αλλά και επιτυχίες που δοκιμάζουν νέο κύκλο παραστάσεων, ορίζουν το φετινό μεταπασχαλινό θεατρικό τοπίο που φέρνει ποικιλία καινούργιων παραγωγών για τη μεταβατική περίοδο μέχρι το θεατρικό καλοκαίρι. Ξεχωρίζουμε δώδεκα παραστάσεις που κάνουν πρεμιέρα μέσα στον Απρίλιο στις αθηναϊκές σκηνές.

«Το Μεγάλο Φαγοπότι» στο Θέατρο Συγγρού 33 (από 15/4)

Από τις πιο τολμηρές και αμφιλεγόμενες ταινίες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, το εμβληματικό «La Grande Bouffe» (1973) του Μάρκο Φερέρι, μεταφέρεται στη σκηνή μέσα από μια ελεύθερη, σύγχρονη θεατρική διασκευή σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Βασιλακόπουλου. Τέσσερις άντρες και μία γυναίκα αποσύρονται σε μια βίλα με έναν και μόνο σκοπό: να φάνε μέχρι τελικής πτώσεως. Το γλέντι που στήνεται δοκιμάζει τα όρια του σώματος, της επιθυμίας και της ηθικής, μετατρέποντας την απόλαυση σε πεδίο υπαρξιακής αναμέτρησης. Ένα συμπόσιο που ξεκινά ως παιχνίδι, αλλά αποκαλύπτει μια βαθύτερη, σκοτεινή πείνα: για νόημα, για επαφή, για υπέρβαση. Όπως αναφέρει στο σκηνοθετικό του σημείωμα, ο Βασιλακόπουλος αντιμετωπίζει το έργο ως έναν τελετουργικό μηχανισμό: μια γιορτή- θυσία, όπου οι ήρωες από θηρευτές γίνονται σταδιακά θηράματα των ίδιων τους των επιθυμιών. Παίζουν: Ιφιγένεια Βαρελά, Θανάσης Δήμου, Χάρης Χαραλάμπους - Καζέπης, Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Γκαλ Ρομπίσα, Εύη Σαουλίδου.

«Η Χρονιά χωρίς Καλοκαίρι» στο Θέατρο Ολύμπια (από 15/4)

Το νέο έργο του Γιάννη Καλαβριανού, μας μεταφέρει με μοναδικό τρόπο 210 χρόνια πριν, σε ένα πολύ ιδιαίτερο καλοκαίρι. Με έμπνευση από πραγματικά γεγονότα και ιστορικά πρόσωπα, ο Καλαβριανός σκηνοθετεί μία ομάδα νέων ηθοποιών και μεταμορφώνει τον χώρο του Φουαγιέ στο θέατρο Ολύμπια, σε αστικό σαλόνι στη λίμνη της Γενεύης, όπου μέσα από το σκοτάδι γεννιούνται οι πιο τρομακτικές ιστορίες που στιγμάτισαν την ανθρώπινη διανόηση. Οι θεατές βρίσκονται ανάμεσα στους ηθοποιούς, έναν αόρατο αφηγητή, έναν μυστηριώδη πιανίστα και μία εικαστική εγκατάσταση από πίνακες και γλυπτά που φτιάχτηκαν με αφορμή την ιστορία των ηρώων. Παίζουν: Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μαρίνα Δημητριάδη, Θάνος Μάνος, Παναγιώτης Παυλίδης, Στέλιος Χρυσαφίδης.

«Αρχιμάστορας Σόλνες» στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν - Υπόγειο (από 16/04)

Ένα από τα πιο διεισδυτικά έργα της ώριμης δραματουργίας του μεγάλου Νορβηγού συγγραφέα Ερρίκου Ίψεν, ανεβαίνει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, στην πρώτη του συνεργασία με το ιστορικό θέατρο, και πρωτότυπη μουσική του Στάμου Σέμση. Ο Ασπιώτης προσεγγίζει το ιψενικό έργο με σύγχρονη ματιά, φωτίζοντας τον υπαρξιακό πυρήνα του κειμένου και αναδεικνύοντας τη διαχρονική του δύναμη. Μια σκληρή και, ταυτόχρονα, τρυφερή ιστορία για την ανάγκη του ανθρώπου να ξεπερνά τον εαυτό του, ακόμη κι όταν γνωρίζει ότι κάθε άνοδος εμπεριέχει τον κίνδυνο της συντριβής. Παίζουν: Θόδωρος Γράμψας, Κάτια Δανδουλάκη, Δημήτρης Δεγαϊτης, Θράσος Σταθόπουλος, 'Ανια Λεμπεντένκο, Ισιδώρα Δωροπούλου.

«Κουκλίτσα» στο Εθνικό Θέατρο- Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» (από 16/04)

Μια επίσκεψη - σχεδόν μεταφυσική - στο εσωτερικό ενός από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας. Η Μαρία Πανουργιά προσεγγίζει το «Κουκλόσπιτο» του Ίψεν μέσα από μια αιχμηρή σκηνοθετική ματιά που συνομιλεί άμεσα με σύγχρονες αγωνίες. Η Νόρα μεταμορφώνεται σε δαιμονική φιγούρα που ενσαρκώνει το σύμβολο της απόλυτης ελευθερίας σε αυτή τη νέα ανάγνωση του ιψενικού έργου που επιχειρεί να φωτίσει τη θέση της γυναίκας σήμερα. Παίζουν: 'Αρης Αρμαγανίδης, Στέλλα Βογιατζάκη, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Ελεάνα Γεωργούλη, Δέσποινα Καραγιάννη, Μαρίνα Μάλλιου, Χριστιάνα Ματέλσκα Τόκα, Κατερίνα Παπαδάκη, Φιντέλ Ταλαμπούκας.

«Συναίνεση» στο Σύγχρονο Θέατρο (από 17/04)

Ο Τάκης Τζαμαργιάς ανεβάζει το έργο της βραβευμένης Βρετανίδας συγγραφέως Νίνα Ρέιν, που μιλά για τη συναίνεση, την εξουσία και τη δυσκολία απόδειξης της αλήθειας σε υποθέσεις σεξουαλικής βίας και όχι μόνο, φωτίζοντας τις σύνθετες πλευρές των ανθρώπινων σχέσεων και της απονομής δικαιοσύνης στη σύγχρονη κοινωνία. Μέσα από την ιστορία μιας ομάδας δικηγόρων που εμπλέκονται σε μια υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης, το έργο φωτίζει τα όρια ανάμεσα στον νόμο, την ηθική και την προσωπική ευθύνη. Καθώς οι χαρακτήρες προσπαθούν να υπερασπιστούν τις θέσεις τους στο δικαστήριο, έρχονται αντιμέτωποι με τις δικές τους επιλογές, τις σχέσεις και τις αντιφάσεις τους. Με έντονο κοινωνικό προβληματισμό και διεισδυτικό λόγο, η Νίνα Ρέιν θέτει καίρια ερωτήματα για το τι σημαίνει πραγματικά συναίνεση και πώς η αλήθεια μπορεί να διαμορφώνεται από διαφορετικές οπτικές. Παίζουν: Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίττυ Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ερρίκος Μηλιάρης, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.

«BACON» στο Θέατρο Άνεσις (από 17/04)

Η Έμιλυ Λουίζου καταπιάνεται με το πολυβραβευμένο έργο της Sophie Swithinbank, ένα ωμό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ, με πρωταγωνιστές τους ταλαντούχους ηθοποιούς της νέας γενιάς Γιώργο Μπένο και Αλέξανδρο Πιεχόβιακ. Μετά από μια θριαμβευτική πορεία σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη, όπου χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο επιδραστικά σύγχρονα βρετανικά κείμενα, το «BACON» ανεβαίνει για πρώτη φορά στην ελληνική σκηνή. Αφηγείται την ιστορία δύο εφήβων αγοριών από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, που συναντιούνται σε έναν κόσμο σχολικής βίας, καταπίεσης και ανομολόγητης επιθυμίας. Μια σχέση που ξεκινά ως φιλία εξελίσσεται σε εξάρτηση, έλξη και σύγκρουση, αφήνοντας ένα τραύμα που τους ακολουθεί στην ενήλικη ζωή. Χρόνια αργότερα, οι δύο άντρες έρχονται ξανά αντιμέτωποι. Το παρελθόν επιστρέφει βίαια. Οι πράξεις που δεν συγχωρέθηκαν και οι λέξεις που δεν ειπώθηκαν ζητούν δικαίωση.

