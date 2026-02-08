Υπ. Εξωτερικών: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας - Κεντρικός ομιλητής ο Κυρ. Μητσοτάκης

Τo υπουργείο Εξωτερικών διοργανώνει τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου και ώρα 7 μ.μ., στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, επίσημη εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα απευθύνει χαιρετισμό, ενώ κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Θα ακολουθήσει συζήτηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον καθηγητή Γλωσσολογίας Γεώργιο Μπαμπινιώτη.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει ορχήστρα-χορωδία του Μουσικού Σχολείου Αλίμου.