Υπερψηφίστηκε η άρση ασυλίας και των 13 βουλευτών της ΝΔ - Αναλυτικά οι ψήφοι

Με συντριπτική πλειοψηφία και χωρίς να καταγραφούν ομαδικές διαφοροποιήσεις, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε το αίτημα άρσης ασυλίας για 13 βουλευτές, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δύο νέες δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που αφορούν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές, ενώ 9 απουσίαζαν. Για καθεμία από τις 13 περιπτώσεις, το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε ως εξής:

Κ. Παπακώστα: υπέρ της άρσης ασυλίας 287 κατά 1

Κ. Καραμανλής: υπέρ 286 κατά 2

Ι. Κεφαλογιάννη: υπέρ 286 κατά 2

Ν. Μηταράκης: υπέρ 286 κατά 2

Κ. Τσιάρας: υπέρ 285 κατά 2

Κ. Σκρέκας: υπέρ 286 κατά 2

Δ. Βαρτζόπουλος: 286 κατά 2

Μ. Σενετάκης: υπέρ 286 κατά 2

Λ. Βασιλειάδης: υπέρ 286 κατά 2

Χρ. Μπουκώρος: υπέρ 286 κατά 2

Θ. Λεονταρίδης: υπέρ 286 κατά 2

Χαρ. Αθανασίου: υπέρ 285 κατά 2 παρών 1

Τ. Χατζηβασιλείου: υπέρ 286 κατά 2







