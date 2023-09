Βραβείο Τέχνης 2024 Ιδρύματος Μαμιδάκη: Άνοιξε η υποβολή προτάσεων

Καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό καλεί το Ίδρυμα Μαμιδάκη να υποβάλλουν αίτηση για το Βραβείο Τέχνης 2024. Έχοντας γίνει πλέον θεσμός, το Βραβείο Τέχνης Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, με όραμα την ενίσχυση της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας και αριστείας, στηρίζει και προωθεί σύγχρονους δημιουργούς προσφέροντάς τους την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα νέο έργο τέχνης, το οποίο εντάσσεται σε μια σημαντική πολιτιστική κληρονομιά.

Το φετινό κάλεσμα απευθύνεται σε εικαστικούς καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στα ακόλουθα πεδία: ζωγραφική, γλυπτική, ηχητική και γλυπτική εγκατάσταση, μικτή τεχνική, χαρακτική, ψηφιακή τέχνη, φωτογραφική εκτύπωση, ink print, βίντεο, σχέδιο και κατασκευή.

Το κάλεσμα αφορά site-specific έργα μεγάλων διαστάσεων, σχεδιασμένα να αποτελούν μέρος ενός συγκεκριμένου, διαμορφωμένου περιβάλλοντος, να αφηγούνται μια εσωτερική πορεία/διαδρομή και να αποτελούν σημεία αναφοράς στο χώρο έκθεσής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεματική της Φροντίδας (Care) που απασχολεί και τα προγράμματα ερευνητικής φιλοξενίας/Residencies του Ιδρύματος.

Το Βραβείο Τέχνης 2024 διατηρεί τις καινοτομίες της προηγουμένης χρονιάς, ανοίγοντας το κάλεσμα σε καλλιτέχνες απ’ όλον τον κόσμο και βραβεύοντας ισότιμα προτάσεις για τρία έργα. Κάθε μια από τις τρεις επιλεγμένες προτάσεις θα βραβευτεί με το ποσό των 7.000 ευρώ και κάθε καλλιτέχνης θα έχει στη διάθεσή του επιπλέον 5.000 ευρώ για την κατασκευή του έργου. Τα βραβευμένα έργα θα παρουσιαστούν σε ανοικτή τελετή το καλοκαίρι 2024, θα παραμείνουν σε μόνιμη έκθεση στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και θα ενταχθούν στη συλλογή τέχνης του Ιδρύματος.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, 23:59 (GMT+2). Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω διαμορφωμένης φόρμας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Πληροφορίες για την αίτηση και τις οδηγίες, εδώ. Διευκρινίσεις στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Βραβευθέντες και μόνιμη συλλογή

Μέχρι σήμερα το Βραβείο Τέχνης έχουν λάβει οι: Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος και Γιώργος Ρυμενίδης για το έργο «Come with the Wind» (2019), Ιλεάνα Αρναούτου και Ισμήνη Κινγκ για το έργο «Tender Shell Geophilia» (2022), η Μάρω Φασουλή για το «Nomadic Murals» (2023), ο Αλέξανδρος Λάιος για το «Day» (2023) και η Ami Yamasaki για το «Whispers travel and whisper to you again» (2023, κεντρική φωτ.).

Η συλλογή του Ιδρύματος συγκεντρώνει πρωτότυπα έργα σημαντικών Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων είναι οι Magdalena Abakanowicz, Lynda Benglis, Cecilia Campos, Theodoros, Κώστας Βαρώτσος, Μαρία Λοϊζίδου, Κώστας Τσόκλης, Ρένα Παπασπύρου, Άγγελος Σκούρτης, Κώστας Ιωαννίδης, Νίκος Αλέξιου, Γιώργος Λάππας, Νίκος Κεσσανλής, Georgia Kotretsos, Γιώργος Γυπαράκης, Γιάννης Παρμακέλης και πολλοί άλλοι.

Περισσότερα για τη Συλλογή Τέχνης του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, εδώ. Για τα βραβευθέντα έργα και ορισμένα έργα της συλλογής τέχνης του Ιδρύματος, στα παρακάτω δημοσιεύματα: