Τζ. Τσούνης: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας επανασχεδιάζοντας τον ενεργειακό χάρτη

«Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν περήφανα τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας επανασχεδιάζοντας τον ενεργειακό χάρτη της νοτιοανατολικής Ευρώπης, διαφοροποιώντας τις πηγές ενέργειας με τους Βαλκάνιους γείτονές τους και βοηθώντας να σπάσει το μονοπώλιο φυσικού αερίου της Ρωσίας» έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης.

«Το FSRU Αλεξανδρούπολης διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επίτευξη των περιφερειακών ενεργειακών και κλιματικών στόχων» έγραψε ο κ. Τσούνης

The US proudly supports Greece’s leadership role redrawing the energy map of southeast Europe, diversifying energy sources w/ its Balkan neighbors and helping to break Russia’s gas monopoly. The Alexandroupoli FSRU plays a key role in achieving regional energy and climate goals. pic.twitter.com/MIUjzjd2cd