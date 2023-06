«Το Βιβλίο της ζούγκλας» του Άκραμ Καν για την κλιματική αλλαγή

«Η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική, είναι εδώ. [...] Η κλιματική κρίση είναι κρίση πολιτισμού» και εκείνο το οποίο επίκειται να αλλάξει, προτού αλλάξει πλήρως το κλίμα, είναι να αλλάξουμε «εμείς». Οι τέχνες και ο πολιτισμός «μπορούν να βοηθήσουν στη διευκόλυνση αυτής της αλλαγής», η τέχνη μπορεί να τονίσει την κρίσιμη καμπή στην οποία βρίσκεται το κλίμα και το περιβάλλον. Ιδίως εάν μία αφήγηση είναι καθολική και προσβάσιμη και περνά στην παραστατική τέχνη· και «μόνο όταν γίνει μέρος της παραστατικής μας εμπειρίας, θα γίνει και μέρος της κουλτούρας μας».

Αυτά τόνισε –μεταξύ άλλων– ο παγκοσμίου φήμης χορογράφος και χορευτής, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, Άκραμ Καν, στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εν όψει της παρουσίασης της νέας του χορευτικής δημιουργίας για την κλιματική αλλαγή, «Jungle Book reimagined (Το βιβλίο της ζούγκλας όπως το φανταζόμαστε από την αρχή)», το οποίο θα παρακολουθήσουμε την ερχόμενη εβδομάδα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και θα αναφερθούμε σχετικά σε επόμενο σημείωμά μας. Οι παραστάσεις θα δοθούν στις 14 και 15 Ιουνίου, αμφότερες είναι sold out.

Από την παράσταση «Jungle Book reimagined (Το βιβλίο της ζούγκλας όπως το φανταζόμαστε από την αρχή)» © Ambra Vernuccio. Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Εμπνευσμένος από το μυθιστόρημα «Το βιβλίο της ζούγκλας» του Ράντγιαρντ Κίπλινγκ, ο Άκραμ Καν και η ομάδα του αφηγούνται τον κόσμο και το περιβάλλον μας «μέσα από τον φακό των σημερινών παιδιών –αυτών που θα παραλάβουν τον κόσμο μας και θα γίνουν οι αυριανοί αφηγητές», και μας βοηθά να αφουγκραστούμε τις φωνές του φυσικού κόσμου που «εμείς, ο μοντέρνος κόσμος, προσπαθούμε να αγνοήσουμε», σημείωσε ο χορογράφος.

Δημιούργησε το εν λόγω έργο ως μια τοποθέτηση απέναντι στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, ακριβώς γιατί πιστεύει ότι «πριν από τα λόγια, προηγούνται οι πράξεις».

Και η δημιουργία ενός έργου είναι μία πράξη –θα την χαρακτηρίζαμε (σ.σ τη δημιουργία ενός έργου) πράξη επαναστατική, αφύπνισης, μία πράξη φαντασίας και οικοδόμησης ενός καινούργιου κόσμου. Αυτό καλεί ο Καν όσους παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του: «να θυμηθούμε, να μάθουμε και να φανταστούμε από την αρχή έναν καινούργιο κόσμο μαζί».

Από την παράσταση «Jungle Book reimagined (Το βιβλίο της ζούγκλας όπως το φανταζόμαστε από την αρχή)» © Ambra Vernuccio. Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η επιλογή του «Βιβλίου της ζούγκλας» κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. «Πάντα μου άρεσε η ιστορία του ''Βιβλίου της ζούγκλας'', καθώς έδινε τρία μεγάλα μαθήματα ζωής, τα οποία έκτοτε κουβαλάω μέσα μου διαρκώς: ότι υφίστανται κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των ειδών, ότι μια δεσμευτική αλληλεξάρτηση διέπει τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων, των ζώων και της φύσης και, τέλος, πόσο σημαντική είναι η έννοια της οικογένειας και η ανάγκη μας να ανήκουμε κάπου», υπογράμμισε ο Άκραμ Καν.

Όπως συμπλήρωσε, «επανέκδωσα το βιβλίο της ζούγκλας, γιατί ήθελα να επανορθώσω τις ιστορίες του παρελθόντος, αλλά το πιο σημαντικό, ήθελα να δώσω τη δυνατότητα της "αλλαγής" και της "ελπίδας" στα σημερινά παιδιά».

