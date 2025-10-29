Υπ. Ανάπτυξης

Ενισχύεται το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με τις τροποποιήσεις του ν. 3959/2011 που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου για την Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Οι μεταβολές αποσκοπούν στη διοικητική ευελιξία, τη θεσμική διαφάνεια και την ενδυνάμωση του ρόλου της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως εγγυήτριας της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Επανακαθορίζεται η διαδικασία γνωστοποίησης συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, διευκρινίζονται οι κυρωτικές διατάξεις με ρητή πρόβλεψη για την επιβολή προστίμων έως 1% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών σε περιπτώσεις μη παροχής, καθυστέρησης ή παραπλανητικής παροχής πληροφοριών, καθώς και παρεμπόδισης επιτόπιων ελέγχων, σε εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1. Επιπλέον, αποσαφηνίζεται το ισχύον τέλος 1‰ υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί του μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμων εταιρειών, καθώς και οι σχετικές διαδικαστικές και δημοσιονομικές ρυθμίσεις.

Προβλέπεται η αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα πρακτικής άσκησης φοιτητών και ασκουμένων δικηγόρων, ενισχύοντας τη διασύνδεση της Αρχής με την ακαδημαϊκή και νομική κοινότητα.

Αναλυτικά τα άρθρα έχουν ως εξής:

- Γνωστοποίηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού - Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 3959/2011

Στο άρθρο 6 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), περί προηγούμενης γνωστοποίησης συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, οι λέξεις «μέσα σε τριάντα (30) ημέρες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πριν από την πραγματοποίησή της και μετά», β) η παρ. 2 καταργείται, και το άρθρο 6 διαμορφώνονται ως εξής: «'Αρθρο 6 Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων 1. Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού πριν από την πραγματοποίησή της και μετά από τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την ανάληψη υποχρέωσης για την απόκτηση συμμετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά το άρθρο 10 ανέρχεται στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ και δύο (2) τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ στην ελληνική αγορά. 2. [Καταργείται]. 3. Υποχρεούνται σε γνωστοποίηση: α) όταν οι συγκεντρώσεις συνίστανται σε συγχώνευση κατά την έννοια της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 5 ή σε απόκτηση κοινού ελέγχου κατά την έννοια της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 5 από κοινού οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις πράξεις αυτές, β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το πρόσωπο ή η επιχείρηση που αποκτά τον έλεγχο στο σύνολο ή σε τμήματα μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων. 4. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει στον καθένα από τους υπόχρεους προς γνωστοποίηση κατά την παρ. 3 πρόστιμο ύψους τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 10. Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ιδίως υπόψη η οικονομική ισχύς των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, το πλήθος των επηρεαζόμενων αγορών και το επίπεδο του ανταγωνισμού σε αυτές, καθώς και η εκτιμώμενη επίδραση της συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό. 5. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της γνωστοποίησης και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό με αυτή θέμα. 6. Οι υπόχρεοι σε γνωστοποίηση, αμέσως μετά τη γνωστοποίηση, υποχρεούνται να δημοσιεύσουν τη γνωστοποιούμενη συγκέντρωση σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, πανελλαδικής κυκλοφορίας, με έξοδά τους. Το κείμενο της δημοσίευσης κοινοποιείται αμέσως στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο που διατηρεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει παρατηρήσεις ή να παρέχει στοιχεία επί της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού λαμβάνει υπόψη το εύλογο έννομο συμφέρον των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση για διατήρηση του επιχειρηματικού απορρήτου. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της δημοσίευσης και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό με αυτή θέμα. 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, μπορεί να τροποποιούνται τα κατώτατα όρια και τα κριτήρια που προβλέπονται στην παρ. 1. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να ορίζονται διαφορετικά κατώτατα όρια και κριτήρια ανά κλάδους της οικονομίας. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία, τα οποία συγκεντρώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά από χαρτογράφηση των αγορών, κάθε τριετία και αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος και την κατάσταση του ανταγωνισμού κατά την προηγούμενη τριετία.».

