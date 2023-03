Τηλεφωνική συνομιλία Ν. Δένδια με τον Α. Λάσετ

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Άρμιν Λάσετ (Armin Laschet), πρόεδρο της υποεπιτροπής αφοπλισμού, ελέγχου και μη διάδοσης όπλων και μέλος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του γερμανικού κοινοβουλίου, και αντιπρόεδρο της κοινωνικής συνέλευσης του Συμβουλίου Ευρώπης είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζήτησαν για τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

