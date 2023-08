Υπουργείο Εξωτερικών: Ευχές για την εθνική εορτή της Ελβετίας

Τα καλύτερα στον λαό και την κυβέρνηση της Ελβετίας με την ευκαιρία της εθνικής τους εορτής, εύχεται το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικά δίκτυα η ελβετική πρεσβεία στην Ελλάδα, δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να εορτάσει κάποιος την 1η Αυγούστου, καθώς κάθε περιοχή έχει τις δικές της παραδόσεις και εκδηλώσεις για την εθνική ημέρα της Ελβετίας.

Την 1η Αυγούστου η Ελβετία γιορτάζει την επέτειο της ελβετικής συνομοσπονδίας και είναι ημέρα αργίας στη χώρα.

Wishing all the best to the people and the Government of #Switzerland on the occasion of their National Day! 🇬🇷🤝🇨🇭



Bonne fête nationale!

Einen schönen 1. August!

Buona festa nazionale! pic.twitter.com/2jMqNsrIlH