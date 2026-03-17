«Το Βιβλίο της Ζούγκλας» στο Εθνικό Θέατρο στο Λονδίνο

Ο βραβευμένος με Olivier Χιράν Αμπεϊσεκάρα θα υποδυθεί τον Μόγλη σε νέα θεατρική διασκευή του «Βιβλίου της Ζούγκλας» (The Jungle Book) στο Εθνικό Θέατρο της Βρετανίας στο Λονδίνο.

Η θεατρική συγγραφέας Ανυπάμα Σαντρασεκάρ γράφει το σενάριο και η Ίντχου Ρουμπάσινχαμ σκηνοθετεί την παράσταση.

Ο Αμπεϊσεκάρα, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Olivier στην κατηγορία Καλύτερου Ηθοποιού το 2022 για την ταινία «Η Ζωή του Πι», ηγείται ενός συνόλου που απαρτίζουν οι Σάρα Αμάνκουα, Ντάρσι Μπρέιμο, Σεμπάστιαν Τσαρλς και άλλων.

Η παραγωγή περιλαμβάνει κουκλοθέατρο των Νικ Μπέινς και Φιν Κάλντγουελ που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του Εθνικού Θεάτρου και της Ύπατης Αρμοστείας της Ινδίας την περασμένη εβδομάδα, στην οποία παρευρέθηκαν αρκετοί από το καστ του «The Jungle Book».