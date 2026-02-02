Πόρισμα ΕΟΔΑΣΑΑΜ για Τέμπη: Τα καθίσματα της αμαξοστοιχίας δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές πυραντοχής

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), που αφορά την πυραντοχή των καθισμάτων της αμαξοστοιχίας Intercity 62, η οποία συγκρούστηκε με εμπορική αμαξοστοιχία στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, τα υλικά των καθισμάτων δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτούμενες προδιαγραφές ανθεκτικότητας, όπως αυτές ορίζονται από το ισχύον και νεότερο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο ΕΝ 45545 για την πυρασφάλεια στον σιδηρόδρομο.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ απέστειλε τον Δεκέμβριο του 2024 σε εξειδικευμένα εργαστήρια RST στη Γερμανία τρία δείγματα υλικών («’Β4 ΝΕΟ’, ‘Β4 ΠΑΛΑΙΟ’ και ‘Β2 ΚΟΥΠΕ’), τα οποία προέρχονταν από διαφορετικά καθίσματα δύο βαγονιών της μοιραίας αμαξοστοιχίας.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών ήταν σαφή. Όπως καταγράφεται στο πόρισμα, «τα τρία δείγματα σαφώς δεν καλύπτουν το επίπεδο πυραντοχής του προτύπου ΕΝ 45545-2, όσον αφορά την δοκιμή μέτρησης του Μέγιστου Μέσου Ρυθμού Έκλυσης Θερμότητας».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύγκριση των δειγμάτων, με την έκθεση να επισημαίνει ότι τα «δείγματα ‘Β4 ΝΕΟ’ και ‘Β2 ΚΟΥΠΕ’ είναι πολύ χαμηλότερης πυραντοχής από το δείγμα ‘Β4 ΠΑΛΑΙΟ’».

Στο ίδιο κείμενο διευκρινίζεται ότι «αυτή η σημαντική διαφορά μπορεί πιθανώς να ερμηνευτεί εξετάζοντας την ύπαρξη και το είδος του ενδιάμεσου στρώματος πυροπροστασίας:

Το δείγμα ‘Β4 ΠΑΛΑΙΟ’ έχει ένα σκούρο καφέ ενδιάμεσο στρώμα για πυροπροστασία και -συγκριτικά- καλύτερη συμπεριφορά.

Αντίθετα, το δείγμα’Β2 ΚΟΥΠΕ’ δεν διαθέτει διακριτό ενδιάμεσο στρώμα πυροπροστασίας και εμφανίζει τον χειρότερο δείκτη MAHRE.

Τέλος, το δείγμα ‘Β4 ΝΕΟ’ διαθέτει ένα λεπτό στρώμα λευκού ινώδους υλικού, διαφορετικού από αυτό του δείγματος ‘Β4 ΠΑΛΑΙΟ’, το οποίο όμως δεν φαίνεται να συνεισφέρει σημαντικά στην πυραντοχή του υλικού».

Στην έκθεση γίνονται συστάσεις, σημειώνοντας πως οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδας και η Hellenic Train υπό την εποπτεία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, θα πρέπει να προχωρήσουν σε σειρά ενεργειών, προκειμένου να ελέγξουν και να καταγράψουν το επίπεδο πυραντοχής των καθισμάτων των αμαξοστοιχιών.