Αφαιρέθηκε από εκκλησία της Ρώμης τοιχογραφία με άγγελο που έμοιαζε στη Μελόνι

Ένας άγγελος που είχε αποκατασταθεί με το πρόσωπο της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζιόρτζια Μελόνι, σβήστηκε από τοιχογραφία εκκλησίας στο κέντρο της Ρώμης κατόπιν εντολής του εφημέριου, έπειτα από πολιτικό και εκκλησιαστικό σάλο. Η Repubblica αναφέρει ότι το Βατικανό ζήτησε από τον ερασιτέχνη καλλιτέχνη, Μπρούνο Βαλεντινέτι, να σβήσει το πρόσωπο του αγγέλου. Εκπρόσωπος της Αγίας Έδρας αρνήθηκε να σχολιάσει.

Σύμφωνα με το Reuters, ένας από τους δύο αγγέλους σε ένα παρεκκλήσι της Βασιλικής του Αγίου Λαυρεντίου στη Λουτσίνα, κοντά στην έδρα της κυβέρνησης, τροποποιήθηκε ώστε να μοιάζει σχεδόν πανομοιότυπος με την 49χρονη ηγέτιδα της δεξιάς, την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Ιταλίας.

Η εικόνα εντοπίστηκε το Σάββατο από την κεντροαριστερή εφημερίδα La Repubblica και προκάλεσε την οργή των μελών της αντιπολίτευσης και την ενόχληση του καρδινάλιου Μπάλντο Ρέινα, γενικού βικάριου της επισκοπής της Ρώμης.

Όταν η εκκλησία άνοιξε την Τετάρτη, το πρόσωπο που έμοιαζε με τη Μελόνι είχε καλυφθεί με μπογιά, αφήνοντας τον άγγελο χωρίς κεφάλι.

«Πάντα έλεγα ότι αν (η εικόνα της Μελόνι) προκαλούσε διχασμό, θα την αφαιρούσαμε. Υπήρχε μια πομπή ανθρώπων που έρχονταν να το δουν αντί να παρακολουθήσουν τη λειτουργία ή να προσευχηθούν. Δεν ήταν αποδεκτό», δήλωσε ο ιερέας της εκκλησίας Ντανιέλε Μικελέτι στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Το Σάββατο, ο καρδινάλιος Ρέινα εξέφρασε την «πικρία» του για το περιστατικό, διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας και προειδοποίησε ότι «οι εικόνες της ιερής τέχνης και της χριστιανικής παράδοσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά ή να εκμεταλλευτούν».

Μια γυναίκα φωτογραφίζει μια ανακαινισμένη τοιχογραφία στη μνήμη του αείμνηστου βασιλιά της Ιταλίας Ουμβέρτου Β', που απεικονίζει αγγέλους, μέσα στη Βασιλική του Αγίου Λαυρεντίου στη Λουκίνα της Ρώμης, την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026. (AP Photo/Gregorio Borgia)

Το ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε επίσης την έναρξη έρευνας, ενώ η Μελόνι γέλασε με το περιστατικό. Δημοσίευσε μια φωτογραφία του αμφιλεγόμενου πίνακα στο Instagram, με τη λεζάντα «Όχι, σίγουρα δεν μοιάζω με άγγελο» και ένα emoji που γελάει.

Η αλλοιωμένη τοιχογραφία δημιουργήθηκε το 2000 και δεν προστατεύεται ως πολιτιστικό κληροδότημα. Ο Βαλεντινέτι είναι ο αρχικός δημιουργός της και του ζητήθηκε να την αποκαταστήσει, δήλωσε το Σάββατο ο ιερέας Μιχελέτι.