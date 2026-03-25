Θ. Κοντογεώργης: Διαρκής και επίμονος ο αγώνας για ελευθερία και δημοκρατία

Το βαθύτερο νόημα και μήνυμα της σημερινής ημέρας αναζητά, σε ανάρτησή του, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.

Όπως αναλυτικά αναφέρει, "η σημερινή επέτειος δεν είναι μόνο μια ημέρα μνήμης και τιμής για το θάρρος και τη θυσία των προγόνων μας.

Σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, παραμένει μια ζωντανή υπενθύμιση πως η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η δημοκρατία δεν είναι δεδομένες, αλλά απαιτούν έναν διαρκή και επίμονο αγώνα - ένα μήνυμα που η πατρίδα μας εκπέμπει με σθένος από άκρη σε άκρη των συνόρων μας", υπογραμμίζει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και συνεχίζει:

"Σήμερα θωρακίζουμε τη χώρα μας απέναντι στις σύγχρονες απειλές, επενδύοντας στην ισχυρή αποτροπή και τη διεθνή μας παρουσία.

Όμως η πραγματική μας δύναμη πηγάζει από μέσα μας.

Πέρα από εντάσεις και διαφωνίες, η ημέρα αυτή μάς καλεί να αναδείξουμε όλα όσα μας συνδέουν. Με ενότητα, ομοψυχία και σύνθεση, προχωράμε μπροστά. Γιατί μόνο με την ισχύ της ενότητας μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα μέλλον αντάξιο της ιστορίας μας.

Χρόνια πολλά, Ελλάδα!", καταλήγει.