- Μη εκκίνηση προθεσμιών της διαδικασίας προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Αντικατάσταση παρ. 11 άρθρου 8 ν. 3959/2011

Η παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), περί της διαδικασίας προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων και αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αντικαθίσταται ως εξής: «11. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παρ. 2, 3, 4 και 4Α, δεν εκκινούν, αν το έντυπο της γνωστοποίησης δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως ή ορθώς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού να προβεί στην αξιολόγηση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης, αιτείται από τις γνωστοποιούσες επιχειρήσεις τη διόρθωση ή συμπλήρωση της αρχικής γνωστοποίησης. Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για κάθε μεταγενέστερη υποβολή στοιχείων από τις γνωστοποιούσες επιχειρήσεις προς τον σκοπό συμπλήρωσης ή διόρθωσης της αρχικής γνωστοποίησης και έως τη συμπλήρωση ή διόρθωση αυτής. Ως χρονικό σημείο έναρξης των προθεσμιών στις εν λόγω περιπτώσεις θεωρείται η ημερομηνία της προσήκουσας γνωστοποίησης. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παρ. 2, 3, 4, 4Α, 5 και 6 δεν εκκινούν, επίσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν η γνωστοποίηση είναι λανθασμένη ή παραπλανητική, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού να προβεί στην αξιολόγηση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης, β) σε περίπτωση ανακοίνωσης από τις γνωστοποιούσες επιχειρήσεις ουσιωδών αλλαγών στα πραγματικά περιστατικά που περιέχονται στη γνωστοποίηση ή νέων πληροφοριών που καθίστανται γνωστές μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, τις οποίες γνωρίζουν ή όφειλαν να γνωρίζουν οι γνωστοποιούσες επιχειρήσεις και θα ήταν ανακοινώσιμες, εφόσον ήταν γνωστές κατά τον χρόνο της υποβολής της γνωστοποίησης και οι οποίες δύνανται να επηρεάζουν σημαντικά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενημερώνει τις γνωστοποιούσες επιχειρήσεις εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση της κατά την περ. α) λανθασμένης ή παραπλανητικής συγκέντρωσης ή από την ανακοίνωση των κατά την περ. β) ουσιωδών αλλαγών. Ως χρονικό σημείο έναρξης των προθεσμιών στις εν λόγω περιπτώσεις θεωρείται η ημερομηνία της υποβολής των ακριβών ή σχετικών πληροφοριών αντίστοιχα. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παρ. 2,3, 4, 4Α, 5 και 6 δύνανται να παραταθούν, αν συμφωνήσουν οι γνωστοποιούσες επιχειρήσεις.».

- Υπολογισμός τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 ν. 3959/2011

Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), περί εσόδων και προϋπολογισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο και, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, η παρ. 1 του άρθρου 17 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Στις ανώνυμες εταιρείες που ιδρύονται ή αυξάνουν το μετοχικό τους κεφάλαιο, επιβάλλεται τέλος ύψους ένα τοις χιλίοις (1‰), υπολογιζόμενο επί του μετοχικού κεφαλαίου ή επί του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αντιστοίχως υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ως μετοχικό κεφάλαιο κατά το προηγούμενο εδάφιο νοείται και το ποσό που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Απαλλαγές από φόρους, τέλη, εισφορές, δικαιώματα ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή εν γένει τρίτων που τυχόν προβλέπονται σε αναπτυξιακούς νόμους ή λοιπές προνομιακές διατάξεις δεν καταλαμβάνουν το τέλος του πρώτου εδαφίου. Τα έσοδα αυτά εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθορίζονται τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης των πιο πάνω χρηματικών ποσών. Τα έσοδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού πρέπει κατ` ελάχιστο να ανέρχονται για τα έτη 2021 και 2022 σε ποσό που αντιστοιχεί σε ύψος 0.0000368 του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) του οικονομικού έτους 2019, όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή («ελάχιστο όριο εσόδων»), ενώ για τα έτη από το 2023 και εφεξής σε ποσό που αντιστοιχεί σε ύψος 0.00004 (τέσσερα εκατοντάκις χιλιοστά) του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) του προηγούμενου οικονομικού έτους, όπως αυτό ορίζεται κατ` έτος από την Ελληνική Στατιστική Αρχή («ελάχιστο όριο εσόδων»). Εάν το ύψος των εσόδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού από τα τέλη του προηγούμενου εδαφίου είναι χαμηλότερο του ελάχιστου ορίου εσόδων, η σχετική διαφορά συμπληρώνεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα έσοδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού δύνανται να ενισχύονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατ` ελάχιστο σε ύψος 0.00001 (ένα εκατοντάκις χιλιοστό) του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) του προηγούμενου έτους, όπως αυτό ορίστηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, εφόσον το συμβούλιο εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Ανταγωνισμού των παρ. 3 και 4 του άρθρου 22, κρίνει, κατά απλή πλειοψηφία, ότι οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει της στοχοθεσίας της Επιτροπής, και ύστερα από μέτρηση βασικών δεικτών απόδοσης, έχουν επιτευχθεί. Η ενίσχυση των εσόδων της Επιτροπής με αυτό το ποσό πραγματοποιείται εντός του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους».