Γι' αυτό, στη δική του ερμηνεία του πρωτότυπου έργου του Κίπλινγκ, ο Καν κάνει μία ακόμη αλλαγή και δίνει σε ένα κορίτσι τον πρωταγωνιστικό ρόλο (Μόγλης) του «Βιβλίου της ζούγκλας». Και παρουσιάζει ως κεντρικό πρόσωπο ένα προσφυγόπουλο που αιχμαλωτίζεται σε έναν κόσμο κατεστραμμένο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Από την παράσταση «Jungle Book reimagined (Το βιβλίο της ζούγκλας όπως το φανταζόμαστε από την αρχή)» © Ambra Vernuccio. Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η παράσταση –η οποία ανεβαίνει με επιτυχία σε θεατρικές σκηνές ανά την Ευρώπη– απευθύνονται σε ενήλικες και παιδιά από 10 ετών και άνω, η δε αφήγηση γίνεται μέσω της κίνησης, της μουσικής και της οπτικής τεχνολογίας. Ώστε να τονιστεί στο μέγιστο βαθμό και με κάθε δυνατό μέσο ότι η «κλιματική αλλαγή επηρεάζει και θα συνεχίσει να επηρεάζει όλα τα έμβια όντα αυτού του όμορφου πλανήτη», σημείωσε ο Άκραμ Καν.

Η παρουσίαση του έργου «Jungle Book reimagined» πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του κύκλου «Χορός στο Μέγαρο», σε συνεργασία με το World Human Forum ΑLPHA MISSION-ΔΕLOS, με την ευγενική χορηγία της ALPHA BANK.

Ο Άκραμ Καν και η Akram Khan Company

Διαφορετικούς δρόμους και πολιτισμούς εξερευνεί επί 22 χρόνια που δημιουργεί ο Άκραμ Καν (γενν. 1974), από τους πιο διάσημους και αναγνωρισμένους χορογράφους στον κόσμο. Τα έργα του έχουν συμβάλει σημαντικά στις τέχνες, στη Βρετανία και στο εξωτερικό, η φήμη του έχει εδραιωθεί με την επιτυχία ευφάνταστων και εξαιρετικά προσιτών στο κοινό παραγωγών όπως τα «Jungle Book reimagined», «Outwitting the Devil», «XENOS», «Until the Lions, Kaash», «iTMOi (in the mind of igor)», «DESH», «Vertical Road», «Gnosis» και «zero degrees».

Άκραμ Καν © Camilla Greenwell. Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ανάμεσα σε άλλα, έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Μπαλέτο της Κίνας, την ηθοποιό Ζουλιέτ Μπινός, την μπαλαρίνα Συλβί Γκιλλέμ, τους χορογράφους/χορευτές Σίντι Λάρμπι Τσερκάουι και Ισραέλ Γκαλβάν, την τραγουδίστρια Κάιλι Μινόγκ και το ίντι-ροκ συγκρότημα Florence and the Machine, τους εικαστικούς Ανίς Καπούρ, Άντονυ Γκόρμλυ και Τιμ Γιπ, τον συγγραφέα Χανίφ Κουρέσι και τους συνθέτες Στηβ Ράιχ, Νίτιν Σώνεϋ, Τζόσελυν Πουκ και Μπεν Φροστ.

Στις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του συγκαταλέγεται η χορογραφία μέρους της Τελετής Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012.

Η Ομάδα Χορού Άκραμ Καν την οποία ίδρυσε το 2000, είναι σήμερα από τα κορυφαία καινοτόμα χορευτικά σύνολα παγκοσμίως. Συνεργάζεται με το Θέατρο Sadler’s Wells στο Λονδίνο, το Θέατρο Curve στο Λέστερ και άλλους κορυφαίους χώρους εκδηλώσεων και φεστιβάλ σε ολόκληρο τον κόσμο.

Κεντρική φωτ.: Από την παράσταση «Jungle Book reimagined (Το βιβλίο της ζούγκλας όπως το φανταζόμαστε από την αρχή)» © Ambra Vernuccio. Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών