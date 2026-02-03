Θ. Λιβάνιος: Σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες μέρες ο Κώδικας της Αυτοδιοίκησης

Ο νέος Κώδικας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτέλεσε αντικείμενο εκδήλωσης του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, με κεντρικό ομιλητή τον αρμόδιο υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, το νομοσχέδιο με τα περισσότερα από 1000 άρθρα που αναπτύσσονται σε πάνω από 1800 σελίδες, αναμένεται τις επόμενες μέρες να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και σε λίγες εβδομάδες θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Σύμφωνα με τον υπουργό, ο νέος Κώδικας είναι η βάση για όλες τις λειτουργίες της Αυτοδιοίκησης, με την ενσωμάτωση σχεδόν 1000 νομοθετικών κειμένων που βρίσκονται σε ισχύ, διάσπαρτα σε νόμους προ 50ετίας, ενώ θα συμβάλει στην άρση δυσερμήνευτων και σε πολλές περιπτώσεις αντικρουόμενων διατάξεων. Ανέφερε ότι θα δίνεται στους ετεροδημότες η δυνατότητα, εφόσον έχουν προεγγραφεί να ψηφίζουν και στις αυτοδιοικητικές εκλογές από τον τόπο κατοικίας τους ηλεκτρονικά, μέσω τάμπλετ, σε ένα από τα 500 εκλογικά τμήματα που θα δημιουργηθούν γι' αυτό τον σκοπό.

Για την πρόβλεψη σχετικά με την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών από τον πρώτο γύρο, τόνισε ότι η πραγματική βούληση εκφράζεται την πρώτη Κυριακή, όταν υπάρχει πλήρης συμμετοχή, όταν όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι και δεν έχουν μεσολαβήσει συναλλαγές μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Ο δεύτερος γύρος, πρόσθεσε, έχει παραδοσιακά πολύ μικρότερη συμμετοχή, άρα είναι αντιφατικό να θεωρούμε ισχυρότερη μια εντολή που δίνεται από λιγότερους. Λόγω της αυξημένης αποχής τη δεύτερη Κυριακή, ο υποψήφιος που έχασε στον δεύτερο γύρο, στον πρώτο γύρο έχει πάρει περισσότερες ψήφους από αυτόν που επικράτησε τελικά στον δεύτερο γύρο.

Ξεκαθάρισε ακόμα ότι ο λεγόμενος «νόμος Βορίδη» που υποχρεώνει τους δήμους να ασκούν έφεση σε πρωτόδικες αποφάσεις δικαστηρίων για μονιμοποίηση συμβασιούχων, δεν προκειται να καταργηθεί, καθώς όπως είπε, όλες οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ και δεν γίνεται να μονιμοποιούνται κάποιοι «από την πίσω πόρτα» όταν υπάρχουν 150.000 που αναμένουν τον διορισμό τους.