Tην Τρίτη η συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων στο Παρίσι - Παρών και ο Κυρ. Μητσοτάκης

Με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη η συνάντηση των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων στο Παρίσι με θέμα το ουκρανικό ζήτημα, την οποία έχει συγκαλέσει ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Λίγες μέρες πριν την αλλαγή του χρόνου, ο Μακρόν την είχε προαναγγείλει με ανάρτησή του στο Χ.

«Οι χώρες της συμμαχίας των προθύμων θα συγκεντρωθούμε στο Παρίσι στις αρχές Ιανουαρίου για να οριστικοποιήσουμε τη συγκεκριμένη συμβολή της καθεμιάς», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, μετά τη συνομιλία που είχαν ο ίδιος και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες με τους ομολόγους του της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

