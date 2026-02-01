Την Δευτέρα οι ανακοινώσεις του Κυρ. Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση

Συνέντευξη στον δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά θα δώσει αύριο, Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, αναμένεται να ανακοινώσει πως ξεκινά η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα τεθεί και το ζήτημα της άρσης μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κυβέρνηση επισπεύδει την έναρξη του διαλόγου για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς μπαίνουμε σε προεκλογική χρονιά και θέλει να φέρει στο προσκήνιο τη μεταρρυθμιστική ατζέντα.

Εκτός από την άρση μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, προωθούνται αλλαγές στο άρθρο 16 για την Παιδεία και τα μη δημόσια πανεπιστήμια, αλλά και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.

Η κυβέρνηση χρειάζεται 200 ψήφους στη Βουλή, οπότε απαιτείται συναίνεση και από άλλα κόμματα.

Σκέψεις υπάρχουν και για μια μεγάλη αλλαγή του θα αφορά τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά το ρεπορτάζ.