- Πρακτική άσκηση φοιτητών και άσκηση δικηγόρων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού - Αντικατάσταση παρ. 8 και προσθήκη παρ. 8α στο άρθρο 21 του ν. 3959/2011

1. Στο άρθρο 21 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), περί οργάνωσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορούν να απασχολούνται φοιτητές που εκτελούν πρακτική άσκηση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και φοιτητές των οποίων το αντικείμενο σπουδών είναι σχετικό με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες για τον καθένα. Ως φοιτητές νοούνται οι φοιτητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Στις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 69 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί πρακτικής άσκησης φοιτητών, ο τρόπος επιλογής των ασκούμενων, ο χρόνος, ο τόπος και οι λοιπές συνθήκες εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης καθορίζονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, η αμοιβή των ασκούμενων καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως ποσοστό των αποδοχών νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Αν η πρακτική άσκηση εμπίπτει στο άρθρο 69 του ν. 4957/2022, για τη δαπάνη αποζημίωσης εφαρμόζεται η παρ. 8 του ανωτέρω άρθρου 69, άλλως αυτή βαρύνει τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι ασκούμενοι κατά τη διάρκεια της άσκησής τους δεν αποκτούν εργασιακά ή συνταξιοδοτικά δικαιώματα και ασφαλίζονται μόνο για περιπτώσεις ατυχήματος και ασθένειας.». 2. Στο άρθρο 21 του ν. 3959/2011, προστίθεται παρ. 8α ως εξής: «8α. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να απασχολεί μέχρι πέντε (5) ασκούμενους δικηγόρους σε αρμόδιες οργανικές μονάδες που άπτονται νομικών θεμάτων. Η διαδικασία επιλογής τους, ο χρόνος, ο τόπος, η αμοιβή της άσκησης, καθώς και οι λοιπές συνθήκες άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων ρυθμίζονται με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για τους ασκούμενους δικηγόρους. H Επιτροπή Ανταγωνισμού αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη.».

- Επιβολή προστίμου σε περιπτώσεις άρνησης, δυστροπίας, καθυστέρησης παροχής πληροφοριών, άρνησης παροχής προφορικών εξηγήσεων ή παροχής ανακριβών, παραπλανητικών ή ελλιπών πληροφοριών - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 38 ν. 3959/2011

Στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), περί παροχής πληροφοριών, μετά από τις λέξεις «με απόφαση της,» προστίθενται οι λέξεις «πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της προηγούμενης της απόφασης οικονομικής χρήσης, καθώς και» και, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: 3. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής πληροφοριών ή άρνησης παροχής προφορικών επεξηγήσεων ή παροχής ανακριβών, παραπλανητικών ή ελλιπών πληροφοριών, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 ή σε περίπτωση παροχής ανακριβών, παραπλανητικών ή ελλιπών πληροφοριών, στο πλαίσιο εφαρμογής των παρ. 1Α και 2Β και με την επιφύλαξη των ποινικών κυρώσεων του άρθρου 44, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί, όταν πρόκειται για: α) επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να επιβάλει, με απόφασή της, πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της προηγούμενης της απόφασης οικονομικής χρήσης, καθώς και χρηματική κύρωση ανά ημέρα μη συμμόρφωσης, η οποία καθορίζεται αναλογικά προς τον μέσο ημερήσιο συνολικό παγκόσμιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης ή της ένωσης επιχειρήσεων κατά την προηγούμενη της έκδοσης της απόφασης οικονομική χρήση, με ανώτατο όριο το τρία τοις εκατό (3%) αυτού του κύκλου εργασιών και υπολογίζονται από την ημερομηνία που ορίζει η οικεία απόφαση της Αρχής, ατομικώς δε στους διευθυντές και υπαλλήλους τους να επιβάλει πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά ημέρα μη συμμόρφωσης, β) δημόσιους υπαλλήλους ή υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλους Ο.Τ.Α. να αναφέρεται αρμοδίως, προκειμένου να κινηθεί πειθαρχική δίωξη για τις πιο πάνω παραβάσεις οι οποίες συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα.».

