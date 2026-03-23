Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατέθεσε τροπολογία με την οποία αίρεται ο αποκλεισμός υπαλλήλων φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, από τη δυνατότητα απασχόλησής τους ως εντεταλμένων διδασκόντων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αποκλειστικά με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Με τη ρύθμιση αυτή διευρύνεται η δυνατότητα των Α.Ε.Ι. να αξιοποιούν, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών, πρόσωπα με αυξημένα επιστημονικά προσόντα και ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία, ιδίως σε πεδία που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εφαρμοσμένη τεχνογνωσία. Παράλληλα, ενισχύεται η σύνδεση της πανεπιστημιακής διδασκαλίας με τη διοικητική πρακτική, τις δημόσιες πολιτικές και κρίσιμα γνωστικά αντικείμενα με άμεση εφαρμογή.

Η τροπολογία ανταποκρίνεται σε ένα διαρκές αίτημα για άρση ενός περιορισμού που περιόριζε αδικαιολόγητα τη δεξαμενή των προσώπων που μπορούν να προσφέρουν διδακτικό έργο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και, συνακόλουθα, τις δυνατότητες των πανεπιστημίων να αξιοποιούν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό προς όφελος της ακαδημαϊκής διαδικασίας.

Πρόκειται για ρύθμιση που έτυχε ιδιαίτερα θετικής υποδοχής κατά τη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου και αναδείχθηκε ως ουσιαστική παρέμβαση για την ενίσχυση της ποιότητας, της εξωστρέφειας και της λειτουργικής επάρκειας των Α.Ε.Ι.

Η νέα διάταξη υπηρετεί τον στόχο της ενίσχυσης του δημόσιου πανεπιστημίου, μέσω της αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προσόντων και της διεύρυνσης των δυνατοτήτων μεταφοράς γνώσης και εμπειρίας προς όφελος των φοιτητών, των Τμημάτων και της ακαδημαϊκής κοινότητας συνολικά.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν τα δημόσια πανεπιστήμια και αναβαθμίζουν ουσιαστικά το ακαδημαϊκό τους έργο.