«Girls and Boys» στο Θέατρο Αλάμπρα (από 17/4)

Μετά τη θερμή υποδοχή κοινού και κριτικών, ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στην Αθήνα ο θεατρικός μονόλογος του Ντένις Κέλι, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Λητώς Τριανταφυλλίδου, με τη Νατάσα Εξηνταβελώνη. Ένα σύγχρονο έργο που ξεκινά σαν ιστορία αγάπης και μετατρέπεται σταδιακά σε μια ανατομία της απώλειας, της μνήμης και του τρόπου με τον οποίο ο άνθρωπος προσπαθεί να διαχειριστεί το τραύμα και να συνεχίσει να ζει. Ο Βρετανός συγγραφέας, γνωστός στο ελληνικό κοινό από το έργο «Τα Ορφανά», δημιουργεί ένα κείμενο που ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και την τραγωδία, αποκαλύπτοντας τις αθέατες μορφές αγριότητας που διαπερνούν την καθημερινότητα των σχέσεων. Ζητήματα όπως η έμφυλη ανισότητα και οι μηχανισμοί κανονικοποίησης της βίας, συνθέτουν τον δραματουργικό πυρήνα του έργου. Στη σκηνική εκδοχή της Λητώς Τριανταφυλλίδου, η ηρωίδα αφηγείται την ιστορία της κατασκευάζοντας μπροστά στα μάτια μας ένα ζωντανό ντοκιμαντέρ. Η παράσταση κινείται ανάμεσα στο θέατρο και την κινηματογραφική καταγραφή, μετατρέποντας τη θεατρική σκηνή σε χώρο προσωπικής αναμέτρησης της ηρωίδας με την ιστορία της, όπου η αφήγηση λειτουργεί ως πράξη επιβίωσης.

«ΑΜΛΕΤ (machine)» στο Θέατρο Πορεία (από 19/4)

Η Σοφία Αντωνίου συναντά τον Ουίλλιαμ Σαίξπηρ και τον Χάινερ Μύλλερ σε μια δυναμική διαπραγμάτευση παρελθόντος και παρόντος, με μια νέα ομάδα δημιουργών και καλλιτεχνών που επιχειρούν να επαναπροσδιορίσουν τη θέση του ανθρώπου μέσα σε έναν μηχανικό, επαναλαμβανόμενο κόσμο. Πρόκειται για μία πρωτότυπη δραματουργική σύνθεση που ενώνει το κλασικό έργο του Σαίξπηρ με το εμβληματικό κείμενο «Μηχανή 'Αμλετ» του Μύλλερ. Μια ομάδα ηθοποιών (Μιχάλης Αφολαγιάν, Δημήτρης Καπουράνης, Γιάννης Κόραβος, Λωξάνδρα Λούκας, Aurora Marion, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος και Γιώργης Παρταλίδης) επανεξετάζει αδιάκοπα την ιστορία ενός ανθρώπου που προσπαθεί να υπάρξει σε έναν κόσμο που καταρρέει.

«Τέλος το Θέατρο» στο Θησείον, ένα θέατρο για τις τέχνες (από 19/4)

Στη νέα της θεατρική παραγωγή η εταιρεία θεάτρου «Θέρος» εμπνέεται από το αμετάφραστο στα ελληνικά και άπαιχτο στην Ελλάδα έργο του Εντουάρντο ντε Φίλιππο «L'arte della commedia» (Η Τέχνη της Κωμωδίας). Ωστόσο, όπως παραδέχονται οι συντελεστές της, η σχέση της παράστασης με το πρωτότυπο είναι ελάχιστη. Το «Τέλος το Θέατρο» δεν είναι μια παράσταση για το πόσο πολιτικό μπορεί και οφείλει να είναι το θέατρο. Αλλά για το πόσο θεατρική δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι η πολιτική. Η σκηνοθέτις, ηθοποιός και δραματουργός Ηλέκτρα Ελληνικιώτη δημιουργεί μια πολυφωνική σύνθεση, που περιηγείται στον κόσμο του θεάτρου αναζητώντας αυτό το ένα, το πιο ακραίο ψέμα που η πραγματικότητα δεν θα είχε ποτέ το κουράγιο να αντιγράψει. Χωρίς σχέδιο και συγκεκριμένη φόρμα, χρησιμοποιεί κάθε θεατρικό μέσο για να δοκιμάσει τις αντοχές ανάμεσα στον δημόσιο λόγο και την καλλιτεχνική πράξη. Παίζουν οι Μάνος Βαβαδάκης, Νοεμή Βασιλειάδου, Μαρία Γεωργιάδου, Βίκυ Κυριακουλάκου και Μαρία Μαμούρη.

