«Ένας Έλληνας στο κέντρο του κόσμου» του Άρη-Γαληνού Πολλάτου

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο με τίτλο «Ένας Έλληνας στο Κέντρο του Κόσμου», από τις εκδόσεις Γραφή, το οποίο διατίθεται στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Συγγραφέας είναι ο Άρης-Γαληνός Πολλάτος, απόγονος (εκ μητρός) της ιστορικής οικογένειας Ταμπακόπουλου της Βυτίνας.

Στο πρώτο διήγημα της τριλογίας, ο μεγάλος Αρκάς και Βυτιναίος εξερευνητής Παναγιώτης Ποταγός —μια πραγματική ιστορική προσωπικότητα τοποθετημένη σε ένα φανταστικό πλαίσιο— εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ελληνική λογοτεχνία. Στο Πεκίνο της δυναστείας Τσινγκ, ο ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με την πολυπολιτισμική ψυχή της Κίνας, εξερευνώντας την καθημερινότητα, τις αγορές και τις λαϊκές παραδόσεις της εποχής. Το διήγημα έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον συγγραφέα, καθώς ο Παναγιώτης Ποταγός ήταν συγγενής του.

Το βιβλίο αποτελεί μια τριλογία διηγημάτων όπου ο συγγραφέας εξερευνά τη διαχρονική ταυτότητα του ελληνισμού μέσα από τις συναντήσεις του με άλλους μεγάλους πολιτισμούς. Από το Πεκίνο του 1875 και την Κωνσταντινούπολη του 1202 έως την Περσία του 6ου αιώνα μ.Χ., το έργο συνδυάζει την ιστορική έρευνα με τη μυθοπλασία, προσφέροντας μια αισθητηριακή και φιλοσοφική περιήγηση στα σταυροδρόμια της παγκόσμιας ιστορίας. Δεν πρόκειται για χρονικό κατακτήσεων, αλλά για ιστορίες αλληλεπίδρασης, διαπολιτισμικής επικοινωνίας και αναζήτησης — μιας αναζήτησης για την ουσία του ελληνισμού μέσα από τη φιλία, τις γεύσεις και τη γλώσσα.

Με υποβλητική γραφή, πλούσια σε εικόνες και αισθήσεις, ο συγγραφέας δεν αναπαριστά απλώς το παρελθόν, αλλά το αναλύει σε βάθος. Αξιοποιώντας τις σπουδές του στη φιλοσοφία και τη διεθνή συγγραφική του εμπειρία, παραδίδει ένα έργο βαθιά αισθητηριακό και ερευνητικό. Πρόκειται για μια πρόσκληση σε ένα συμπόσιο ιδεών, όπου ο αναγνώστης καλείται να ανακαλύψει ξανά τον «Έλληνα» όχι ως μια στατική εθνική ταυτότητα, αλλά ως μια δυναμική αρχή διαπολιτισμικής διάδοσης και δημιουργίας — μια οικουμενική αναζήτηση για την ουσία του να υπάρχεις και να σκέφτεσαι.

Βιογραφικό συγγραφέα

Ο Άρης-Γαληνός Πολλάτος είναι στρατηγικός αναλυτής ψηφιακών μέσων. Γεννήθηκε στην Αθήνα και ζει και εργάζεται στο Σέφιλντ της Αγγλίας. Σπούδασε διοίκηση στην Αθήνα και φιλοσοφία στην Αγγλία. Έχει δημοσιεύσει πέντε βιβλία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα διηγήματα «Ένας Έλληνας στο Κέντρο του Κόσμου» αποτελούν το πρώτο του έργο που εκδίδεται στην Ελλάδα.