- Χρήση τεχνολογικών εργαλείων και ηλεκτρονικών εφαρμογών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού - Εξουσιοδοτική διάταξη - Προσθήκη άρθρου 38Α στον ν. 3959/2011

Στον ν. 3959/2011 (Α΄ 93), προστίθεται άρθρο 38Α ως εξής: «'Αρθρο 38Α Χρήση τεχνολογικών εργαλείων και ηλεκτρονικών εφαρμογών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού - Εξουσιοδοτική διάταξη 1. Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δύναται να χρησιμοποιεί τεχνολογικά εργαλεία και ηλεκτρονικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων, εργαλείων, εφαρμογών και μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, και ιδίως να προβαίνει: α) στη χρήση μεθόδων εξόρυξης δεδομένων, που είναι δημοσίως διαθέσιμα στο διαδίκτυο, β) στη διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), γ) στη διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα, που τελούν υπό τη διαχείριση τρίτων, κατόπιν συναίνεσής τους. 2. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αποκτά απευθείας πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα - Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΟΠΣ- ΕΣΗΔΗΣ).».

- Επιβολή προστίμου σε περιπτώσεις άρνησης, παρεμπόδισης ή δυσχέρανσης ερευνών - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 39 ν. 3959/2011

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), περί διεξαγωγής ερευνών, μετά από τις λέξεις «με οποιονδήποτε τρόπο», προστίθενται οι λέξεις «πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της προηγούμενης της απόφασης οικονομικής χρήσης, καθώς και να επιβάλει», και μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: «5. Με την επιφύλαξη των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 44, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει με απόφασή της, στις επιχειρήσεις και στις ενώσεις επιχειρήσεων που αρνούνται να υποβληθούν ή παρεμποδίζουν ή δυσχεραίνουν τις έρευνες των παρ. 1, 2 και 3 με οποιονδήποτε τρόπο, πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της προηγούμενης της απόφασης οικονομικής χρήσης, καθώς και να επιβάλει χρηματική κύρωση ανά ημέρα μη συμμόρφωσης. Αυτή, όσον αφορά στις επιχειρήσεις και στις ενώσεις επιχειρήσεων, καθορίζεται αναλογικά προς τον μέσο ημερήσιο συνολικό παγκόσμιο κύκλο εργασιών της δυστροπούσας επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων κατά την προηγούμενη της έκδοσης της απόφασης οικονομική χρήση με ανώτατο όριο το τρία τοις εκατό (3%) αυτού του κύκλου εργασιών και υπολογίζονται από την ημερομηνία που ορίζει η οικεία απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Περαιτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να επιβάλει σε οποιονδήποτε άλλο επιδεικνύει την ως άνω συμπεριφορά, χρηματική κύρωση τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) έως δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ και στους υπαλλήλους των ως άνω επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων που επιδεικνύουν την ως άνω συμπεριφορά, πρόστιμο τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έως δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ. Εφόσον είναι δυνατόν να υπολογιστεί το ύψος του οικονομικού οφέλους από την παράβαση, το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό, ακόμα και αν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο. Κατά την επιμέτρηση των ανωτέρω λαμβάνονται ιδίως υπόψη η σοβαρότητα της εξεταζόμενης υπόθεσης, η απαξία των πράξεων και η επίπτωσή τους στην έκβαση της έρευνας».