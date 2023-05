Comedian: Η μπανάνα-έργο που έχει ξαναφαγωθεί

«Comedian» τιτλοφορείται το έργο του Ιταλού καλλιτέχνη Μαουρίτσιο Κατελάν το οποίο εκτίθεται στο Μουσείο Τέχνης, στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, και έγινε φαγώσιμο. Πρόκειται για μία μπανάνα κολλημένη με ταινία στον τοίχο, αποτελεί μέρος της ατομικής έκθεσης «WE» του Κατελάν, που φιλοξενείται έως τις 16 Ιουλίου στους χώρους του μουσείου.

Την εν λόγω μπανάνα έφαγε την περασμένη Πέμπτη ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου της Σεούλ. Έφαγε ένα μέρος και έπειτα κόλλησε την φλούδα ξανά στον τοίχο. «Ο μαθητής είπε στο μουσείο ότι το έφαγε επειδή πεινούσε», ανέφερε εκπρόσωπος του μουσείου στο CNNi, και προσέθεσε: «συνέβη ξαφνικά, οπότε δεν έγινε καμία ειδική ενέργεια. Ο καλλιτέχνης (σ.σ Μαουρίτσιο Κατελάν) ενημερώθηκε για το περιστατικό, αλλά δεν αντέδρασε».

Reaction as Student eats artwork of a banana duct-taped to a museum wall because 'he was hungry'



A ripe banana artwork called Comedian by Italian artist Maurizio Cattelan was placed for exhibition at Seoul`s Leeum Museum of Art, but a hungry South Korean student couldn't keep pic.twitter.com/TCOf0B2sWA