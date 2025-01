Βρέθηκε τραγούδι από το άλμπουμ «Private Dancer» της Τίνα Τέρνερ

«Βρέθηκε» εκ νέου και μεταδόθηκε για πρώτη φορά σε εκπομπή του BBC Radio 2 τραγούδι που είχε ηχογραφηθεί για το επιτυχημένο άλμπουμ της Τίνα Τέρνερ, «Private Dancer» και θεωρείτο ότι είχε χαθεί. Ο λόγος για το κομμάτι «Hot For You, Baby», το οποίο δημιουργήθηκε στα Capitol Studios στο Χόλιγουντ και αρχικά προοριζόταν να είναι το τραγούδι του άλμπουμ. Ωστόσο, αποσύρθηκε υπέρ των ποπ επιτυχιών που καθόρισαν την εποχή, «What's Love Got To Do With It», «Better Be Good To Me» και το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ, «Private Dancer».

Η υποτιθέμενη χαμένη κύρια κασέτα ηχογράφησης ανακαλύφθηκε ξανά πρόσφατα, καθώς η δισκογραφική της εταιρεία επανακυκλοφόρησε το «Private Dancer» με αφορμή την 40η επέτειό του.

Το «Hot For You, Baby», το οποίο μεταδόθηκε την Πέμπτη (23/01) στο Radio 2 Breakfast Show, γράφτηκε από τους Αυστραλούς μουσικούς Τζορτζ Γιανγκ και Χάρι Βάντα. Είχε ήδη ηχογραφηθεί μία φορά από τον Σκωτσέζο - Αυστραλό τραγουδιστή Τζον Πολο Γιανγκ γνωστό για την επιτυχία του «Love Is In The Air». Ωστόσο, δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία όταν κυκλοφόρησε το 1979.

Το «Private Dancer» είχε κυκλοφορήσει τον Μάιο του 1984, σε παραγωγή του Τζον Γκραντ, του δισκογραφικού στελέχους που ήταν έφερε την ευθύνη για την αναβίωση της καριέρας της Τίνα Τέρνερ.

Υπενθυμίζεται ότι η Τίνα Τέρνερ «έφυγε» από τη ζωή τον Μάιο 2023 σε ηλικία 83 ετών, στο Κούσναχτ κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Έφερε τον τίτλο της «βασίλισσας του ροκ εν ρολ» επιτυγχάνοντας να γίνει μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνες, στη δισκογραφία, όλων των εποχών, έχοντας προχωρήσει έπειτα από μία άκρως κακοποιητική σχέση.

Κεντρική φωτ.: Η Τίνα Τέρνερ τον Ιανουάριο του 1984 στο Λονδίνο. Πηγή: AP Photo