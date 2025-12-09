The Abandons, μητριαρχία και αίμα στην Άγρια Δύση

1854. Έϊντζελς Ριτζ, επικράτεια της Ουάσινγκτον, πριν ακόμα γίνει πολιτεία. Οι καταραμένοι κάθονται πάνω σε βουνά από ασήμι και τόνους απληστίας. Το «ύψωμα των αγγέλων» μόνο αγγελικό δεν είναι και οι κάτοικοι του δίνουν καθημερινό αγώνα για τη ζωή τους. Κακορίζικος τόπος. Έως και τον δήμαρχο τον καταβροχθίζει για πρωινό μια αρκούδα γκρίζλι.

Ο μεγιστάνας Βάντερμπιλτ, που έχει επενδύσει στην περιοχή, απαιτεί αύξηση της εξόρυξης στα μεταλλεία αργύρου. Η κεντρική φλέβα στερεύει. Υπάρχει όμως ένας «πακτωλός» λίγο πιο κάτω, στο Τζάσπερ Χόλοου. Τι απομένει; Να αγοραστεί η γη από τους ιδιοκτήτες των ράντσων ή να απαλλαγούν από την παρουσία τους. Αυτό έχει βάλει σκοπό η Κονστάνς, επικεφαλής της ζάμπλουτης οικογένειας Βαν Νες, την οποία υποδύεται η Τζίλιαν Αντερσον. Η «δυναστεία» των Βαν Νες κάνει κουμάντο στην πόλη και όλοι υποκλίνονται στην αρχηγό και στα παιδιά της.

Το «The Abandons» είναι ένα γουέστερν, τα εξωτερικά γυρίσματα στην Αλμπέρτα είναι εντυπωσιακά, με κυρίαρχο στοιχείο τους γυναικείους πρωταγωνιστικούς άξονες. Οι αρχηγοί είναι γυναίκες, διοικούν, εξυφαίνουν πλεκτάνες, συνωμοσίες, υπερασπίζονται όσους αδικούνται, δολοφονούν και την ίδια ώρα εξομολογούνται σε ιερείς που ατιμάζουν το σχήμα τους. Παρά την εξαιρετικά ατσάλινη, κεντρική ερμηνεία της πρωταγωνίστριάς Τζίλιαν Άντερσον, η σειρά έρχεται πολύ πιο πίσω από το υπέροχο «Godless» και το ασυμβίβαστα ωμό «American Primeval» στο μικρο-είδος των αναθεωρητικών, γυναικοκεντρικών γουέστερν που προβάλλονται στο Netflix.

Η Λίνα Χίντι (Game of Thrones) κρατά το ρόλο της Φιόνα Νόλαν, το αντίπαλο δέος της Κονστάντς Βαν Νες. Η Φιόνα έχει υιοθετήσει μια ομάδα παιδιών, όλα ορφανά και περιθωριοποιημένα, καταφέρνοντας να δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια και ένα πελώριο ράντσο που ονομάζεται «Απόκληροι». Πού άλλου; Στο Τζάσπερ Χόλοου που θα μετατραπεί σε θέατρο βίας.

Στο «The Abandons», έκανε πρεμιέρα στις 4 Δεκεμβρίου στο Netflix, η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τους του εγκαταλελειμμένους, τους απόκληρους, τους ξεχασμένους. Όλοι οι κάτοικοι του Έιντζελς Ριτζ, με κάποιο τρόπο, είναι απομονωμένοι και ξεχασμένοι. Η Άντερσον αποδίδει εξαιρετικά την αριστοκρατική γυναίκα, της οποίας το φουρό σέρνεται στις λάσπες των δρόμων και στα βρόμικα αλισβερίσια. Η ηθοποιός παίζει σφιγμένα και με μια συγκρατημένη ψυχρότητα για να αποδώσει την ηρωίδα. Η Βαν Νες είναι διεστραμμένα αδίστακτη, είναι μια μάνα που διψάει για εκδίκηση και μια αρχηγός που θα μπορούσε κάλλιστα να διαπρέπει στην πολύ μεταγενέστερη Κόζα Νόστρα.

Η ιταλική μαφία αποτέλεσε και την πηγή έμπνευσης του δημιουργού της σειράς Κερτ Σάτερ, γνωστός για το τηλεοπτικό έπος «Sons of Anarchy». Ο Σάτερ είχε συλλάβει την ιδέα του γυναικείου γουέστερν πολλά χρόνια πριν το «Sons of Anarchy», αλλά δεν περπάτησε. Τουλάχιστον τότε. Αλλά και τώρα… Μπορεί το Netflix να φιλοξενεί επτά επεισόδια του «Abandons», είχαν παραγγελθεί δέκα, αλλά αυτό οφείλεται στην αποχώρηση του Σάτερ, πριν την ολοκλήρωση της σειράς, μετά από διαφωνία με την πλατφόρμα.

Το «The Abandons» δεν είναι ποτέ πραγματικά κακό, αλλά είναι μπερδεμένα λιτό, βιαστικό και κάπως πρόχειρο, σαν το τελικό αποτέλεσμα να έχει, με κάποιο τρόπο, απογυμνωθεί από τα πιο ιδιαίτερα και διακριτά του στοιχεία. Είναι ιδανικό για «σβέλτη παρακολούθηση», γράφουν οι κριτικοί, κι αυτό δεν είναι αμαρτία…Στο κάτω - κάτω έχει δυνατό καστ και πολλούς ηθοποιούς, σε ρόλους έκπληξη, που είχαν αφήσει εποχή στο «Sons of Anarchy» - η Κέιτι Σαγκάλ παίζει τη «μαντάμ Ζιζέλ» και τον ιερέα ο Τίμοθι Μέρφι. Επιπλέον, σπινθηρίζουν η μοναδική ενέργεια και η ένταση μεταξύ της Φιόνα και της Κονστάνς και ένα πυρακτωμένα ανοιχτό φινάλε.