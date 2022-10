ΥΠΕΞ: Οργή και θλίψη για την επίθεση σε παιδικό σταθμό στην Ταϊλάνδη

Συλλυπητήριο μήνυμα εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών για την πολύνεκρη επίθεση σε παιδικό σταθμό στην Ταϊλάνδη.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, η βίαιη επίθεση που αφαίρεσε τη ζωή αθώων ανθρώπων, μεταξύ αυτών και παιδιών, προκαλεί φρίκη και βαθιά θλίψη.

Ολόκληρο το μήνυμα του υπουργείου Εξωτερικών:

«Φρίκη και βαθιά θλίψη προκαλεί η βίαιη επίθεση σε παιδικό σταθμό στην Ταϊλάνδη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο αθώων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στον λαό και την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης για την τρομερή αυτή τραγωδία».

Horrified and deeply saddened by the brutal attack on a child care center in #Thailand, resulting in the deaths of innocent people and many children among them



Our heartfelt condolences to the victims' families, and to the people and Gov't of Thailand over this terrible tragedy pic.twitter.com/dtvbCoUFmp