Κυρ. Μητσοτάκης - Ε. Μακρόν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί του Σαββάτου.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας τέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ουκρανία.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμα θέματα συντονισμού, ενόψει του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φεβρουαρίου.

Just spoke with President @EmmanuelMacron. We discussed the latest developments in the Eastern Mediterranean as well as the war in Ukraine, and had the opportunity to coordinate for the upcoming special #EUCO in February.