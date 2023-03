ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα προσυπέγραψε την Κοινή Δήλωση για την κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν

«Η Ελλάδα προσυπέγραψε την Κοινή Δήλωση των 28 υπουργών Εξωτερικών και του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ για την κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο twitter.

«Οι γυναίκες και τα κορίτσια στο Αφγανιστάν στερούνται βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιορίζονται από τη συμμετοχή τους στη δημόσια σφαίρα. Αναγνωρίζοντας το εξαιρετικό τους θάρρος, ζητάμε τη διεθνή προσοχή στην κατάσταση αυτή», προσθέτει.

Η κοινή δήλωση υπεγράφη στις 8 Μαρτίου, την Ημέρα της Γυναίκας, από τους υπουργούς Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Μπαχρέιν, του Βελγίου, της Βουλγαρίας, του Καναδά, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, των Κάτω Χωρών, της Νέας Ζηλανδίας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας, του Κατάρ, της Δημοκρατίας της Κορέας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας, της Τουρκίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Women & girls in #Afghanistan are deprived of basic human rights and restricted from participation in the public sphere. Acknowledging their extraordinary courage, we call for international attention to this situation (2/2) pic.twitter.com/0PYriswcw8