«Ο Μαγεμένος Βοσκός» στο Θέατρο Νέου Κόσμου (από 20/04)

Το χαμένο δραματικό ειδύλλιο, που ο Σπυρίδων Περεσιάδης έγραψε το 1909, μετά την εμβληματική «Γκόλφω», παρουσιάζεται μέσα από τη σύγχρονη, λυρική ανάγνωση του Γιάννη Σκουρλέτη και της ομάδας bijoux de kant. Στη δραματουργικά επεξεργασμένη εκδοχή που παρουσιάζουν, η πλοκή περιστρέφεται γύρω από τον Δάφνι, έναν νεαρό βοσκό που ερωτεύεται τον Μύρτο. Όμως, ο έρωτάς τους δοκιμάζεται από δεισιδαιμονίες και κοινωνικές προκαταλήψεις. Η ρομαντική ατμόσφαιρα συνδυάζεται με βαθύτερους στοχασμούς για την αλήθεια, τον έρωτα και την ελευθερία της βούλησης, αλλά και με χιούμορ και κωμικά στοιχεία. Μια παράσταση που μας μεταφέρει σε έναν ειδυλλιακό κόσμο αναδεικνύοντας τη δύναμη της φύσης, την αντοχή του ανθρώπινου πνεύματος απέναντι στις σκοτεινές δυνάμεις και, τελικά, τη δύναμη της αγάπης, που στο τέλος υπερβαίνει κάθε εμπόδιο. Παίζουν: 'Αγγελος Αλαφογιάννης, Κωνσταντίνος Γιουρνάς, 'Αννια Λεμπεντένκο, Νίκος Μανωλάς, Μελίνα Πολυζώνη.

«Τζένη Τζένη - Ένα ηλιόλουστο Ρέκβιεμ» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (από 23/4)

Με αφετηρία την ταινία «Τζένη Τζένη» της Φίνος Φίλμς, ο Νίκος Καραθάνος στρέφει το βλέμμα του στην μυθική πλέον αφήγηση των ελληνικών ταινιών, την αφήγηση μιας Ελλάδας φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς που στην σύγχρονη εποχή φαντάζει όλο και πιο μακρινή. Με νοσταλγία για την χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών, και με ένα θίασο «σκιών», φαντασμάτων των ηρώων της κλασικής ταινίας, στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής και συνάμα μια γιορτή για την αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη. Μέσα σε αυτό το γιορτινό και πένθιμο κλίμα, οι ηθοποιοί του θιάσου (Γαλήνη Χατζηπασχάλη,'Αγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρις Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη) αναζητούν αυτές τις θεϊκές μορφές που συνόδεψαν τα κυριακάτικα τραπέζια των παιδικών τους χρόνων, σε μια Ελλάδα που καταδύεται καθημερινά στο πέλαγος των αναμνήσεων της, αναζητώντας τον εαυτό της, ξανά και ξανά.

«BARRYMORE: ο άνθρωπος πίσω από το θρύλο» στο Θέατρο Άνεσις (από 30/4)

Ο Δημήτρης Καταλειφός, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Φοίβου Σαμαρτζή, πρωταγωνιστεί στο έργο του Γουίλιαμ Λους, που χάρισε το Tony Award Α' Ανδρικού Ρόλου στον Κρίστοφερ Πλάμερ και καθιερώθηκε διεθνώς ως ένα από τα σημαντικότερα θεατρικά πορτρέτα που γράφτηκαν ποτέ. Το έργο φωτίζει μια από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας θεατρικής ιστορίας, τον Τζον Μπάριμορ, μέλος της διάσημης δυναστείας που μεσουρανούσε για δεκαετίες στα θέατρα και τον αμερικανικό κινηματογράφο. Μιλάει για την άνοδο και την πτώση, τη δόξα που μοιάζει αιώνια και τη φθορά που έρχεται αθόρυβα. Στο έργο, ο Μπάριμορ κάνοντας πρόβα σε ένα άδειο θέατρο της Νέας Υόρκης, επιχειρεί να ξαναδοκιμαστεί στον Ριχάρδο τον Γ΄, τον ρόλο που του χάρισε μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές του επιτυχίες. Η πρόβα γίνεται το πρόσχημα για μια προσωπική αναμέτρηση του ανθρώπου που έζησε σαν μύθος, με το παρελθόν, τη δόξα, τις αναμνήσεις, τις ήττες, το σώμα που τον προδίδει και τον χρόνο που δεν περιμένει.