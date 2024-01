Critics Choice Awards: Καλύτερη ηθοποιός η Έμμα Στόουν στο «Poor Things» του Γ. Λάνθιμου

Για το ρόλο της στη βραβευμένη με Χρυσό Λέοντα (Φεστιβάλ Βενετίας) ταινία «Poor Things» του Γ. Λάνθιμου η Έμμα Στόουν τιμήθηκε με το βραβείο της καλύτερης ηθοποιού στα 29α Critics Choice Awards, τα βραβεία που απονέμει η Ένωση Κριτικών αναγνωρίζοντας επιτεύγματα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Πρόκειται για το δεύτερο βραβείο που παραλαμβάνει η Στόουν για την ερμηνεία της στην ταινία, καθώς, την προηγούμενη εβδομάδα, είχε παραλάβει εκείνο του Α' γυναικείου ρόλου στις «Χρυσές Σφαίρες» και η ταινία είχε τιμηθεί ως καλύτερη κωμωδία.

Congratulations to Emma Stone, winner of the #CriticsChoice Award for BEST ACTRESS for her role in “Poor Things”⭐️#CriticsChoiceAwards #PoorThingsFilm @PoorThingsFilm pic.twitter.com/4NkBGeqosR — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 15, 2024

“Best Actress” winner Emma Stone and Yorgos Lanthimos from @PoorThingsFilm at the Critics Choice Awards! ⭐️⭐️⭐️⭐️#EmmaStone #YorgosLanthimos#CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/CbyIixGhPi — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 15, 2024

Η τελετή των Critics Choice Awards πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (14/1) στο Λος Άντζελες, κατά την οποία ο Χάρισον Φορντ –ο κινηματογραφικός Ιντιάνα Τζόουνς– τιμήθηκε για τη συνολική καριέρα του στο σινεμά από τον σκηνοθέτη του τελευταίου «Indiana Jones», Τζέιμς Μάνγκολντ.

Congratulations to legendary actor, Harrison Ford, who has been honored with the CAREER ACHIEVEMENT AWARD at the 29th Annual Critics Choice Awards⭐️#CriticsChoice #HarrisonFord pic.twitter.com/SKFHFvEqnt — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 15, 2024

Μεγάλος «νικητής» των Critics Choice Awards ανεδείχθη η ταινία «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν συγκεντρώνοντας οκτώ βραβεία: καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, Β' ανδρικού ρόλου (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ), καλύτερου καστ, φωτογραφίας, μοντάζ, εφέ και μουσικής.

Το βραβείο Α' ανδρικού ρόλου απέσπασε ο Πολ Τζιαμάτι για το ρόλο του ως καθηγητή στην ταινία «Τα παιδιά του χειμώνα» (The Holdovers), για την ταινία δόθηκαν δύο ακόμη βραβεία: του Β' γυναικείου ρόλου στην Ντα’ Βάιν Τζόι Ράντολφ και νεαρού ηθοποιού στον Ντόμινικ Σέσα που είχε υποδυθεί τον μαθητή.

Congratulations to Paul Giamatti, winner of the #CriticsChoice Award for BEST ACTOR for his role in “The Holdovers”⭐️#CriticsChoiceAwards #TheHoldovers @HoldoversFilm pic.twitter.com/ADqdcEnh58 — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 15, 2024

Στην κορυφή του box office, η «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ απέσπασε έξι βραβεία, στις κατηγορίες καλύτερο πρωτότυπο σενάριο, καλύτερη κωμωδία, σκηνικά, κοστούμια, μακιγιάζ και κομμώσεις, και τραγουδιού («I’m Just Ken»).

Το βραβείο της καλύτερης ξενόγλωσης ταινίας απέσπασε η βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα (Φεστιβάλ Καννών) «Ανατομία μιας Πτώσης».

Congratulations to “Anatomy of a Fall,” winner of the #CriticsChoice Award for BEST FOREIGN LANGUAGE FILM⭐️#CriticsChoiceAwards #AnatomyOfAFall pic.twitter.com/fcv4ui9F4u — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 15, 2024

Χάρισον Φορντ

«Πρώτα απ' όλα, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και απλώς βλέπω σε τι μετατρέπεται η βιομηχανία μας και όλους τους ταλαντούχους ανθρώπους που έχουν ευκαιρίες που πιθανότατα δεν υπήρχαν στην αρχή της καριέρας μου. Βρίσκομαι εδώ λόγω ενός συνδυασμού τύχης και της δουλειάς υπέροχων σεναριογράφων, σκηνοθετών και παραγωγούς. Νιώθω εξαιρετικά τυχερός. Είμαι ευτυχής γι' αυτή την τιμή και την εκτιμώ πάρα πολύ», δήλωσε ο Χάρισον Φορντ παραλαμβάνοντας το βραβείο του, καταχειροκροτούμενος από το κοινό και έπειτα από ένα μικρό αφιέρωμα με τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές του επιτυχίες.